Ça a toujours été la compétition la plus radicale que je connaisse. J'ai eu mon premier vélo à l'âge de six ou sept ans et c'est aussi à cette époque que j'ai commencé à regarder des films de VTT. La Red Bull Rampage était toujours l'épreuve qui figurait dans tous les DVD et j’adorais regarder ça. Ça avait l'air d'être la chose la plus dingue que l’on pouvait faire sur un vélo. J’ai toujours admiré cette compétition et les riders qui y prenaient part.