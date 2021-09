Et si quelques blessures ont marqué les saisons suivantes, Brook a retrouvé les sommets en 2018 sur le même vélo qui lui avait permis de triompher en 2012 (son Mondraker Summum, évidemment) et le même mécano : Ben Vergnaud.

Et devinez avec quel vélo Brook a retrouvé les pistes ? Oui, toujours le même. On a donc décidé de le disséquer avec le rider et son mécano.

En course comme avec son VTT, Brook aime aller droit au but : "une fois que j'ai un bon feeling avec le vélo, je laisse Ben gérer le reste. Je ne suis pas super exigeant." explique-t-il.

Vergnaud abonde : "Brook me donne son feedback pour chaque piste, mais il a des demandes assez classiques. Il n'est pas embêtant ! Et je pense que je le comprends assez bien. Je n'ai pas besoin de trop lutter pour savoir ce qu'il veut."

Niveau transmission, MacDonald utilise des manivelles, un dérailleur et des manettes SAINT, un plateau de 38 dents et une cassette Ultegra dont les deux plus gros pignons ont été retirés.

