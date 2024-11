Le calendrier de la saison 2024-2025 de biathlon

: il s’agit de la plus vieille discipline du sport. Les hommes doivent parcourir 20 kilomètres, les femmes 15. Chaque athlète passe quatre fois sur le pas de tir (deux fois en position couchée, deux fois debout). Tout tir manqué correspond à une pénalité d’une minute sur le temps total. Ces courses sont généralement celles où l’on peut assister au plus de rebondissements.

Course individuelle : il s’agit de la plus vieille discipline du sport. Les hommes doivent parcourir 20 kilomètres, les femmes 15. Chaque athlète passe quatre fois sur le pas de tir (deux fois en position couchée, deux fois debout). Tout tir manqué correspond à une pénalité d’une minute sur le temps total. Ces courses sont généralement celles où l’on peut assister au plus de rebondissements.

