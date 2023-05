Au départ, les gens essayaient de trouver un certain « momentum » (une sorte d’élan, de dynamique en VF, ndlr) en tournant sur leur dos une fois, puis en recommençant après avoir refait un peu de footwork pour retrouver de l’élan. Puis, afin de ne pas interrompre la rotation, ils ont fini par ne plus tourner sur leurs dos, mais rouler avec, en quelque sorte. Leurs jambes se sont écartées, et c’est comme ça que la coupole est née.

« Le windmill a rapidement évolué » poursuit Storm. « Au début, les gens utilisaient leurs mains pour choper du momentum. Cette coupole était très basse et très horizontale. Puis, peu à peu, elle a été conjuguée avec d’autres mouvements comme des headspins. Elle s’est élevée, sur le plan physique comme métaphorique, pour devenir de plus en plus verticale.

De nombreuses versions existent. Lorsque que vous la faites sans les mains de façon horizontale, on appelle ça une Kuriaki, en référence au B-boy du Rock Steady Crew. Et lorsque que vous la faites plus verticalement et que votre tête touche du sol, c’est un « magnet » (« aimant ») ou un « barrel » (« tonneau »). Ce sont les deux principales déclinaisons, mais la différence est énorme. Avec les Kuriakis, il faut sauter d'une épaule à l'autre, sinon c'est impossible. Sur les magnets, on ne saute pas. On se donne une impulsion avec les hanches. Mais lorsque les gens n’ont pas encore la technique nécessaire pour le faire, c’est un peu « bumpy ».

« Au départ, il faut apprendre à faire un backspin » répond Storm. « Ensuite, il faut aussi maîtriser ce qu’on appelle le « stab ». L’idée, quand on est côté ventre, est de pousser le corps vers le haut sans effort et de rester dans une position bien verticale en rentrant les coudes quelque part entre les hanches et la cage thoracique. C’est la base.

