Pourquoi le BMX race est votre prochain sport préféré

01 Le BMX race en version courte

Les courses de BMX peuvent être passionnantes à regarder, étant donné la nature imprévisible du déroulement d'une course comme le confirme Saya Sakakibara, la plus grande rideuse australienne de l’histoire. Mais pourquoi cette discipline est-elle si imprévisible ? Parce qu'un coureur se mesure à sept autres concurrents sur un parcours de 300 à 400 mètres spécialement conçu à cet effet, rempli de sauts, de whoops et de virages dangereux. Le premier à franchir la ligne d’arriver en tête l’emporte.

Une course entière ne dure que 30 à 40 secondes, mais des années d'entraînement sont nécessaires pour espérer jouer la gagne.

"Le BMX race en tant que sport est assez complexe", explique Sakakibara. "Il y a tellement de domaines qui doivent être travaillés : de la force et de la puissance en passant par les temps de réaction ou les compétences technique pour être le plus rapide sur la piste."

Les temps forts du Red Bull R.Evolution

02 Aux origines du BMX race

Le BMX race existe depuis le début des années 1970. "Le BMX a été créé par deux enfants qui aimaient les courses de motocross, mais qui ne pouvaient pas se payer ces machines" explique Sakakibara. "Ils construisaient des pistes de terre et y faisaient rouler leurs vélos, en copiant les techniques de pilotage du motocross."

La Californie du Sud, aux États-Unis, est reconnue comme l'endroit où le sport a pris son essor avec des pilotes comme Ron Mackler (qui y a organisé des courses dès 1969) et Scot Breithaupt, qui a débuté dans ce sport à 13 ans. Breithaupt, plus que quiconque, a contribué à l'organisation des courses de BMX et à leur développement en Amérique avant qu'elles ne se répandent dans le monde entier.

Le design de ces premiers vélos de course de BMX était basé sur le Schwinn Sting-Ray, un vélo doté de roues de 20 pouces. Ces roues sont encore utilisées aujourd'hui, mais le design du cadre a évolué dans les années 80 pour aboutir à ce que l'on voit aujourd'hui.

03 Et qu’en est-il en 2021 ?

Comment résumer une course de BMX aujourd’hui ? C’est un peu "un carnage" indique Sakakibara. "Il y a beaucoup d'action", poursuit-elle. "Il y a huit coureurs qui essaient de se dépasser et le rythme est si rapide que si vous clignez des yeux, vous ratez beaucoup de choses. Parfois, il faut regarder un replay pour voir exactement ce qui s'est passé."

Et comme chaque course dure moins d'une minute, le choix du vainqueur dépend souvent de décisions prises en une fraction de seconde par les coureurs.

"Il y a probablement plusieurs personnes dans la même course qui ont les mêmes capacités, mais comme la course est très courte, il s'agit parfois de savoir qui peut être le plus régulier et résister à la pression pour fournir ce dont il a besoin pour l’emporter", explique Sakakibara. "Ce n'est pas toujours la personne la plus rapide qui gagne".

Du point de vue du rider, Sakakibara affirme que si une course est toujours "pleine d'adrénaline", lorsque les portes de départ s'ouvrent, l'instinct prend forcément le dessus.

Saya Sakakibara et son BMX © Andrew Fawcett/Red Bull Content Pool

04 Et de quoi a-t-on besoin pour participer ?

Tout d'abord, vous devez connaître la différence entre un vélo de BMX freestyle et un vélo de race, comme l'explique Sakakibara.

"Évidemment, la première chose dont vous avez besoin est un BMX", dit-elle. "La différence entre un BMX de race et un BMX classique que vous pouvez trouver dans un magasin, c’est que celui de race a des pneus plus fins et est beaucoup plus bas par rapport au sol."

Le fait d'être plus bas par rapport au sol réduit la résistance, ce qui vous aide à aller plus vite. Les pneus sont plus fins car, lors d'une course, vous n'avez pas besoin d'autant de traction que sur un vélo de freestyle, où vous pouvez tenter des figures et atterrir à des angles différents et moins stables.

Ensuite, bien sûr, il faut s'assurer que l'on pratique ce sport en toute sécurité. "Vous aurez besoin d'un casque qui couvre votre visage, de manches longues, d'un pantalon long et de gants", explique Sakakibara. "Mais tomber du vélo est moins fréquent qu'en freestyle. En freestyle, vous essayez constamment d'apprendre des figures et vous ne pouvez apprendre qu'en essayant, en tombant et en poussant un peu plus loin vos limites à chaque fois. En race, lorsque vous essayez de nouvelles choses, c'est généralement dans la limite de vos capacités, donc vous ne tombez pas aussi souvent."

05 Le glossaire des figures

Contrairement au freestyle où ce sont les figures qui comptent le plus, en race, l’essentiel est simplement d’arriver en premier au terme de la course. Peu importe la manière. Cela dit, Sakakibara a répertorié quelques mouvements clés à surveiller, voire à perfectionner quand on roule en race.

"L'une des premières techniques que tout le monde apprend est le pompage", explique-t-elle. "Le pompage consiste à avoir deux roues au sol et à utiliser ses bras et ses jambes comme une pompe pour prendre de l'élan et franchir les sauts. Vous ne pédalez pas, vous déplacez simplement le poids de votre corps pour engendrer plus de vitesse."

Une fois le pompage maîtrisé, vous pouvez le faire évoluer vers deux compétences fondamentales.

"Avec cela, vous pouvez passer au manual qui ressemble à un wheeling que l’on ferait au-dessus des sauts" explique Sakakibara. "Si vous pouvez bien faire le pompage, cela vous préparera pour les compétences suivantes".

06 Des noms à surveiller

Mariana Pajón © Camilo Rozo/Red Bull Content Pool Twan van Gendt © Jarno Schurgers/Red Bull Content Pool Joris Daudet © Jarno Schurgers/Red Bull Content Pool Sae Hatakeyama © Kunihisa Kobayashi/Red Bull Content Pool

Voici les rideuses et riders à suivre en BMX race selon Sakakibara :

Mariana Pajón : La rideuse colombienne est la plus célèbre de la discipline. Tout simplement car elle est double championne olympique.

Twan van Gendt : L'actuel champion du monde masculin est un rider qui a le sens du détail et des gains marginaux pour augmenter son avantage compétitif.

Joris Daudet : Le double champion du monde a maintenant une trentaine d'années, et bien que le Français fasse partie de la vieille garde du sport, il peut toujours gagner des courses au plus haut niveau.

Alise Willoughby : Cette Américaine est l'actuelle championne du monde féminine et un modèle pour les filles qui veulent se lancer dans ce sport.

Sae Hatakeyama : : La Japonaise a été considérée comme une adolescente prodige dans ce sport et cherche maintenant à s'imposer dans les courses seniors.

Niek Kimmann : Les Néerlandais sont forts en BMX et Kimmann fait partie de la nouvelle génération qui cherche à passer au niveau supérieur.

07 Où en voir plus :

Films

La compétition et la culture BMX ont toujours été un terrain fertile pour les cinéastes. La discipline compte de nombreux films emblématiques réalisés sur les dernières décennies. Nous avons dressé une liste des meilleurs d'entre eux que vous pouvez regarder sur Red Bull TV. Mais n’hésitez pas à fouiller de votre côté par vous-même.

Événements

Ou peut-on regarder une course de BMX ?

"Il faut suivre le circuit international qui est la Coupe du monde UCI", explique Sakakibara. "L'année dernière, nous avons eu les quatre premières manches en Australie, puis il y en a généralement quelques-unes en Europe, et parfois certaines en Amérique du nord ou en Amérique du sud. Toutes les étapes sont retransmises en direct sur YouTube, ce qui permet de voir facilement vos riders favoris".

Télécharge ici et gratuitement l’application Red Bull TV pour profiter de nos vidéos, directs et événements de musique et de sports extrêmes sur tous tes écrans !