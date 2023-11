Le guide des figures en BMX

? L'adrénaline, le frisson… Que c’est bon ! Et ce qui est encore plus génial avec ce sport, c’est qu’il permet de montrer sa créativité de mille et une manières. Il existe littéralement des centaines de tricks en BMX, et de nouveaux sont inventés régulièrement. Les figures peuvent varier de simples mouvements comme le "Bunny Hop" ou le "Manual" à des acrobaties aériennes complexes comme le "Double Backflip" ou le "360 Tailwhip". De nombreux tricks peuvent aussi être combinés ou modifiés pour créer des variations. Par exemple, un "Barspin" peut être combiné avec un "Tail Whip" pour créer un "Bus Driver". Vous suivez ? Bref, faire un guide complet des figures de BMX mériterait un livre de 400 pages. Nous ne sommes pas allés aussi loin ici, mais nous avons référencé 10 des figures les plus emblématiques de la discipline et qui sont à la base de toutes les combinaisons. De quoi, déjà, tenir un peu la discussion si jamais vous passez une soirée avec des fans de BMX. À vos vélos, let’s go !

Oui, vous avez bien compris, c’est ce qu’on appelle un saut de lapin et il est à la base de la plupart des figures en BMX. Pour faire simple, vous soulevez la roue avant, puis la roue arrière, pour faire sauter votre vélo. Maîtriser cette technique est un must pour réaliser ensuite d'autres tricks plus complexes.

Et ça tourne, ça tourne, ça tourne encore ! Dans ce trick, vous faites pivoter le guidon de votre vélo à 360° tout en étant en l'air. Maîtriser le Barspin est difficile. Le mouvement demande une grande dextérité et un bon timing.

