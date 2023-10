Breaking : l'art du battle

Le principe du battle en un contre un est simple : deux B-boys ou B-Grils dansent à tour de rôle librement, selon leurs propres skills, leur caractère et leur style. Une fois les rounds terminés, les juges décident du vainqueur selon plusieurs choses.

Pourtant, il existe des stratégies que les B-Boys et les B-Girls utilisent pour tenter de prendre l'avantage sur l'autre. Ces stratégies décident le plus souvent de l'issue du combat. En voici quelques-unes :

01 Commencer ou pas ?

Le danseur qui choisit de commencer le battle lance un défi à son adversaire en lui disant clairement : "Voyons si tu peux répondre à ça". En étant le premier à se lancer, il peut fixer le niveau de présence sur scène, de musicalité et de difficulté que son adversaire doit égaler. Il peut annuler le tour de son adversaire avant même qu'il n'entre sur la piste. Si le breaker qui commence le battle est plus dynamique, musical et charismatique que son adversaire, le round de ce dernier sera de moindre qualité dans tous ces éléments du break. Le breaker qui a commencé le battle paraîtra donc plus fort et son adversaire devra faire mieux lors des rounds suivants.

Parfois, cette stratégie peut être personnelle. Oui, les battles peuvent mettre les nerfs à vif et faire monter l'adrénaline. À tel point que certain(e)s choisissent de commencer pour s'empêcher de trop réfléchir et se contenter d'être dans l'instant. Bien sûr, il y a aussi des avantages à laisser l'adversaire commencer.

Lorsqu'un B-Boy ou une B-Girl passe en deuxième, il ou elle a le temps d'observer ce que fait l'autre et peut donc choisir la manière de réagir. C'est un gain de temps considérable sur le choix des mouvements à effectuer et choisir ceux qui sont les mieux adaptés pour répondre de la meilleure des façons.

Mais ce n'est pas tout : si l'autre se loupe lors de son premier passage, celui ou celle qui passe en deuxième peut alors choisir de prendre un risque dans son tour ou de jouer la sécurité et de montrer plutôt qu'il est plus propre dans ses mouvements. Si un breaker n'a jamais affronté son adversaire auparavant, le fait de passer en deuxième lui permet également de voir l'arsenal de mouvements dont dispose son adversaire, son style et son caractère.

Il y a aussi la musique. Le fait de passer en deuxième position leur donne plus de temps pour s'imprégner de la musique et trouver le schéma du rythme avec lequel ils peuvent ensuite essayer de construire leur chorégraphie.

En règle générale, les deux veulent souvent passer en deuxième, ce qui donne lieu à des situations tendues où les B-Boys se fixent en attendant que l'autre commence. Voici ce qui s'était passé à la finale mondiale de 2018.

02 Rentrer dans la tête de l'adversaire : gestes, trash talk et cassage en règle

Une partie de la stratégie de breaking consiste à essayer de faire perdre à l'adversaire sa concentration et son sang-froid. L'objectif est de le faire douter de ses compétences et de ses capacités. S'il devient nerveux, il devient alors beaucoup plus facile de le surpasser. Il y a de nombreuses façons d'y arriver.

Montrer à l'adversaire qu'il est en train de faire une erreur :

Taper le sol : ce qui signifie que l'adversaire a loupé un mouvement.

Compter sur ses doigts : ce qui signale au public et aux juges que l'adversaire répète des mouvements qu'il a déjà effectués. Dans les battles, une règle s'applique : vous ne devez pas répéter vos mouvements. Cliquez ici pour en savoir plus sur les règles du breaking.

Taper dans les mains lentement sans rythme : c'est un geste qui indique à votre adversaire qu'il danse "à contre-temps" et qu'il n'est donc pas dans le rythme.

Pointer son oreille : c'est une autre façon de montrer à votre adversaire qu'il n'écoute pas la musique

Écrire des choses dans un carnet imaginaire : signifie que l'adversaire ne fait que répéter des étapes planifiées à l'avance au lieu d'improviser sur la musique du moment.

Le Trash Talking est beaucoup moins répandu mais existe aussi. Il s'agit de se confronter directement à son adversaire, de lui dire qu'il est à contre-temps, de pointer ses erreurs et ses loupés. Il ne s'agit pas seulement de critiquer mais surtout de le déstabiliser.

Les burns sont des petits mouvements et des interactions avec l'autre. Lorsqu'un breaker agit ou surprend son adversaire par une action destinée à diminuer sa confiance ou à l'embarrasser. Il existe de nombreux types de burns dans le break mais un, très simple, consiste à faire semblant de serrer la main de son adversaire, puis à retirer sa main juste au moment où il l'attrape. Ou encore faire semblant de danser exactement comme son adversaire, mais en exagérant son style.

Les burns sont utilisés pour faire sortir vos adversaires de leur zone de confort et à les déstabiliser. Mais attention, si vos skills ne sont pas à la hauteur de ceux de votre adversaire et que vous essayez de les charrier, vous aurez l'air mauvais perdant ou trop arrogant, ce qui laissera une mauvaise impression aux juges et au public.

03 Tout donner versus en garder sous le coude

Certains breakeurs se lancent dans la compétition avec pour stratégie d'utiliser tous leurs meilleurs mouvements dès le départ, quels que soient leurs adversaires. Même s’ils affrontent un breakeur qu’ils croient pouvoir battre en toute confiance, ils ne se retiendront pas. Cette stratégie est utilisée avec l'idée que seul le tour en cours compte, car si vous perdez, il n'y aura pas de prochaine battle. Cela comporte le risque de manquer de mouvements plus tard, de devoir répéter, de devoir faire du freestyle ou d'utiliser des mouvements moindres et non testés dans votre besace.

Un autre aspect de cette stratégie ? Celui où les breakeurs conservent leurs meilleurs mouvements pour les adversaires les plus coriaces ou pour les tours ultérieurs. Pour un B-Boy ou une b-girl, cette stratégie leur assure que si ils ou elles parviennent à la battle finale ou se heurtent à un adversaire coriace, ils auront toujours leurs meilleurs mouvements prêts pour remporter cette battle. Cependant, le risque de cette stratégie est qu'un breakeur perde s'il sous-estime un de ses adversaires en début de compétition. Ou encore, ils pourraient ne pas passer la phase de qualification s'ils n'utilisent pas leurs meilleurs mouvements et réalisent une qualification médiocre.

Ci dessous, vous pouvez voir à quel point les gens deviennent créatifs en finale, quand ils ne sauvent pas leurs meilleurs mouvements pour plus tard. C'est la finale 2020 du Red Bull BC One.

04 Exposer les faiblesses de son adversaire

Pour les breakeurs disposant d’un set bien complet de mouvements, ils peuvent essayer de montrer aux juges ce que leur adversaire ne fait pas, et donc exposer les faiblesses ou les failles du style de break de leur adversaire.

Par exemple, si un compétiteur effectue énormément de mouvements puissants pendant son tour, sans musicalité, sans mouvements de jambes ni danse, son adversaire pourrait décider de commencer son tour par quelques mouvements puissants, puis de montrer son aisance à danser sur la musique et d'utiliser par la même occasion un niveau élevé de jeu de jambes et freezes. Faire ça pourrait montrer ce qu'a fait, mais surtout ce que n'a pas fait son adversaire.

Découvrez ci-dessous un excellent exemple avec la battle de Bart contre Monkey King.

Vice versa, si un compétiteur ne fait que du top rock et du jeu de jambes, son adversaire pourrait démontrer la même habileté dans ces aspects du break, mais ajouter ensuite des mouvements puissants, des astuces, des transitions originales et des freezes, qui montreraient encore une fois ce que son adversaire a fait et n’a pas fait.

Si un breakeur a un niveau nécessaire pour montrer plus de mouvements de danse que son adversaire, obtenu grâce à un breaking de qualité, il a de grandes chances de gagner la bataille.

Voici quelques-unes des stratégies que vous verrez les breakers utiliser pour obtenir un avantage sur leur adversaire.

