Les vraies raisons du rachat de Bethesda par Xbox (Microsoft)

, on a vu l’éditeur acquérir petit à petit de plus en plus de studios. En 2018 par exemple, Microsoft a profité de l’E3 pour annoncer le rachat de Ninja Theory, Playground Games, Undead Labs et Compulsion Games en plus de la création de The Initiative. Peu après, Obsidian et InXile ont rejoint cette liste. En 2019, C’est à Double Fine de rejoindre le giron des Xbox Game Studios. Mais la vraie nouvelle est tombée très récemment : Microsoft a sorti 7,5 milliards de dollars pour racheter

Son plus gros manque ? Les licences. Sortis de Fable, Halo et Gears of War, rares sont les titres à être véritablement liés à l’histoire de

Des licences comme s’il en pleuvait

et Microsoft, ce qui a selon la dernière rumeur en vogue conduit à la fin des discussions entre Sony et Bethesda pour une sortie temporairement exclusive du prochain Starfield sur PS5. Autant dire que face à cela, on a envie de penser que tous ces mégalodons du

Pourtant… Ce pourrait ne pas être tout à fait le cas. Et pour cela, il suffit de prendre en exemple la sortie récente d’Ori and the Will of the Wisps sur

Le X de xCloud

, leur habilité à connecter, rendre plus fort, et donner de la joie. Et une croyance que nous devrions apporter cela à tous - qu’importe qui ils sont, où ils vivent, ou sur quoi ils jouent. Qu’importe la taille de leur écran, leur manette, ou même leur capacité à en utiliser une.”

” avant tout. La lettre de bienvenue de Phil Spencer sur le blog de Microsoft nous parle plus du Game Pass que des Series X et S et de “la liberté de jouer à leurs jeux avec nos amis n’importe où et n’importe quand”. L’adresse de Todd Howard du côté de

, présenté par Zenimax à l’E3 2019, qui promet une optimisation pour le cloud gaming au cœur même des moteurs de jeu (n’importe lesquels) pour offrir un streaming en 4K à 60 FPS sans latence perçue et aux graphismes maximum. Cette technologie mettait en avant un simple SDK pour que d’autres développeurs puissent en profiter simplement et l’intégrer à leurs jeux. Légalement, Orion est composé de nombreuses technologies brevetées par Zenimax… ce qui veut dire que ses compétiteurs ne peuvent pas l’utiliser sans trouver un accord de licence. Plus donc que des grands titres, Microsoft vient aussi de racheter un savoir-faire et une technologie supposée impressionnante pour le

. D’ailleurs, si l’on met plus facilement en avant toutes les licences que Microsoft récupère, on oublie de considérer que certaines technologies font également partie du lot. Et notamment

NetfliXbox