On ne demande pas à rejoindre un crew

Les battles peuvent se produire à tout moment et en tout lieu

et de ceux qui font partie de la scène, ces dogmes énoncent les choses à faire et à ne pas faire en battle ou en cypher.

comporte un certain nombre de règles non écrites. Connues des

Voici donc les 10 règles non écrites du break.

Voici donc les 10 règles non écrites du break.

Voici donc les 10 règles non écrites du break.

Tu veux en savoir plus sur le breaking?

Quel que soit le battle, il est absolument interdit de toucher ton adversaire de manière violente ou agressive. Les breakers essaient de provoquer leur adversaire en faisant des mouvements qui peuvent parfois impliquer des (légers) contacts physiques. Ce point n'est acceptable que si c'est fait d'une manière sûre et non violente. Tout contact de nature agressive est synonyme de disqualification.

L'interdiction des contacts violents est une règle universelle. Cependant, selon l'endroit où vous êtes, il est possible que la règle évolue et aille jusqu'à l'interdiction de tout contact.

(un cercle dans lequel les breakers dansent), les autres breakers du cercle doivent respecter l'appel et ne pas entrer dans le cypher tant que la bataille n'est pas terminée.

En anglais, on parle de « biting ». Cela fait référence au fait de copier les mouvements de son adversaire.

La recherche de l'originalité est très importante dans le breaking, c'est pourquoi il ne faut jamais copier un autre B-Boy ou B-Girl. Les styles et les mouvements autorisés à la reproduction sont ceux transmis par les mentors ou par des membres du même crew.

Menno et son style unique

Les crews sont créés lorsqu'un groupe de breakers se réunit sous un même nom pour s'entraîner et se mesurer les uns aux autres. Les nouveaux membres sont généralement invités à le rejoindre après avoir formé un lien solide avec les breakers. Ce lien peut se former en s'entraînant avec le crew, en voyageant ou en étant l'élève de l'un des membres.

En compétitions, il faut avoir assez de moves dans sa besace pour pouvoir gagner un battle sans en réutiliser. Proposer des variantes est très bien, on peut aussi les utiliser pour les transitions (comme avec les air flares par exemple), mais en abuser peut être considéré comme un peu trop facile.

Il s'agit d'une règle non écrite pour les concours. Si deux ou plusieurs membres d'un même crew se qualifient pour une compétition, l'organisateur ne doit pas les faire s'affronter au premier tour. En effet, il est considéré comme injuste d'obliger les membres d'un même crew à s'affronter directement.

Si plusieurs breakers d'un même crew participent à une battle, il peut être inévitable qu'au moins deux d'entre eux ne s'affrontent au premier tour. Par exemple, si la compétition est au format Top 8 et qu'il y a cinq membres du même crew, ils vont devoir se faire face.

et du hip-hop est un aspect important pour être un B-Boy ou une B-Girl. C'est une marque de respect pour l'essence de la danse et son origine. Il est important de s'assurer que ces informations ne soient jamais oubliées.