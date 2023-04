Trackmania : Bren vous donne les clés pour progresser

Pour s’entraîner, on prend par exemple une map de la TMGL qui fait, disons, 1 minute. On va donc la découper en plusieurs petites sections de 15 secondes. Puis on pousse au maximum ces 15 secondes pour savoir quelle est la meilleure trajectoire, en essayant tout ce qui est possible. On fait la même chose pour toutes les portions, et dès qu’on est ok, on se lance sur la map entière. Ça c’est dans le cadre de la compétition, sinon on y va de façon un peu plus instinctive pour voir ce que ça donne. Si jamais on a des difficultés à un endroit précis, ça permet de revenir travailler uniquement cette portion sans avoir à se retaper toute la map.