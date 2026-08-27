Fais le plein d'énergie à la Braderie de Lille

Les samedi 5 et dimanche 6 septembre a lieu la Braderie de Lille 2026. Voici de quoi en savoir plus sur cet évènement quasi-millénaire et connaître le secret pour dénicher les meilleures pépites jusqu'à la dernière minute !

L’histoire de la Braderie de Lille

Aujourd’hui, la Braderie de Lille compte plus de 100 kilomètres de stands gérés par 10 000 exposants. Chaque année, plus de 2 millions de riverains et touristes viennent arpenter les rues à la recherche d’une bonne affaire, de moules-frites ou tout simplement pour participer à la ferveur populaire. Et pourtant, malgré le gigantisme actuel de l’événement, cela n’a pas toujours été le cas.

Pour trouver les traces d’une première mention d’un tel événement dans la ville, il faut remonter jusqu’en 1127. À l'époque, d’après Galbert de Bruges, pendant 30 jours, des commerçants étrangers étaient autorisés à vendre exceptionnellement leurs marchandises en plein cœur de la ville.

Red Bull dans les rues de la Braderie de Lille © Red Bull

Les bons conseils : secteurs et horaires

Puisque l’on parle ici d’un événement d’une ampleur monumentale, il vaut mieux savoir où on met les pieds avant d’arriver sur place.

Tout d’abord, sachez que la Braderie de Lille est 100 % gratuite (sauf si vous tombez amoureux d’une commode Louis XV, évidemment), vous pouvez donc déambuler librement. Concernant les horaires, elle dure de 8h le samedi matin, jusqu’à 18h le dimanche. Oui, vous avez bien lu : aucun entracte n’est prévu.

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Si vous êtes là pour trouver la perle rare, il est conseillé d’arriver le plus tôt possible. De plus, sachez que la ville se divise en plusieurs secteurs selon le type de produits recherché. Pour les antiquités professionnelles, rendez-vous boulevard Louis XIV et boulevard de la Liberté. Les amateurs de vinyles et de livres trouveront leur bonheur dans le Vieux-Lille et rue Masséna. Enfin, pour les vêtements vintage, direction le quartier de Wazemmes, notamment rue Gambetta.

Le secret pour faire le plein d'énergie à la Braderie ?

Pour réussir à chiner jusqu'au dernier moment et faire les meilleures trouvailles, voici une carte des endroits (bars, cafés, restaurants, clubs) où faire le plein d'énergie avec Red Bull pendant la Braderie :

Où trouver Red Bull pendant la Braderie de Lille ? © Google Maps

Pour découvrir l’événement ou faire de la place dans un grenier qui commence gentiment à déborder, vous êtes attendu les 5 et 6 septembre dans la capitale des Flandres.