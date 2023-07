Une histoire du breaking aux Halles

Ils s’appellent Niko Noki, François Gautret et B-boy Laos. Beatmaker, compositeur et membre historique des Paris City Breakers, le premier est une véritable légende vivante du break, qui a tout simplement été le premier à danser aux Halles. Un lieu qu’a également bien connu le second, danseur, entrepreneur, expert des cultures urbaines et commissaire de l’exposition « Hip-Hop 360 » à la Philharmonie de Paris. Grande figure du Forum parisien, le troisième se joint à eux pour évoquer un spot indissociable de la naissance et la croissance du breaking en France, à l'heure où le pays s'apprête à accueillir la finale mondiale de Red Bull BC One le 21 octobre 2023 (au Stade Roland-Garros) et les Jeux Olympiques 2024.

B-Boy Lilou à Paris © Red Bull

Bienvenue du côté de Châtelet, donc, et surtout dans leur machine à voyager dans le temps.

01 PREMIERS TEMPS

Niko Noki

« Les Halles, c’est chez moi. J’y suis arrivé, jeune, en 1975, et il y avait encore ce qu’on appelait « le trou des Halles » (soit le chantier du futur Forum, ndlr). Le premier Forum a été construit en 1979. La Place Carrée n’existait pas encore. Moi, en novembre 1982, je vois à la télé un sujet de l’émission Mégahertz sur le New York City Rap Tour. Et dès le lendemain, j’essaie de faire des passements de jambe et d’autres conneries dans mon appartement rue Étienne Marcel. Mais bon, très vite, il faut que je trouve un lieu. Donc je fais ça dans les Halles, sur une dalle en marbre. Et au départ, en 1983, je suis tout seul. Le break émerge à petit pas. Ce qui change tout, c’est l’apparition de l’émission H.I.P H.O.P de Sidney en 1984. Ça devient un phénomène de ouf pour la jeunesse. Tout le monde est devant sa télé. »

Laos

« Moi je suis né en 1976, et je peux vous dire que tous les gens de ma génération regardaient H.I.P H.O.P, juste avant Starsky et Hutch le dimanche. On voulait tous imiter les danseurs. Même si moi, au début, je voulais uniquement faire la coupole. Il n’y a que ça qui m’intéressait (rires). »

Niko Noki

« Dans les faits, l’émission ne dure que 8 mois. Dès qu’elle s’arrête, ça retombe. Il n’y a que les mordus qui continuent. Et on n’est pas si nombreux que ça. C’est pour ça que les lieux où on peut se retrouver deviennent importants. Moi, la même année, j’intègre les Paris City Breakers et j’emmène Solo (un autre membre des PCB, ndlr) sur la dalle. Même si on est encore seuls à s’y entraîner. Mais à l’époque, les gens s’entraînent aussi au Trocadéro parce que ça glisse. Sinon c’est sur un carton récupéré chez un grossiste dans le Sentier, dans un foyer rue Montorgueil, où j’ai notamment rencontré Joey Starr, ou encore chez Paco Rabanne, qui avait acheté un lieu à Colonel Fabien (à cheval entre le 10ème et le 19ème arrondissement de Paris, ndlr.). Au départ, ça devait être un loft, mais rapidement, il accueille des danseurs et des chanteurs de la communauté africaine, avant les débuts du hip-hop. Petit à petit, on investit les lieux. Mais ça ferme à un moment, donc en fin de journée, ou quand on veut être tranquilles, on va aux Halles. Il faut quand même savoir qu’à l’époque, des mecs viennent et se couchent sur des verrières au-dessus des escaliers en marbre pour regarder ce qu’on fait et nous piquer nos phases. Avant, ensuite, de nous défier à la Grange-aux-Belles (un ancien club, ndlr) ou, plus tard, au Globo. Il faut dire qu’il n’y a pas de vidéo. Tu es obligé d’inventer des choses et, normalement, tu n’as pas le droit de piquer les phases des autres. Mais c’est hyper dangereux ! »

François Gautret

« Ça se passait à l’extérieur, et il y avait un lien fort avec les spectacles de rue de Beaubourg. Les cracheurs de feu, les mecs qui se tenaient sur les clous, tout ça. En ce début des années 80, on pouvait notamment y croiser un Mr Freeze, ce Français du Rock Steady Crew émigré aux États-Unis qui était très inspiré par le mime Marceau. »

Niko Noki

« En 1985, ils inaugurent la deuxième partie du Forum avec, entre autres choses, la Place de la Rotonde. Un endroit qui est couvert, au contraire du premier. Donc je vais m’y entraîner, là aussi seul au départ, mais progressivement, j’amène des gens comme Rico, un B-boy de Sarcelles. Mais je voyage aussi beaucoup en Italie à l’époque, et je ramène donc des Italiens. Ça devient un endroit où les gens viennent s’entraîner, mais progressivement. Les Halles, c’est vraiment un spot qui est devenu important sur la longueur. »

La Place de la Rotonde de nos jours © Wikimedia Commons

François Gautret

« Il faut dire que c’est quand même un endroit central, au croisement des lignes de métro et de RER. C’est un point de rencontre entre les danseurs des banlieues, de la France en général et de l’Europe. Même pour les Américains qui passaient à Paris, c’est devenu un passage obligé. »

Niko Noki

« Aujourd’hui, tu peux regarder des vidéos sur internet tout seul dans ton coin. Mais le hip-hop, pour moi, c’est se nourrir de ce qu’il y a autour de toi. Et le truc important avec les Halles, c’est que même s’il y a eu quelques défis, ce n’est pas un lieu de démonstration, mais surtout d’entraînement. Et un laboratoire, aussi. Donc tu regardes les autres danser. Le seul moyen de progresser, c’est d’échanger. »

François Gautret

« Les Halles, c’est une énergie. Celle du dépassement de soi et des connexions entre les mecs, les quartiers, les villes. Tu viens, tu prends le temps parce que ça danse toute la journée et tu observes. Il faut quand même savoir que tous les acteurs majeurs du mouvement y sont passés. Karim Barouche et son petit frère Majid dès la fin des années 80, mais aussi un Rajdi, qui a été un temps le MC/charrieur du lieu, Maurizio, Walid, Scorpio ou encore Gabin et Fox des Atkuel Force... Et comme c’est le monde pré-Instagram, il y a pas mal de légendes urbaines qui tournent sur ces premières années. Des histoires de battles mythiques entre Solo des PCB et Blaise des Aktuel… »

Laos

« Les aînés du spot nous ont vraiment ouvert des voies. À l’époque, il n’y avait pas d’auditions, pas de cours de danse, pas de stratégie pour vivre de la danse… Aujourd’hui, c’est le cas. Eux voulaient vraiment faire quelque chose du break. Mais de nombreux danseurs des années 80 ont fini par devoir trouver un métier et n’avaient plus, ou moins, le temps de danser. »

Le Forum des Halles en 2012 © Wikimedia Commons

02 GÉNÉRATION 90

Niko Noki

« Au début des années 1990, je continue à aller aux Halles mais j’entre dans la musique. Je deviens producteur. Bref, je bifurque. Comme plein de gens de ma génération, je voulais tout faire. Et puis, à cette époque-là, les danseurs se mettent au rap et la musique commence à se développer. On parle plus de ça que de break dans les magazines, mais ça continue à danser au Forum. »

François Gautret

« Moi je commence la danse en 1989. J’ai 9 ans. J’habite dans le 19ème et au départ, je vais plutôt à la MJC de Saint-Denis avec Nabil de Quintessence, Hichem et cie. Je vais aux Halles plus tard, en 94-95. Avant, j’y allais accompagné, et pour nous, c’était un lieu de culture. On s’y retrouvait pour acheter une veste, une mixtape ou un disque… »

Les Aktuel Force et le vainqueur de leur Cypher en 2018 © Little Shao/Red Bull Content PoolLe ga

Laos

« Moi je viens du 94. De Valenton, près de Créteil. À cette époque, il y a effectivement un boom musical. À l’école, il y a deux clans. Ceux qui écoutent du rap, et ceux qui écoutent du grunge. Moi, je suis attiré par la culture hip-hop. Je commence à vraiment danser à Créteil avec Karim Barouche, Gabin, Ibrahim Dembélé… et un jour, ils m’emmènent aux Halles. À l’époque, c’est un endroit qui a une mauvaise réputation pour les parents. On dit qu’il est dangereux, fréquenté par des voyous… mais c’est pas du tout le cas. Donc j’y vais une première fois en 1993, et pendant des années, j’irai tous les mercredis et les samedis. Je me souviens de ce spot sous les escaliers à côté du cinéma. Du marbre, super beau mais super glissant, du petit muret qu’il fallait contourner pour voir ce qui se passait, des poteaux… on était relativement cachés. »

François Gautret

« Les Halles, pour moi, c’est avant tout un rapport au sol. Il était dur, pas idéal, mais parfait pour glisser. Ibrahim Dembélé, tu avais l’impression qu’il l’effleurait. Il y avait une telle douceur que tu ne pouvais qu’apprécier… C’était le seul qui s’habillait en blanc ! Il était toujours classe. En mode « je ne vais même pas me salir. » Et il brûlait ses ensembles Lacoste… c’est un souvenir fort !

Laos

« De temps en temps, on croisait des gens qui étaient là avant nous. J’ai vu passer Niko quelques fois, par exemple. Je me souviens qu’un jour, j’avais du mal à faire un truc dans un sens et lui le fait dans les deux sens… Il me dit « C’est bien ça ? ». Moi, je suis le seul témoin. Je lui dis « Oui oui c’est bien… » (rires). Et il me donnait des conseils aussi. Il y avait de l’entraide. Les anciens n’étaient pas nos profs, mais c’était un peu l’esprit. Quand quelqu’un de bon t’encourage, ça te pousse à continuer. »

Niko Noki

« Moi, à partir la fin des années 80, au moment où des gens comme Karim et son petit frère commencent à danser, je m’entraîne avec eux et je suis déjà dans un truc où je donne. Je transmets. Je suis bienveillant envers ma communauté. Je vais voir les gens. Et je continue aujourd’hui. Est-ce que ça a joué dans l’histoire du lieu ? Sûrement. En tout cas, je vois parfois des gamins qui font des mouvements que j’ai inventé mais ils ne le savent pas (rires). Beaucoup de danseurs des années 2000 disent que quand ils allaient au Forum, il fallait qu’il soit acceptés. Sinon, il devait s’entraîner ailleurs. Et des mecs de province m’ont dit qu’ils se faisaient jeter. Moi, ce n’était pas ma mentalité… mais le chef n’était plus là ! (rires) »

François Gautret

« Il faut quand même expliquer qu’on parle d’une autre époque. Il n’y avait pas de rapport d’admiration. Plutôt un truc de défi. C’était « j’ai vu ce mec quelque part, je vais aller le fumer » (rires). Un Lilou, aujourd’hui, on lui demande des autographes. À l’époque, ce n’était pas comme ça. Il y avait une certaine retenue. En fait, il ne fallait pas montrer que tu apprenais, même si on s’apportait des choses mutuellement. Si tu voyais quelque chose chez un autre, tu essayais tout de suite de faire une meilleure variante.

Laos

« Il y avait quand même quelques règles tacites à Châtelet. Déjà, il fallait dire bonjour à tout le monde en arrivant. Sinon, c’était vu comme un manque de respect. Ensuite, il y avait un rapport à l’espace en fonction du niveau. Mieux tu dansais, plus tu pouvais te rapprocher du centre. Ou en tout cas tu n’y faisais que les phases que tu maîtrisais le mieux. Sinon, tu dansais derrière le poteau, près du mur. En périphérie. J’ai déjà entendu des gars dire « mais pour qui il se prend à danser au milieu lui ? Il n’a pas le niveau ! » (rires). Ça marquait aussi ton appartenance au lieu, d’ailleurs. Plus tu progressais, plus c’était à toi de défendre les couleurs de Châtelet. »

François Gautret

« Niveau population, à ce moment-là, il y avait de tout. Des mecs des Wanted ou et des Vagabond comme Neil et Lamine, mais aussi des jeunes qui venaient s’essayer mais avaient la pression de passer après certaines têtes connues… »

Laos

« C’est sûr que quand un Storm venait, on ne dansait plus. On regardait. Les mecs du Rocksteady Crew étaient venus aussi, pendant une tournée Jam on the Groove. On formait de gros cercles autour d’eux… »

François Gautret

« Des documentaires ont fait la renommée de la place, aussi. Notamment celui de Jean-Pierre Thorn, « Faire kiffer les anges ». D’ailleurs, à l’origine, c’est « eng » en verlan pour « les gens ». »

Laos

« La mode du break est peu à peu revenue. Parce que quand je suis arrivé aux Halles, c’était démodé. Mes potes se foutaient de ma gueule, d’ailleurs. Et puis il y a eu un revival. La danse est revenue dans les clips. Et des plus jeunes que nous sont arrivés. C’est la troisième période du lieu. La dernière. »

La Canopée des Halles aujourd'hui © Wikimedia Commons

EPILOGUE

François Gautret

« La nouvelle scène est arrivée progressivement fin des années 90, début 2000. Benji, Division, Alpha, Junior qui venait de Bretagne… Des filles aussi, comme Karima ou Sofia Boutella, qui était tout le temps aux Halles. Elle s’entraînait avec Fathi. Et lui organisait des évènements, comme le Championnat de France et la Coupe du Monde au Zénith en 2001. »

Laos

« Au bout d’un moment, les anciens ont cessé de venir. C’est nous qui représentions le lieu. Mais le Forum changeait, de nouveaux magasins ouvraient. Au début, on ne gênait pas, parce qu’on n’était pas nombreux. Mais au bout d’un moment, il y avait tellement de monde que la place était pleine. Les gens commençaient à aller dans les couloirs, les tunnels… Ça devenait ingérable je pense. Et puis on a fini par se faire vraiment virer. »

Niko Noki

« Tout s’est arrêté à cause d’un accident. Un sans-abri est tombé, au niveau de l’escalator qui va vers le cinéma. C’était dans les années 2000, avant les dernières transformations du Forum. »

B-boy Junior © Little Shao/Red Bull Content Pool

François Gautret

« Ils ont prétexté qu’il s’était penché pour regarder les danseurs, mais ce n’était pas le cas. Ils ont juste profité de l’évènement pour interdire la danse aux Halles. »

Niko Noki

« Le pire, c’est que lorsqu’ils ont construit le centre hip-hop de la ville, ils l’ont appelé « La Place » en référence à la place Carrée… mais après avoir viré les danseurs ! C’est fou, d’interdire et de récupérer le truc derrière… »

François Gautret

« Je pense que l’équipe actuelle ne sait pas forcément pourquoi ça s’appelle La Place, en plus (rires). Nous, c’est comme ça qu’on appelait le spot. Mais le lieu n’est pas mort. Il est revisité aujourd’hui. J’ai par exemple organisé de grands battles au niveau de la Canopée. Ça reste le cœur de Paris, c’est sa force. On est dans une certaine continuité et surtout, on voit aujourd’hui à quel point toute la culture hip-hop s’est finalement emparée des Halles. Il suffit de regarder les vêtements des mannequins dans les vitrines. Le chemin parcouru depuis les mimes de Mister Freeze à côté de la Fontaine jusqu’aux grands évènements d’aujourd’hui est fou. Et puis, on n’allait pas rester là, à se faire mal sur le carrelage ! (rires) »