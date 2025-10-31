Battlefield 6 : le guide des défis et gadgets

Une fois lancé dans l’un des différents modes de Battlefield 6, on peut rapidement être pris au jeu et enchaîner les parties sans réaliser que, pour pouvoir utiliser la totalité des armes et gadgets du jeu, il faut accomplir des challenges divers et variés. Pour espérer vous en sortir lorsque vous croiserez Gotaga sur le FPS, quelle que soit votre classe et style de jeu favori, on vous conseille d’avoir l’arsenal le plus complet possible. Pour cela, voici les défis à terminer le plus vite possible, et comment le faire.

N.B : Puisqu’ils ne donnent que des skins et des boosts d’XP, on n’abordera pas les défis dits “d'Initiation” ou “d’Unité”.

Pour revivre la dernière soirée passée par le co-fondateur de Gentle Mates sur le FPS de DICE, c'est juste en-dessous :

01 Les défis d’Armes

Tout d’abord, commençons par un petit mot concernant les armes. Assez simplement, pour les débloquer, il faut infliger x dégâts à l’aide d’une carabine (ou fusil d’assaut, sniper, LMG… vous avez compris). On ne va donc pas se concentrer sur ce sujet : si vous souhaitez utiliser une arme en particulier, rendez-vous dans le menu et consultez les prérequis. Pour les exceptions (il y en a évidemment), voici les défis sous-jacents :

L85A3 : Faire 4 000 de dégâts en tirant sur des ennemis proches sans viser

KTS100 Mk8 : Faire 300 tirs de suppression avec un fusil mitrailleur

18.5KS-K : Faire 25 kills au fusil à pompe en une partie

PSR : Faire 150 tirs dans la tête à plus de 200 mètres au sniper

02 Les gadgets à débloquer rapidement

Pour mettre toutes les chances de gagner de son côté, sur Battlefield, faire un maximum de kills n’est pas forcément la voie à suivre. Attention : ça aide toujours, mais si vous n’avez pas l'aim de Gotaga , vous pouvez tout de même aider votre équipe. Histoire de participer à la fête, il vaut donc mieux avoir des gadgets utilitaires comme la balise de réapparition de l’assaut ou le drone de l’éclaireur. Voici quelques-uns des challenges à compléter le plus rapidement possible.

Classe Défi Récompense Assaut Gagner des points (10 000) et faire 30 kills en utilisant l'Injecteur d'adrénaline Balise de réapparition Ingénieur Réparer des véhicules (2 000 points de dégâts) et gagner 10 000 points Pack CSS Ingénieur Atteindre le niveau 13 RPG Soutien Intercepter 100 projectiles avec le gadget d'interception de grenades et gagner 40 000 points Pochette de ravitaillement Goliath Compact Éclaireur Atteindre le niveau 10 Drone Éclaireur Repérer 250 ennemis sur un objectif avec un gadget d'éclaireur et gagner 10 000 points C4

TABLEAU

Malheureusement, si la plupart des défis sont relativement simples ou compréhensibles, ce n’est pas toujours le cas. Et oui, c’est bien de la balise de réapparition dont il est question ici. Théoriquement, il suffit d’utiliser l’injecteur d’adrénaline avant de faire des kills pour, petit à petit, arriver à 30. Dans les faits, le gadget semble avoir une durée d’activation assez faible, et il faut donc l’utiliser au tout dernier moment pour pouvoir comptabiliser l’élimination (potentielle) qui suit. Tout ce que l’on peut vous conseiller, c’est de vous mettre un petit coup de seringue quand vous entrez sur un objectif contesté ou que vous prenez l’ennemi à revers. Très honnêtement, même si vous voyez un ennemi qui vous tourne le dos, n’hésitez pas à le faire, parce que vous allez mettre un certain temps à faire ces 30 kills. C’est d’autant plus triste que la balise de réapparition est l’un des meilleurs utilitaires du jeu, permettant à tout votre groupe de revenir à la vie dans le dos des ennemis et de retourner le cours d’une bataille. Prenez votre temps, vous finirez par remplir cette jauge.

03 Les meilleurs gadgets pour chaque classe

La bonne nouvelle, c’est que parfois, avoir accès à la totalité de l’arsenal n’est pas nécessaire. Voilà quelques associations de gadgets pour chaque type de soldat.

Assaut :

La balise de réapparition peut retourner une partie © Electronic Arts / DICE

Échelle d’assaut (accessible au niveau 1) : Vous permet d’atteindre des zones normalement inaccessibles.

Balise de réapparition : Conjuguée à l’échelle, vous pourrez positionner votre escouade n'importe où (ou presque) sur la carte. Si vous atteignez le sommet d’un bâtiment, votre éclaireur vous dira merci.

Ingénieur :

Jamais sans mon RPG © Electronic Arts / DICE

Mines Anti Tank (disponible au niveau 1) : Deux mines bien placées viennent à bout d’un tank instantanément.

RPG : Fait de sérieux dégâts aux véhicules ennemis.

Soutien :

Le bouclier déployable sauve des vies © Electronic Arts / DICE

Défibrillateur (disponible au niveau 1) : Remet sur pied instantanément vos coéquipiers, c’est votre outil principal pour impacter la game.

Bouclier portable (disponible au niveau 1) : Vous permet de sécuriser votre position et celle de votre équipe, pour réanimer des alliés ou soigner vos coéquipiers.

Pochette de ravitaillement : Un sac plein de munitions et de soins toujours bienvenu

Éclaireur :

Drone : Vous permet de scanner et d’afficher sur la minimap de vos coéquipiers tous les ennemis se trouvant dans la zone sans prendre le moindre risque. Peut aussi détruire les objets ennemis.

C-4 : Si vous souhaitez vous rapprocher de la zone de front, avec le C-4, vous devenez un danger pour les véhicules ennemis (mais pas que).

Évidemment, et c’est aussi la force de ce Battlefield 6, vous avez l’embarras du choix et êtes totalement libre de partir dans une toute autre direction avec votre paquetage. Si vous souhaitez contrôler un petit robot à la Wall-E pour réparer vos blindés, c’est tout à fait possible.