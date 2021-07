C’est avec un cadre entièrement revu par rapport à la saison précédente que le Trek Session 2021 est arrivé sur la Coupe du Monde au guidon notamment de Valentina Höll. L’Autrichienne bénéficie cette année sur sa machine d’un point de pivot plus haut qui améliore la traction, ce qui permet d’accroître l’efficacité du pilotage et de rendre le VTT plus stable en descente.

