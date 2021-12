est né dans le village de Lakey Peak sur l’île de Sumbawa, d’un père australien et d’une mère indonésienne. Ce petit bourg de pêcheurs s’est métamorphosé, au début des années 2000, en un spot de surf de renommée mondiale. Habitué à profiter calmement de son paradis, le jeune Bronson s’est retrouvé, d’un coup d’un seul, entouré de vagues ayant gagné une renommée planétaire. Durant des années, il a ainsi regardé arriver ici les meilleurs athlètes de la planète accompagnés de leur armada de photographes et filmmakers.

Bronson Meydi est né dans le village de Lakey Peak sur l’île de Sumbawa, d’un père australien et d’une mère indonésienne. Ce petit bourg de pêcheurs s’est métamorphosé, au début des années 2000, en un spot de surf de renommée mondiale. Habitué à profiter calmement de son paradis, le jeune Bronson s’est retrouvé, d’un coup d’un seul, entouré de vagues ayant gagné une renommée planétaire. Durant des années, il a ainsi regardé arriver ici les meilleurs athlètes de la planète accompagnés de leur armada de photographes et filmmakers.

Bronson Meydi est né dans le village de Lakey Peak sur l’île de Sumbawa, d’un père australien et d’une mère indonésienne. Ce petit bourg de pêcheurs s’est métamorphosé, au début des années 2000, en un spot de surf de renommée mondiale. Habitué à profiter calmement de son paradis, le jeune Bronson s’est retrouvé, d’un coup d’un seul, entouré de vagues ayant gagné une renommée planétaire. Durant des années, il a ainsi regardé arriver ici les meilleurs athlètes de la planète accompagnés de leur armada de photographes et filmmakers.

Très discret, Bronson ne le dira jamais lui-même, mais durant cette dernière décennie, son nom et son style se sont propagés un peu partout dans le monde. Car il n’a pas fallu longtemps pour que les prestigieux visiteurs de son village remarquent les performances hallucinantes du jeune local et se mettent à l’intégrer à leurs vidéos.

Très discret, Bronson ne le dira jamais lui-même, mais durant cette dernière décennie, son nom et son style se sont propagés un peu partout dans le monde. Car il n’a pas fallu longtemps pour que les prestigieux visiteurs de son village remarquent les performances hallucinantes du jeune local et se mettent à l’intégrer à leurs vidéos.

Très discret, Bronson ne le dira jamais lui-même, mais durant cette dernière décennie, son nom et son style se sont propagés un peu partout dans le monde. Car il n’a pas fallu longtemps pour que les prestigieux visiteurs de son village remarquent les performances hallucinantes du jeune local et se mettent à l’intégrer à leurs vidéos.