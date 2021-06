BMX vs. VTT: Quel bike est fait pour vous ?

La toute première étape du championnat du monde de Red Bull Pump Track aux Émirats arabes unis, programmée le 20 septembre au Fujairah Adventures Park, approche à grands pas. Et il s'agira du premier événement dans la région où les coureurs de BMX et de VTT pourront s'affronter en même temps.

Et il se trouve, bien entendu, que les deux types de bike ont quelques points communs. Tout d'abord, ils ont deux roues, et comme la plupart des vélos, ils sont équipés d'une selle et d'un guidon.

Bon, ok. Plus sérieusement, ils ont aussi et surtout de grosses différences, et on va les passer en revue.

Des vélos différents pour des pratiques différentes

Si le BMX est fait pour les changements de vitesse rapides et offre une grande mobilité aux riders, le VTT est surtout conçu pour absorber les chocs, grimper, et plus globalement dominer n'importe quel type de terrain (ok, c'est dans le nom). Mais rentrons dans le détail de leurs différences :

1. Le cadre

Un BMX subit des impacts importants tout au long de sa vie. Les sauts de bosses en bosses font partie de la discipline, et ces vélos doivent avoir un cadre solide pour supporter des chocs brutaux. Leurs tailles sont similaires, car leur utilisation exige un cadre bas et compact.

Le pilotage d'un VTT, lui, est plus doux. Conçu pour absorber les vibrations, le cadre est plus flexible et s'adapte à la taille du rider.

2. Les roues

Un BMX est généralement équipé de roues de 20 ou 24 pouces. Les pneus sont conçus pour résister aux chocs causés par les sauts et les figures, tout en étant capables de rouler correctement sur des surfaces lisses. Ils sont généralement renforcés à l'intérieur pour éviter un éclatement malencontreux lors d'un atterrissage.

Un VTT, lui, nécessite des roues plus grandes pour slalomer entre les rochers et les trous des sentiers. Elles ne dépassent pas les 29 pouces, mais elles peuvent varier en fonction de la taille du cycliste. Les pneus sont dotés de larges rainures côtelées conçues pour assurer une bonne adhérence sur tous les terrains. Une caractéristique qui peut s'avérer (très) utile.

3. Les freins

Les BMX sont souvent utilisés pour des tricks qui nécessitent de faire tourner le guidon dans les deux sens : les barspins. Les BMX haut de gamme utilisent un type spécial de système de freinage qui empêche le câble de frein de s'emmêler dans le guidon. Ce qui est, là aussi, plutôt pratique.

Les freins d'un BMX se trouvent généralement sur la roue arrière. Il s'agit souvent d'un système de freinage appelé " V-brake ". Le frein en V écrase le pneu pour le ralentir et arrêter le vélo. Et oui, promis, la prochaine fois, on vous fait un dessin.

Les freins d'un VTT, quant à eux, sont conçus pour résister aux températures élevées du freinage sur une pente. Ce qui est vital pour les riders qui se paient des pentes raides sur des sentiers escarpés. D'autre part, il s'agit souvent de freins à disque. Pourquoi ? Pour fournir une plus grande puissance de freinage et résister à des conditions difficiles comme la boue, l'eau et la chaleur extrême.

4. Les amortisseurs

Les VTT offrent une conduite indéniablement plus douce que celle des BMX. La suspension se trouve à l'avant et/ou à l'arrière du vélo, ce qui permet au rider de négocier des terrains difficiles sans trop épuiser ses jambes, ses bras ni son dos.

Contrairement au VTT, les seuls amortisseurs que l'on trouve sur un BMX sont les jambes et les bras du pilote. Soit des suspensions à la pointe de la technologie. Les riders de BMX doivent donc anticiper les chocs et s'adapter en conséquence. Plus le rider à mal au dos à la fin de la session, moins il est expérimenté. Simple. Basique.

En résumé

Maintenant que vous connaissez les principales différences entre le BMX et le VTT, servez-vous de cette infographie pour comprendre plus en détail les avantages et les inconvénients de chacun.

BMX VS VTT : ce qu'il faut retenir (en anglais, mais c'est déjà ça) © Red Bull

Red Bull Pump Track

Envie de tenter ? Alors sachez que les inscriptions sont ouvertes !

Les riders doivent avoir 16 ans ou plus à la date de la compétition pour pouvoir participer, et les moins de 18 ans doivent obtenir l'autorisation de leur tuteur légal. Vous êtes libre de choisir le vélo de votre choix, mais il doit avoir des roues d'une taille minimale de 20 pouces et ne doit pas être équipé d'un moteur. Bonne chance !