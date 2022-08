Bill Russell, The Lord of The Rings n’est plus

La nouvelle est venue embrumer le dimanche 31 juillet alors que les amoureux de basket profitaient de la chaleur estivale. Bill Russell s’est éteint.

Le pivot des Celtics était sans le moindre doute un des cinq joueurs les plus importants de toute l’histoire de ce sport, une icône sur les parquets mais aussi sur NBA 2K , visage bien connu du mode MyTeam . Sa grandeur méritait au bas mot cet article. Retour sur la vie de ce grand monsieur, sur la pluie d’hommages et sur son alter-égo dans le jeu de 2K.

L'hommage sur NBA 2K22 à Bill Russell © 2K

Évoluant dans les années 60 dans une seule et même franchise, celle de Boston, Bill Russell a partagé le statut de patron absolu de la NBA avec une autre légende, son rival Wilt Chamberlain. De ses treize années en tant que joueur, il en est sorti avec un statut dont personne n’a encore réussi à le priver, celui de meilleur défenseur de l’Histoire. Certes, le jeu et ses règles n’étaient pas les mêmes qu’aujourd’hui, mais The Good Lord a tellement marqué ce sport qu’il fait partie des très rares qui en ont modifié la pratique par la force des choses, tant il était fort et dominant. Au point où ses adversaires ont dû innover pour contrer la muraille qu’il incarnait. Défenseur hors-norme, il était injouable dans la raquette à une époque où tous les shoots étaient sous l’arceau. Russell claquait contre sur contre. De fait, en contre-attaque, face à un pivot solidement planté dans sa raquette, beaucoup de joueurs n’ont trouvé d’autre solution que de balancer la balle à distance, pris de panique devant le colosse qui les attendait droit devant. C’était ce qu’ils avouaient, un peu bêtes, aux journalistes. De là est né en grande partie une pratique chère à ce sport, le tir à distance et son côté spectaculaire.

Bill Russell au dunk sur NBA 2K20 © 2K

Bill Russell a aussi drastiquement changé l’image de l’importance de la défense dans ce sport. À l’époque, on se souciait surtout de marquer, peu d’empêcher l’adversaire de le faire, y compris pour les géants. Mikan était un as à l’attaque, Wilt Chamberlain encore plus, mais leur capacité défensive importait peu. Bill Russell a été recruté par Red Auerbach pour sa capacité à récupérer le ballon, dans l’espoir d’améliorer son jeu offensif. Il n’en a même pas eu besoin tant son pivot faisait tourner les matchs en faveur de son équipe.

Russell était aussi connu pour ne rien lâcher, aucun match, même ceux sans importance en saison régulière. Ses coéquipiers racontaient qu’il vomissait avant chaque rencontre tant il se mettait la pression. À l'entraînement, c’était la même chose, il ne savait pas jouer léger, un vrai problème. Plusieurs Celtics s’en sont plaint au staff, ce qui a donné lieu à des anecdotes délicieuses sur les stratagèmes utilisés par les coachs pour l’éloigner du parquet un maximum de temps lors des entraînements. On raconte notamment qu’on venait lui servir un thé très chaud qu’il dégustait sur le banc, histoire de laisser souffler ses collègues martyrisés.

Bill Russell vs Wilt Chamberlain © 2K

Cette excellence et ce talent ont été payants : en treize saisons, Bill Russell a remporté onze titres. Un record. Il est le seul de la ligue à ne pas pouvoir mettre une bague de champion par doigt, donnant lieu à une cultissime photo reprise partout, si justement, lors de son décès. Grâce à lui, les Celtics ont dominé sans partage une décennie, malgré la présence d’un génie comme Chamberlain qui n’aura eu que deux titres. Leur rivalité est une des plus célèbres de l’histoire de ce sport, et elle a très souvent tourné à l’avantage du pivot des Celtics, au point où l’on peut facilement dire que sans lui, Wilt, l’homme aux 100 points dans un match, serait surement la légende absolu de ce sport aux côtés ou devant Jordan. Les deux hommes étaient pourtant très amis, au point où Bill Russell a été la seconde personne prévenue du décès de Chamberlain en 1999, comme le souhaitait l’icône de Los Angeles et San Francisco. Russell a, de fait, emmené avec lui des joueurs au nombre de sacres hallucinants : Sam Jones 10 titres, Tom Heinsohn, KC Jones, Tom Sanders et John Havlicek 8 titres… Une vraie legacy comme on en fait plus. Triste anecdote, plusieurs sont décédés il y a peu, dont Sam Jones dans les derniers jours de 2021 ou Tom Heinsohn quelques mois avant.

La carte NBA75 de Bill Russell sur NBA 2K22 © 2K

Le palmarès et les stats de Russell font pâlir quasiment tous les joueurs NBA : outre ses 11 titres, il a été onze fois dans l’équipe-type de la saison, quatre fois meilleur rebondeur, douze fois en finale (un record absolu), médaille d’or aux J.O., présent dans toutes les versions du NBA All Time célébrant les meilleurs joueurs de la ligue à des dates clés pour elle (ses 25 ans, 35 ans, 50 ans, 75 ans), Hall of Fame de la FIBA, sacré à l’université. Il a terminé douze saisons avec une moyenne de rebonds au-dessus de 19, un chiffre absolument délirant. Il est encore aujourd’hui le second meilleur rebondeur de toute la NBA avec 21620 rebonds à son actif ! Le tout en moins de 1000 matchs ! Seul Chamberlain a fait mieux, mais essentiellement du rebond offensif et en plus de matchs. Mais imaginez un peu : seuls 36 joueurs ont marqué plus de points en NBA que Russell n’a pris de rebonds. 36 seulement !

Le grand rival Wilt Chamberlain sur NBA 2K21 © 2K

Autre fait fou : il a gagné tous les matchs décisifs de sa carrière. En compétition internationale ou en NBA, c’est du 100% de win, avec notamment dix games 7 en poche. Il n’est jamais passé à travers un match crucial, jamais. Il a aussi gagné 5 titres de MVP, comme Jordan (seul Kareem a fait mieux) et un titre de MVP du All-Star Game . Bref, Bill Russell était un génie dont le talent est ignoré par beaucoup aujourd’hui, le temps ayant fait son œuvre.

La très belle carte Invincible de Bill Russell sur NBA 2K22 © 2K

Son décès a été suivi d’une avalanche d’hommages venant des plus grands de ce sport, Michael Jordan en tête. Barack Obama aussi, qui lui avait donné la médaille présidentielle de la liberté en 2011. Son passif sur le parquet n’est pas la seule raison. Il a été coach aussi, le premier head coach noir de la NBA, avec succès puisqu’il a gagné deux titres. Un fait très marquant dans une Amérique encore marquée par la ségrégation. Il a d’ailleurs œuvré pour les droits sociaux des afro-américains toute sa vie, en soutenant Muhammad Ali, en étant membre du Black Power et en appuyant le mouvement Black Lives Matter. Il faut dire qu’il a vécu des trucs sacrément ignobles, comme l’interdiction pour les joueurs noirs de dormir dans les mêmes hôtels que les blancs dans les États du sud, ou se faire refouler de certains restaurants.

Les spectateurs l’adulaient dans la salle et le méprisaient, comme tant d’autres joueurs, dès qu’il quittait le stade. Des spectateurs qu’il n’hésitait pas à qualifier d’hypocrites. Ce qu’il a vécu, ainsi que ses parents, l’ont marqué si durement. Il a donc œuvré à faire bouger les choses en NBA, comme Oscar Robertson. Alors que la ligue voulait l’introduire au Hall of Fame en tant que premier noir à avoir cet honneur, il a longtemps refusé, estimant que d’autres joueurs noirs, plus vieux, le méritaient avant lui, et il n’a rien lâché. Il le sera en 1977 après l’intronisation de Chuck Cooper. Il le sera une seconde fois en 2021 pour sa carrière de coach. Ses sorties publiques étaient souvent l’occasion de pics savoureux. Bill Russell tapait juste et avait beaucoup d’humour, avec ce sourire si communicatif. Il manquera tellement à la planète basket. À la planète tout court.

La carte Out of Position de Bill Russell dans NBA 2K20 © 2K

Sur NBA 2K, Bill Russell fait partie des joueurs très présents mais relativement peu joués par les amoureux du mode MyTeam. Il souffre d’un même mal touchant d’immenses pivots de la ligue, comme Pat Ewing, Artis Gilmore, George Mikan, Bob McAdoo, et certaines années même Wilt. Ils sont devancés dans la hiérarchie par des joueurs plus grands avec des mécaniques plus redoutables, mais des joueurs infiniment moins bons réellement : Tacko Fall, Bol Bol et son père Manute, Kristaps Porzingis, voire même James Wiseman, pivot ultime de NBA 2K20. La carte Invincible de Bill Russell sur 2K22 fait partie des moins bonnes à ce poste malheureusement. Mais la légende des Celtics a eu des cartes beaucoup plus séduisantes au cours des dernières années. L’une d’elle, sur 2K20, pouvait avoir une évolution à condition de marquer un certain nombre de trois points, clin d'œil cocasse à son adresse discutable, et défi quasi impossible à relever. Nul doute que cela l’aurait fait rire. 2K a immédiatement mis un message d’hommage en arrivant sur le jeu (avant une carte end game cadeau ou une série de cartes ?), comme ils l’ont déjà fait pour Kobe ou Elgin Baylor. Décidément, bien trop de grands noms de notre ligue sont partis ces derniers temps…

Télécharge ici et gratuitement l’application Red Bull TV pour profiter de nos vidéos, directs et événements de musique et de sports extrêmes sur tous tes écrans !