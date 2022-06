En studio avec les dix finalistes du Buzz Booster

Quelques semaines avant la grande finale sur scène à Nantes le 11 juin prochain, les dix vainqueurs régionaux du Buzz Booster , dispositif de détection des talents hip-hop de demain, se sont retrouvés au Red Bull Studio . L’occasion pour eux de faire connaissance, de se découvrir artistiquement et d’enregistrer tous ensemble un morceau. Sur une production drill signée Noxious (Ninho, Niska, SCH …), chacun a posé un 8 mesures, ambiance cypher. Et la magie a opéré : le morceau dégage une énergie et une alchimie palpables entre tous ces jeunes artistes en pleine construction de leurs identités musicales. En marge de cet enregistrement, nous les avons tous rencontrés pour vous les présenter car il faudra à coup sûr compter sur eux dans le paysage musical des prochaines années.

01 HICHAM

Hicham en plein enregistrement au Studio Red Bull © Linda Rachdi

Pseudo : Son prénom tout simplement. À ses débuts et jusqu’en 2011, il avait un pseudo. Mais après une pause musicale de trois ans, au moment de remettre les gants en 2014-2015, Hicham a souhaité y aller avec toute son identité, son prénom était une évidence

Âge : 30 ans

Lauréat régional : Pays de la Loire

Les débuts

Hicham commence à écrire vers 8-9 ans. Le déclic lui vient d’un cousin qu’il a accompagné dans un home studio. En écoutant plein de prods, il se chauffe à gratter un petit couplet : « Si je rappe c’est pour le plaisir, ma famille faut que je la voie sourire ». L’envie de faire du son ne le quitte plus.

À 15 ans, il sort dans sa région son premier CD intitulé « Un soldat de plus », pressé à 500 exemplaires. Via l’association Rapacité à Nantes, il écume les premières parties d’artistes comme La Fouine, Soprano, Médine ou encore Youssoupha. Vers 2014-2015, il se fait remarquer par Salsa, boss de Din Records, le label de Médine, après un article sur Booska-P. Il rejoint l’écurie du Havre pendant et fait un passage remarqué dans « Rentre dans le cercle » de Fianso en 2017. En 2019, il sort l’EP « Minuit 01 » en 2019 puis finit par monter son propre label, « Maison H ».

L’univers musical

« Je vis beaucoup dans mes pensées, j’essaye de le faire ressentir dans ma musique. Mais j’aime aussi ambiancer les auditeurs. J’ai grandi au carrefour de plusieurs écoles, l’époque des textes avec beaucoup de sens et de technique, mais aussi celle d’un plus grand divertissement, marqué par une grosse énergie. Ce mélange se retrouve dans mes sons ».

Morceau-phare

« Moi c’est Hicham », qui ouvre l’EP « Minuit 01 » : « C’est une très bonne carte de visite. Il y a de l’egotrip, c’est un son sans refrain mais dans lequel j’essaie de développer une certaine profondeur, de dire ce que j’ai sur le cœur, de transmettre mes états d’âme ».

Le morceau collectif

Hicham a toujours des textes de côté mais aime l’énergie du freestyle : « J’ai compilé des phases que j’avais par-ci par-là et j’ai écrit sur place pour conserver une part de spontanéité. J’avais juste mon entrée de couplet qui était prête, pour le reste je me suis laissé inspirer par l’ambiance du studio, histoire de faire naître un peu de magie ! ».

La suite

Trois EPs de 5 titres s’apprêtent à sortir en 2022 sous le nom de « Tripolarité ». Un premier volume, à l’ambiance plutôt sombre, devrait voir le jour en juin prochain, avant de laisser la place à des opus de plus en plus lumineux.

02 ROB LC9

ROB LC9 en plein enregistrement au Studio Red Bull © Linda Rachdi

Pseudo : ROB, c’est son surnom depuis toujours, LC9 pour représenter le collectif de 9 personnes, « Le Comité », avec lequel il a commencé à faire du son

Âge : 23 ans

Lauréat régional : Nouvelle-Aquitaine

Les débuts

Avant le rap, ROB LC9 plonge dans le breakdance, dès 7 ans. Quelques années plus tard, vers 14 ans, tous les mercredis soir à Pau, il prend des cours de break. Avant son cours, il s’entraîne avec ses potes. L’un de ses camarades commence à lâcher discrètement des petits couplets sur les sons d’entraînement. « Quand il nous balance ses textes, semaine après semaine, je prends conscience qu’on peut faire du rap comme ça pour s’amuser, que c’est accessible. Je me mets à gratter des rimes et à les montrer à mes gars du mercredi ». Puis au lycée, ROB rencontre plein d’autres rappeurs en herbe, ils se rassemblent et forment « Le Comité ».

La musique l’obsède, il passe son bac, fait des études en école de commerce mais en parallèle prépare des freestyles, participe à des concours, monte sur quelques scènes. Une fois diplômé fin 2020, au moment où il peut enfin se consacrer pleinement au rap, son binôme de son au sein du Comité se met en pause pour des raisons personnelles. Grosse baisse de motivation pour ROB jusqu’à l’opportunité du Buzz Booster qui le fait replonger…

L’univers musical

« Je suis un rappeur qui aime beaucoup la mélodie. Je découpe, je sais rapper, j’ai commencé à rapper dans des tunnels, ça c’est acquis. Mais j’ai des parents musiciens donc j’ai baigné dans les mélodies. J’essaye de mélanger les deux ».

Morceau-phare

« Pour traduire ma dualité, je dirais « Mr Johnson » côté trap qui met des claques ; et pour l’aspect mélodieux, je conseillerais « Bpm ». Ces deux morceaux synthétisent bien mon univers ».

Le morceau collectif

« J’ai pété un plomb en écoutant la prod de Noxious, elle m’a fracassé. Je me suis posé, j’ai écrit toutes les idées que je voulais transmettre pour donner une bonne carte de visite et présenter une vitrine de mon monde à un nouveau public potentiel. Mon but était de démontrer ma polyvalence… ».

La suite

Un gros clip début du mois prochain !

03 BR LA B

BR LA B en plein enregistrement au Studio Red Bull © Linda Rachdi

Pseudo : BR, les initiales de son prénom. Et « La B » pour « Labowest », le nom de son ancien groupe

Âge : 21 ans

Lauréat régional : Île-de-France

Les débuts

Br La B commence à écrire à 14 ans, au collège, à La Courneuve. L’envie de se lancer lui vient tout simplement en écoutant des prods. Après 2-3 ans, il déménage à Villiers-le-Bel et atterrit dans le quartier de La Cerisaie, fièrement revendiqué par le duo Ärsenik. Il y rencontre d’autres rappeurs de son âge et se met à pratiquer à fond.

L’univers musical

« Mon style c’est la bonne humeur ! En écoutant mon rap, je veux que les auditeurs soient remplis de joie. C’est ce que j’essaie de faire passer ».

Morceau-phare

« Avec « Holà Chicas » sorti en 2020, tu vas capter mon mood et l’humeur explosive et positive que je veux transmettre ».

Le morceau collectif

« J’ai kiffé la prod déjà, que j’ai reçue trois ou quatre jours avant. Mais je n’ai pas voulu écrire dessus direct. J’ai attendu le soir, le moment où j’ai de l’inspi, et j’ai conçu trois textes. Quand j’ai débarqué au Studio Red Bull, les mecs étaient déjà en train de poser, j’ai apprécié la vibe générale et l’énergie qui se dégageait du groupe, ça m’a motivé. On n’était pas en mode concurrence mais au contraire en mode stimulation. À l’écoute du morceau final, t’as l’impression que c’est le son d’un groupe ! Et puis, Deen Burbigo est passé nous voir au studio, il nous a donné de précieux conseils de persévérance, parce qu’il faut être lucide, la musique est un milieu difficile. Et Nekfeu étant mon rappeur favori, j’étais très content de pouvoir discuter avec Deen qui a beaucoup travaillé avec lui ».

La suite

« Je viens de sortir le clip du son « Holà Chicas 2.0 » et de belles surprises arrivent… ».

04 MOODY

MOODY © Linda Rachdi

Pseudo : MOODY, qui veut dire « mal-luné », lui vient d’un personnage de la série « Californication », Hank MOODY, un écrivain dépressif

Âge : 23 ans

Lauréat régional : Occitanie

Les débuts

MOODY commence à rapper avec son meilleur pote au collège, vers 14 ans. « C’était la manière la plus accessible de s’exprimer en musique, ça ne demandait aucun moyen. Mais j’étais tellement passionné que vers 16 ans j’ai acheté du matos pour m’enregistrer et il y a deux ans, j’ai même monté mon propre studio ».

L’univers musical

« Mon rap est schizophrénique. Je trouve que c’est un genre qui permet beaucoup de formes d’expression différentes. J’ai plein d’influences, entre mon père qui est un grand fan de rock, mon frère qui m’a fait découvrir pas mal de rappeurs, mes coups de cœur r’n’b US aussi… Je dirais que ma musique navigue entre douceur et mélancolie exacerbée ».

Morceau-phare

« Le dernier single en date, sorti fin mars 2022, « SAINTE jalousie ». Il représente ma schizophrénie puisqu’il commence sur une vibe très mélodieuse puis évolue vers un mood plus cru ».

Le morceau collectif

« J’ai reçu le son deux jours avant l’enregistrement et c’était un vrai challenge pour moi, le morceau est drill et je n’en fais pas, il a fallu que je m’adapte. D’autant que j’ai un style de composition particulier : je n’écris rien, je me mets derrière le micro, je trouve mes toplines et mes mots naturellement, porté par l’instru. Je construis mes chansons comme ça, au feeling en freestyle. Ensuite j’écoute l’ensemble et j’essaie de me faire un avis. Là l’instru ne m’a pas porté mais j’ai quand même conçu mon 8 mesures en 20 minutes ».

La suite

Une série de clips chaque semaine pour accompagner la sortie d’un EP prévu en juin, entièrement produit par MOODY et terminé en décembre dernier. « Le projet s’appellera « Osiris » et il sera très rap, la schizophrénie mélodique arrivera sur les EPs suivants ».

05 HELOÏM

Heloïm en plein enregistrement au Studio Red Bull © Linda Rachdi

Pseudo : Héloïm, c’est son prénom. Il vient de l’hébreu et signifie « Dieu créateur ». Le père d’Héloïm est pasteur

Âge : 23 ans

Lauréat régional : Normandie

Les débuts

Héloïm n’est dans le monde de la musique que depuis deux ans. Grand digger de sons, il découvre Hamza quand il ne faisait que quelques milliers de vues, se prend tôt les vagues Damso, Niska, Gradur. Mais il a du mal à s’identifier et à se dire qu’il peut être rappeur comme ces artistes-là. Ce n’est qu’en 2017-2018, en tombant sur des talents émergents comme Captaine Roshi ou Zola, avec des délires bien à eux, qu’il se sent plus libre de se lancer : « J’avais l’impression qu’ils me ressemblaient davantage, avec des styles plus proches du mien ».

En compagnie d’un pote, il commence à freestyler sur des type beats, mais avec un père pasteur, il n’ose pas s’investir pleinement. Il finit par se laisser convaincre d’aller poser un son en studio. « C’était nul ! Pendant les 45 minutes de trajet retour après la séance, je n’arrêtais pas de répéter que c’était nul. L’ingé-son ne m’avait pas aidé non plus, c’était un ancien qui ne comprenait pas forcément ma vibe, rajoutait de l’Auto-Tune au mauvais moment… ». Son pote le motive malgré tout à faire une deuxième session, bien plus concluante, qui donne naissance au morceau « Yoka #0 » rendu public juste après le premier confinement.

L’univers musical

« Mon style est spontané. J’écris au studio, je teste derrière le micro et j’essaye de faire des bangers un peu codés, avec des messages qu’on ne capte pas forcément au premier abord. Pas mal de phases en lingala et des touches de mélancolie ».

Morceau-phare

« Tous mes morceaux sont très différents les uns des autres, je suis archi polyvalent. Mais je vais dire « Gestu », qui est celui qui fonctionne le mieux sur scène ».

Le morceau collectif

« J’ai fait partie du deuxième groupe qui a enregistré, donc j’ai pu prendre l’énergie du studio pour intensifier mon interprétation. Je suis arrivé avec une structure de couplet en tête mais j’ai ajouté une dose de freestyle pour m’adapter à l’ambiance générale ».

La suite

Un featuring arrive avec un artiste du quartier d’Héloïm, Léone ; quelques scènes également. Et le squelette d’un futur EP est en train de se mettre en place.

06 TIMÉA

Timéa en plein enregistrement au Studio © Linda Rachdi

Pseudo : « C’est mon prénom. J’ai hésité parce qu’il y en a plusieurs déjà sur les plateformes de streaming, j’ai cherché d’autres choses mais je revenais toujours à l’évidence de Timéa »

Âge : 23 ans

Lauréate régionale : Grand Est

Ses débuts dans la musique

Piano, guitare, basse, Timéa pratique la musique depuis toute petite. Au départ dans des formations pop-rock, puis plus rap une fois arrivée au lycée et en études supérieures. Le déclic rap se fait notamment grâce à l’inspiration de l’artiste américaine 070 Shake et à celle de Laylow : « 070 Shake, je l’ai vue rapper, ça m’a donné des ailes, je me suis dit que moi aussi en tant que femme dans mon délire je pouvais m’y mettre. Et Laylow, son projet « .Raw-Z » m’a mis une énorme claque, qui m’a aussi stimulée ».

Mais il faut attendre 2020 et la rencontre, via des connaissances communes, avec un beatmaker de Rennes appelé Roolio, pour que l’aventure musicale se concrétise. « Avec Roolio, je prends un virage artistique : je me mets à écrire en français pour la première fois, à utiliser l’Auto-Tune pour la première fois, à tester plein de toplines et de mélodies… Au départ, j’avais un registre assez pop, j’ai évolué vers la trap puis investi le r’n’b ». À l’été 2021 ils sortent un EP commun, « Moro », après deux tentatives non gardées. Puis Timéa continue sa route avec l’envie d’expérimenter davantage côté prods, elle se rapproche notamment du beatmaker 99 et teste plein de sonorités que l’on retrouve dans un EP sorti fin mai et intitulé « Chrysalis ».

L’univers musical

« Plus j’avance, plus je m’éloigne de la trap pure et dure que je pratiquais au départ. J’ai envie de partir vers des vibes plus alternatives. Je dirais que mon style aujourd’hui c’est de la trap-r’n’b alternative. Mais ma musique est mouvante, elle va continuer de muter ».

Morceau-phare

« Pour le côté trap assez sombre, je dirais « Ambiance polar » avec Roolio. Et pour l’aspect plus alternatif, « Je te cherche », le dernier single ».

Le morceau collectif

« J’ai reçu la prod en retard je crois (rires), donc je me suis butée après le taf pour écrire dessus, d’autant que l’instru drill était un challenge pour moi. J’ai modifié mon texte et mes toplines en arrivant sur place et en découvrant l’ambiance et l’énergie des autres participants. Musicalement et humainement, ça a été une très belle rencontre en tout cas ! ».

La suite

L’EP « Chrysalis » vient tout juste de sortir, accompagné d’un clip, celui du morceau « Lolipop ». « Ce projet, c’est un aperçu de ma tentative d’évolution artistique. C’est un EP de recherches et de kif. J’ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Et au passage, il s’agit de la première fois que je fais des feats. Allez écouter ça ! ».

07 NALI

Nali en plein enregistrement au Studio Red Bull © Linda Rachdi

Pseudo : Ilan de son prénom. Nali, le surnom, bien avant la musique

Âge : 26 ans

Lauréat régional : Provence-Alpes-Côte d’Azur

Ses débuts dans la musique

L’investissement dans la musique se fait grâce à un trio composé avec un beatmaker, Nash808, et d’un DJ, Don Pao, amis de longue date de Nali. Les trois passionnés de rap se sont fait la promesse il y a quatre ans de se donner les moyens de se lancer à fond. Depuis, Nali a sorti un projet par an, en indépendant. D’abord « Trapfood », très amateur forcément, puis la trilogie « Spectre ». Il s’intéresse à l’ingénierie sonore, à la réalisation visuelle, et a même monté une boîte de production, Kebz Prod.

L’univers musical

« Je crée un univers assez sombre, insolent même. Je laisse ressortir un côté de ma personnalité qui ne s’exprime pas d’habitude dans mes relations sociales, une sorte de jubilation d’être au-devant de la scène ».

Morceau-phare

« J’ai envie d’en citer deux. « Kappa » sur « Spectre, volume 2 », qui reflète l’énergie presque ragga dans la vibe turn-up que je propose ; et « Frénésie » sur le troisième volume qui traduit mon côté imbu de moi-même, plein d’assurance, l’exemple d’un mec rayonnant que je veux inspirer aux auditeurs ».

Le morceau collectif

« Il faut savoir que j’étais comme un gosse d’être au Studio Red Bull, de voir toutes les machines… D’habitude je bosse dans un home studio, ça n’a rien à voir. L’euphorie s’est poursuivie avec la rencontre des autres finalistes, le courant est passé super naturellement entre nous tous. En ce qui concerne le son en lui-même, même si je ne suis pas trop dans la drill en temps normal, j’ai essayé de mettre en avant ma technique rap tout en essayant de choquer avec mon flow et ma présence vocale ».

La suite

Nali compte se focaliser sur ses réseaux sociaux pendant deux mois, en proposant chaque semaine des reels Instagram sous deux formats différents : des freestyles-reprises de morceaux des volumes de « Spectre » et des remixs de sons connus sur lesquels il s’invite pour poser un couplet. Et pour commencer, Nali va squatter un titre de MadeInParis .

08 KONGA

Konga en plein enregistrement au Studio Red Bull © Linda Rachdi

Pseudo : L’inspiration c’est King Kong évidemment. « Vers 11-12 ans, je cherchais un blase à l’image de mon côté bestial. Je kiffais le film de Peter Jackson, ça m’a donné l’idée ! »

Âge : 27 ans

Lauréat régional : Hauts-de-France

Les débuts

Konga est issu d’une famille très portée sur la musique, avec un père dans un groupe de funk/jazz et une mère grande auditrice éclectique. « Logiquement je me suis intéressé au son, j’ai regardé beaucoup de clips, ceux de Chris Brown me fascinaient. Je me plonge dans le hip-hop, la danse, le graffiti et même la production. J’apprends à créer des instrus sur FL Studio vers 13 ans, en regardant des vidéos d’Américains comme Lex Luger qui montraient leur savoir-faire. Pour les textes de rap, je pense que c’est arrivé encore plus tôt, vers 11 ans. J’écoutais Kery James, le Saïan Supa Crew, j’avais envie de rimer comme eux. À l’école, on m’a demandé d’inventer une poésie, j’ai kiffé l’exercice, ça m’a lancé pour la suite ! Dès l’âge de 16 ans, j’ai traîné dans pas mal de studios dans le Nord puis à Paris. J’ai créé de la musique non-stop, en apprenant beaucoup sur moi-même ».

L’univers musical

« Mon style est très influencé par les États-Unis. Je dirais qu’il est festif, parfois sombre, mais surtout sauvage. Je travaille énormément à l’énergie ! ».

Un son pour le découvrir

« Le morceau « Prédateur » est une belle carte de visite pour saisir la rage que je mets dans ma musique ! ».

Le morceau collectif

« La prod drill ne me parlait pas du tout au départ mais comme d’autres participants, je l’ai prise comme un challenge. J’ai écrit mon 8 mesures la veille, je l’ai peaufiné dans le train et c’est moi qui ai ouvert le morceau au studio. Pas de pression particulière pour autant, l’énergie était vraiment très amicale et chaleureuse entre nous tous, c’était beau à voir ! ».

La suite

« Le single nommé « Primitif » accompagné d’un clip va sortir et marquera le début d’une série de trois ou quatre clips destinés à ramener les gens dans ma jungle intérieure. Avant un EP en novembre prochain ».

09 LI$ON

Li$on © Noémie Lacote

Pseudo : « Je préfère garder le mystère. Disons que c’est en partie inspiré de mon vrai prénom… »

Âge : 26 ans

Lauréate régionale : Auvergne-Rhône-Alpes

Les débuts

À l’âge de 9 ans, Li$on intègre un groupe de musique actuelle monté avec des potes. Au fur et à mesure des années, celui-ci se transforme en groupe de rock, enchaînant tremplins et petites scènes, le tout jusqu’aux 18 ans de la jeune femme. Après une petite pause de deux ans pour se consacrer à d’autres choses, elle revient en 2018 avec un projet solo, plus digitalisé, qu’elle fait seule dans sa chambre avec Garage Band sur iPad. En 2021, elle sort « 5150 » et « 5150 part II », deux EPs presque entièrement produits par Taemintekken, un beatmaker de sa ville, Lyon, qui place notamment pour Bu$hi ou Zuukou Mayzie.

L’univers musical

« D’après le ressenti des auditeurs, j’ai l’impression que je fais une musique aérienne, lunaire mais en même temps tranchante grâce aux drues et aux basses incisives. Je suis catégorisée dans le cloud rap en général, certainement parce que je propose quelque chose d’un peu magique, irréel… ».

Morceau-phare

« Pour capter l’essence même de ce que je suis, je pense qu’il faut écouter mon premier projet « Sunday Scaries », le mix et les prods sont datés forcément mais on y trouve le cœur de ma démarche. On peut aussi aller découvrir mes deux EPs « 5150 ». C’est vraiment dure comme question ! Le mieux c’est peut-être d’attendre ce qui arrive (rires) ».

Le morceau collectif

« Énorme challenge pour moi à plusieurs titres : je n’ai pas l’habitude d’aller en studio avec des gens, et des gens que je ne connais pas de surcroît. Par ailleurs, la drill n’est pas un style que j’ai exploré et je n’étais entourée que de kickeurs, ce qui n’est pas mon cas. Donc j’ai essayé de m’adapter à tous ces paramètres en proposant un truc qui me ressemble malgré tout, sans travestir mon art pour autant. J’ai gratté dans le train en venant au studio à 7h du matin, ce qui a été là encore un challenge parce que j’ai l’habitude de topliner au micro en studio, en yaourt, avant d’écrire en anglais. Là je n’ai rien pu tester en amont avant d’enregistrer, mais tout s’est bien passé et j’en suis très heureuse ».

La suite

« Pas mal de choses arrivent mais j’aime bien rester dans le mystère et maîtriser le teasing. Mais je peux vous annoncer que fin août je serai programmée au sein d’un grand festival, le Woodstower à Lyon, c’est un nouvel exercice pour moi et j’en suis honorée ! ».

10 DYNJAH

Dynjah © Gwendal Le Flem

Pseudo : Dynjah, c’est son vrai prénom. « C’est suffisamment peu commun et poétique pour que je le prenne comme nom d’artiste également »

Âge : 20 ans

Lauréat régional : Bretagne

Les débuts

Un père chanteur dans un groupe de reggae, une mère chanteuse également : Dynjah baigne dans la musique depuis le berceau. Tout petit, il chante avant de dormir, il écrit des chansons, participe à des chorales jazz ou gospel. Au collège, influencé par les freestyles et les morceaux de la Sexion d’Assaut qu’il découvre a posteriori, il se met à rapper avec des potes et son frère. Des études de musique le replongent dans le jazz et le chant mais le Covid et le premier confinement mettent un frein aux opportunités dans cette voie et replacent le rap au premier plan de sa vie. Un rap forcément teinté de tous les styles explorés pendant les années précédentes.

L’univers musical

« Si je devais qualifier ma musique, je dirais qu’elle est intérieure. Même si dans mes textes je m’inspire de situations ou de réalités que j’observe, je développe une vraie introspection. Le tout sur du boom-bap avec des touches de jazz et une écriture directe. J’aime quand on raconte une histoire avec des placements techniques ».

Morceau-phare

« Méridien », le premier morceau de l’EP « Starting » sorti en février 2022 : « Ce titre reflète un peu ce que je pense dans la vie, synthétise mes expériences. Dedans je dis par exemple : J’en ai marre de faire comme si tout allait bien. Pour mon âme souffrante je passe par le méridien. J’veux plus savoir qui sont les miens ».

Le morceau collectif

« La drill m’a matrixé en 2021 avec un projet comme « Étoile noire’ de Luv Resval mais je suis un peu passé à autre chose. Il a fallu que je me replonge dans cette wave. J’ai écrit une partie au studio et c’était d’ailleurs la première fois que je me retrouvais dans un grand studio comme celui-ci, ça motive à persévérer dans le son pour avoir accès à ce genre d’infrastructures. Je suis ressorti de cette expérience avec des étoiles plein les yeux et boosté à fond. Les rencontres avec d’autres artistes passionnés, qui vivent pour la musique, qui développent leurs univers bien à eux, ça m’a donné de la force ! ».

La suite

Comme son nom l’indique, l’EP « Starting » n’est qu’un début. Dynjah est en train d’écrire un autre projet avec un beatmaker américain, Fyksen, avec lequel il s’est connecté après l’achat de l’instru de « Méridien ». « Je vais explorer pas mal de directions musicales, je me sens libre de tenter plein de choses. Un prochain morceau va sortir sur lequel je pose en DMV par exemple, flow élevé, monotone et placements hors-temps ! ».