Briller en plein cœur d’une bataille impliquant 64 joueurs, ce n’est peut-être pas donné à tous, mais même sans avoir le niveau de Gotaga , on peut s’en sortir. Sur le tout nouveau Battlefield 6 , que l’on parle du jeu de base ou de REDSEC, son battle royale lui aussi flambant neuf, on fait le point sur les options à sélectionner pour mettre toutes les chances de son côté.

01 Les options graphiques à choisir

Comme abordé dans notre grand guide pour bien débuter sur le nouveau FPS de DICE , le choix des options graphiques dépend de deux facteurs : la beauté du jeu, et l’avantage dont vous voulez profiter. Vous pouvez par exemple tout mettre à fond (si votre machine vous le permet), mais sachez qu’avec les ombres, les particules et autres ajouts qui rendent l’expérience de jeu plus immersive, vous perdrez également en visibilité. Alors, si vous êtes là pour enchaîner les kills, ce n’est pas vraiment la solution à privilégier.

Sans forcément mettre tous les paramètres graphiques au minimum, voilà ce qu’il faut faire pour allier beauté, images par seconde et visibilité :

Dans les graphismes, même si vous souhaitez avoir un maximum de performances, vous pouvez vous faire plaisir sur les deux options de textures, elles ne demandent que peu de ressources (et c’est quand même beaucoup plus joli une fois en jeu). Pour le reste, vous pouvez baisser au maximum si votre PC a tendance à surchauffer.

Capture d'écran des options © DICE/Electronic Arts

De retour dans le menu précédent, vous pouvez augmenter un peu la netteté (autour de 60 et plus) pour un jeu plus fin.

Paramètres avancés :

Activez l’option Nvidia Reflex faible latence (activé + boost) pour avoir le meilleur répondant possible. Côté anticrénelage, le DLAA offre un bon rapport qualité/performances, avec le DLSS. En ce qui concerne le réglage “Qualité de la mise à l’échelle”, “Qualité” est un bon choix, mais cela dépend de votre configuration.

Le Nvidia Reflex fait le taff © DICE/Electronic Arts

Effets de caméra :

Mettre les flous de mouvement de l’environnement et de l’arme à 0 pour une meilleure visibilité, réduire les secousses de caméra et activer l’option pour “Réduire les mouvements de caméra”. On peut aussi désactiver l’Aberration chromatique la Projection du réticule.

Les autres options principales à désactiver sont le vignettage et le grain de film qui rendent simplement l’image moins lisible.

Toujours en ce qui concerne la caméra, on vous conseille d’augmenter le champ de vision (entre 100 et 120) pour une image plus large qui vous permettra d’avoir une vision plus globale du champ de bataille, et donc de prendre de meilleures décisions (ou pas). De même, champ de vision (arme) peut être mis en “Large” pour que votre arme prenne moins de place à l’écran.

02 Les options de gameplay

Paramètres d’accessibilité :

baissez le volume des effets sonores d’acouphène autour de 50. Dans la section COMMANDES et “Maintenir/Appuyer”, vous avez l'embarras du choix : est-ce que vous préférez rester appuyer sur le clic pour viser ? Appuyer pour vous pencher ? C’est à vous de voir en fonction de vos habitudes et préférences.

Paramètres avancés de l’ATH :

C’est ici que vous pourrez customiser encore un peu plus votre expérience de jeu pour qu’elle vienne bonifier votre gameplay. Déjà, si votre écran est gigantesque, vous pouvez faire varier le positionnement horizontal de l’ATH pour mieux voir la minimap.

Fil d’éliminations :

Optez pour “escouade et proche” histoire de savoir ce qui se passe à côté de vous. Gilbert a fait un kill à 500 mètres de votre position ? On est heureux pour lui, mais ça ne vous aide pas à analyser la situation.

De même, ne vous embêtez pas avec les “Notifications de signal” qui corresponde aux requêtes de vos alliés, elles peuvent vite envahir le fil d’éliminations, désactivez-le.

Minicarte :

Chaque paramètres compte, ou presque © DICE/Electronic Arts

Mettez la taille de la minicarte sur “Grande”, on vous recommande également d’augmenter la “distance d’affichage à pied” à 250 pour avoir une vue d’ensemble sans avoir à constamment afficher la carte globale. Aussi, pensez à activer “afficher les silhouettes des soldats” pour mieux les identifier (cela leur octroie une sorte de halo relativement discret). La rotation de la minicarte, qui vous permet de comprendre dans quelle direction vous regardez à tout moment, doit évidemment être activée.

Pour aller encore plus loin, il est aussi possible de réassigner les couleurs de votre équipe, des adversaires et de votre escouade. Il en va de même concernant l’opacité et le coloris de votre viseur. De ce côté, on vous laisse seul maître à bord.

Paramètres de véhicules :

Si vous voulez devenir un pilote d’avion émérite et que vous êtes au clavier/souris, on vous conseille fortement d’aller dans les touches dédiées aux véhicules aériens. Déjà, activez “inverser vol vertical” pour mimer les mouvements d’un joystick, et modifiez ensuite les touches. Monter avec Espace et descendre avec Alt Gauche est assez instinctif, alors que les touches Q et D sont pratiques pour faire des rouleaux. Sinon, vous allez passer votre temps à promener votre souris sur la totalité de votre tapis de souris, et c’est assez désagréable.

Paramètres de son :

Côté son, il est recommandé de faire ses propres tests pour choisir l’option qui nous convient le mieux (cela dépend grandement de votre matériel perso). Par contre, vous pouvez baisser la musique qui a tendance à devenir plus présente en fin de partie, pas forcément le meilleur moyen d’entendre les ennemis avoisinants.

En bonus, n’oubliez pas de désactiver le parachute automatique, ça peut être un tout petit peu utile si vous allez sur REDSEC, le battle royale free-to-play de Battlefield 6. Sinon, vous serez le dernier à mettre le pied sur le sol, et un 1 contre 1 pistolet contre fusil mitrailleur se passe rarement bien.