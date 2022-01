ont tous des profils très différents, mais partagent en commun l’amour de la musique et un certain talent pour se démarquer. Réuni au

« Plg » ça veut dire « pour la gloire ». Mais pas d’egotrip mal placé pour autant, il est plutôt question de l’amour du beau geste, comme une panenka de Zidane en finale de Coupe du monde. « Ma musique c’est ce que je veux graver dans le marbre, c’est ce qui restera si demain j’ai un accident ou que la vie s’arrête. Donc j’essaye de produire quelque chose qui a du sens et qui me survivra, comme un souvenir dont je pourrais être fier »

Explication du nom : « Plg » ça veut dire « pour la gloire ». Mais pas d’egotrip mal placé pour autant, il est plutôt question de l’amour du beau geste, comme une panenka de Zidane en finale de Coupe du monde. « Ma musique c’est ce que je veux graver dans le marbre, c’est ce qui restera si demain j’ai un accident ou que la vie s’arrête. Donc j’essaye de produire quelque chose qui a du sens et qui me survivra, comme un souvenir dont je pourrais être fier »

Explication du nom : « Plg » ça veut dire « pour la gloire ». Mais pas d’egotrip mal placé pour autant, il est plutôt question de l’amour du beau geste, comme une panenka de Zidane en finale de Coupe du monde. « Ma musique c’est ce que je veux graver dans le marbre, c’est ce qui restera si demain j’ai un accident ou que la vie s’arrête. Donc j’essaye de produire quelque chose qui a du sens et qui me survivra, comme un souvenir dont je pourrais être fier »

, du genre à blinder des MP3, des iPods entiers de tonnes de sons, BEN plg a longtemps voulu faire partie du mouvement mais sans même envisager être artiste : « Je me disais que je pouvais faire de l’organisation de concert, monter un média, être manager… J’avais plein de jobs en tête et ce qui est fou c’est qu’à aucun moment, je n’ai imaginé que moi-même je pourrais être rappeur ! ». Et puis au début de la vingtaine, en essayant d’écrire tout seul chez lui, il prend goût à la création. Le sentiment de légitimité grandit petit à petit. Jusqu’au déclic très récent qu’a représenté son premier album « Dans nos yeux » en 2020 : « Le public et les médias m’ont envoyé beaucoup de force, le projet a été très bien reçu, j’ai pris conscience que j’avais peut-être un certain talent. J’ai percuté que j’étais en train de créer ma petite place sur la carte du rap avec ma propre patte artistique, ça m’a conforté définitivement dans la voie que j’avais prise ».