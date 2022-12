J’ai cherché dans la musique, comme j’avais pris des cours de solfège à l’école. Il y avait Ténor, Soprano et Bémol qui m'interpellaient. Ténor c’est le nom d’un des artistes les plus connus de mon pays, Soprano était pris aussi. Bémol m’a plu et depuis le collège, des potes ne m’appellent plus que par ce blaze. C’est resté et cela me correspond bien.