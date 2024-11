Le secret de Liberty Falls dans Call of Duty Black Ops 6 Zombies

Pour en savoir plus sur Call of Duty Black Ops 6

Ensuite, dirigez vous vers le bowling pour trouver le compteur. Sur la droite des pistes, vous trouverez un boîtier qu’il faudra casser (via un coup au corps à corps), c’est à ce moment-là que vous aurez accès au fameux compteur. Impossible d'interagir avec celui-ci tant que vous n’aurez pas récupéré une vanne hydraulique . Celle-ci se trouve contre le mur en face du fleuriste, au niveau de la banque et de Speed-Cola. Prenez la vanne en main, retournez au bowling pour interagir avec le compteur. Cette manipulation prend du temps, des zombies apparaîtront mais pas de panique, si vous êtes contraint d’interrompre le processus, vous ne perdrez pas votre progression.

Vous aurez ensuite besoin de la poignée pour réaliser la suite du secret. On vous invite donc à atteindre la manche 10 et à vous rendre au cimetière. Dès lors, vous apercevrez un zombie spécial, le “jardinier”. N’ayez crainte, il est inoffensif et reconnaissable par sa tenue différente des autres. Il vous donnera une clé qui vous permettra d’ouvrir une cabane. La poignée se trouvera alors à l’intérieur de celle-ci.

Trois pièces sont ensuite à récupérer. Il vous faudra donc vous équiper d’un canon de massacreur (via la table de craft) et vous rendre au magasin de radio. Il sera protégé d’une grille que vous devrez détruire avec votre canon. En entrant dans le magasin, vous verrez plusieurs petits tas de câbles électriques au sol. Face à ceux-ci, creusez pour récupérer la première pièce.

Ensuite, dirigez-vous vers l’église, interagissez avec le générateur pour récupérer un réservoir. Attention : vous ne pourrez pas courir en sa possession . Placez-le sur le piège qui se trouve sur la zone de départ. Lâchez-le avec la touche indiquée sur votre écran. Affaiblissez l’abomination jusqu’à ce qu’elle ne dispose plus que de 10% de vie. Un dialogue se lancera, et vous devrez activer le piège pour achever l’abomination dans le cercle autour du réservoir que vous aviez posé quelques instants plus tôt.

C’est cet enchaînement qui vous permettra de remplir ce dernier, et vous aurez ensuite un délai d’1min30 pour aller le poser au générateur du Pack-A-Punch. Si vous n’y parvenez pas dans le délai imparti, le réservoir se videra et vous devrez recommencer.

Une fois que vous avez survécu à cette attaque, mettez-vous au niveau du Pack-A-Punch, vous voyez alors la cinématique de fin et s’offre à vous le choix de poursuivre ou non la partie.

Continuez-la, et bénéficiez de tous les atouts, de cristaux d’éther, d’armes spéciales et enfin des armes de rareté maximum, sans parler du nouveau skin qui vous attend dans les menus.

