Tout ce qu'il faut savoir sur la saison 2 de Battlefield 6

Malgré des chiffres de ventes plus que sérieux, DICE est loin d’avoir abandonné Gotaga et le reste des joueurs. En annonçant la saison 2 de Battlefield 6 , les développeurs suédois ont également dévoilé la roadmap, la feuille de route, pour le futur du FPS . Alors, à quoi faut-il s’attendre ? Nouvelles armes ? Nouvelles cartes ? Nouveaux véhicules ? Nouveaux modes de jeu ? On vous dit tout !

Premier point important : cette saison 2 de Battlefield 6 va se déployer en trois phases successives. La première, qui est déjà en place, a débuté le 17 février. La seconde, appelée Crépuscule, débarque le 17 mars. Quant à la troisième, Chasse Ultime, on pourra y jouer à partir du 14 avril.

Quels sont les ajouts de chacune d’entre elles ? Entrons dans le vif du sujet.

01 Phase 1 - Mesures Extrêmes

Une nouvelle map

Si vous n’avez plus lancé BF 6 depuis un moment, vous risquez de ne pas comprendre ce qui vous arrive à votre prochaine partie. Depuis quelques semaines, Mesures Extrêmes est en place, avec son lot de contenu.

Tout d’abord, une nouvelle carte inédite appelée Contamination a fait son apparition sur BF. Relativement verdoyante, elle est inspirée du sud de l’Allemagne.

Ce nom, elle le doit à un gaz qui est présent dans la zone dans le mode de jeu (à durée limitée) Frappe de VL-7. Dans celui-ci, certaines zones seront recouvertes de fumées psychoactives et, même équipé d’un masque, votre soldat sera sujet aux effets désorientants du gaz, et même à des hallucinations. De quoi créer encore un peu plus de chaos lorsque l’on essaye de défendre ou d’attaquer une position.

Le retour d’un véhicule iconique

En mode conquête et ailleurs, la carte brille également par sa verticalité. Montagneuse au possible, son arrivée a été accompagnée de l’ajout d’un véhicule emblématique : le Little Bird.

Si vous n’en avez jamais entendu parler, il s’agit d’un petit hélicoptère de combat très maniable. L’engin parfait pour faire des montages de vos exploits, ou disparaître en quelques secondes.

Nouvelles armes

Voici les armes qui ont fait leur apparition :

Fusil de sniper : GRT-CPS

Fusil d'assaut : VCR-2

Fusil-mitrailleur : M121 A2

Nouveaux gadgets

Côté gadgets, les ingénieurs peuvent équiper le 9K38 IGLA, un lanceur sol-air, de quoi faire plaisir aux pilotes des nouveaux Little Birds.

Pour le contrer, les éclaireurs auront un HTI-MK2, un gadget qui repère les outils électroniques dans la zone, et neutralise les projectiles (missiles et autres).

Bien évidemment, au-delà de ces contenus gratuits pour les possesseurs du jeu, un nouveau pass de la saison a été implémenté. Il comporte notamment des skins en hommage au nouvel an chinois.

De plus, le mode Portal a été mis à jour pour que les apprentis moddeurs puissent s'en donner à cœur joie.

02 Phase 2 - Crépuscule

Il va faire tout noir © DICE/Electronic Arts

À partir du 17 mars, une nouvelle mise à jour arrive sur Battlefield. À nouveau, tout s'articule autour du conflit entre la PAX Armata et l'OTAN. Lors de la phase 2, on va pouvoir oublier la fumée psychoactive et se concentrer sur les jeux de lumière. Dans de nouveaux environnements, les joueurs devront faire avec une luminosité faible, équiper des lunettes de vision nocturne, et s'affronter à courte portée. Ce nouveau mode temporaire nommé Crépuscule et jouable uniquement sur la map dédiée.

Nouvelle map

La carte qui fera son arrivée le 17 mars est Base de Hagental. Située sous des montagnes et inspirée par Metro, elle comporte de nombreux tunnels et éléments destructibles, de quoi créer un environnement parfait pour prendre les ennemis à revers, ou faire sursauter les membres de notre propre escouade.

Petit détail qui a son importance, surtout pour les amateurs de chars et autres véhicules : Base de Hagental est infantry only.

Nouveau véhicule

Même si sur Base de Hagental, vous ne pourrez pas sortir votre plus beau Hummer, une moto tout-terrain sera ajoutée au roster. L'outil parfait pour prendre l'ennemi à revers et capturer des points reculés.

Nouvelles armes

Concernant l'équipement, deux armes arrivent :

Pistolet-mitrailleur : CZ3A1

Arme d'appui : VZ.61

03 Phase 3 - Chasse Ultime

Découvrez la roadmap de Battlefield 6 © DICE/Electronic Arts

Cette saison ayant été pensée comme un récit complet, la dernière phase bouclera la boucle, toujours autour de la Base de Hagental. Pour cela, un nouveau mode : Opération Augure, sera ajouté.

Nouveau véhicule

Un véhicule léger nous aidera à naviguer, le VTL. Plus précisément, il s'agit d'une jeep.

Nouvelle arme

On oublie les armes à feu, la dernière addition de la saison 2 est destinée au corps-à-corps.

Machette Kapov 14"

Le pass de saison sera également mis à jour avec de nombreux objets et cosmétiques.

04 Les modifications sur REDSEC

Une petite partie de golf ? © Electronic Arts / DICE

Sur le Battle Royale (gratuit) de DICE, toutes ces phases s'accompagnent également de changements. Assez simplement, toutes les mises à jour se font sur BF6, mais aussi sur REDSEC . Lors de la phase 2, un complexe souterrain baptisé Complexe de tests militaires 3 viendra par exemple s'inviter sous la carte Fort Lyndon, alors que les lunettes de vision nocturne seront également ajoutées. Concernant la phase 3, toutes les nouveautés n'ont pas encore été officialisées.

N.B : Cet article sera mis à jour au fil de la saison 2.

05 FAQ

Quand sort la saison 2 de Battlefield 6 ?

La saison 2 de Battlefield 6 a commencé le 17 février. La phase 2 débute le 17 mars, et la troisième (la dernière), démarre le 14 avril.

Il ne vous (et nous) reste plus qu'à retourner sur Battlefield 6 pour faire face à Gotaga ou à (on l'espère) des ennemis un peu moins qualitatifs.