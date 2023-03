Red Bull Solo Q 2023 - France Le plus grand tournoi amateur en 1v1 de League of Legends revient en 2023 !

s’est vite imposé comme le chouchou du blue wall. Un statut qu’il doit avant tout à ses performances, qui se posent comme d’excellents exemples pour les joueurs plus occasionnels. On s’est amusé à décrypter deux moves de sa part, qui prouvent que le “gaulois”, comme il aime se surnommer, n’est pas juste un gros bourrin qui aime le risque. Non. C’est un homme qui dispose d’un cerveau d’une taille proportionnelle à sa soif de sang. Revenons maintenant sur ces deux actions qui le définissent parfaitement, et qui sait, peut-être que ça vous donnera des idées pour le prochain

Comme vous pouvez le voir plus haut, Cabochard se retrouve sous le feu des Gragas et Xerath adverses. Il est même complètement stun et à leur merci. Son premier réflexe ? Envoyer le plus gros burst possible, parce que, quitte à mourir, autant emporter un ennemi au passage. Une réaction parfaitement naturelle pour une majorité de joueurs, mais ce qui nous intéresse vient après. Une fois le Gragas ennemi massacré, Cabo nous gratifie d’une fuite parfaite. Il flash-out à travers un mur pour créer un maximum de distance, fait parler son jeu de jambes dans un bush pour éviter les assauts du Xerath, arrive même à le poker avant de se replacer alors que d’autres joueurs auraient sûrement essayé d’abréger le fight. Ce qu’il réussit quelques secondes plus tard, bien aidé par un coup de sniper parfait de l’ami

S’il est connu pour adopter un style de jeu un peu bourrin, c’est ici toute sa patience et son sens de l’anticipation qui lui ont permis de faire un tel carnage. C’est bien simple, avant même de terminer son combo dévastateur sur Ragner, il avait visualisé la potentielle porte de sortie qui s’offrait à lui. Ensuite, alors qu’il aurait pu être très greedy comme beaucoup, il fait le choix de la temporisation histoire de récupérer quelques PV bienvenus, mais surtout pour reprendre une position favorable tout en réussissant à bien poker Eika. Ce léger laps de temps entre ses deux agressions lui permet même de voir arriver des renforts en la personne de Rekkles. Le plus gros - et le meilleur - bourrin de la scène l’est grâce à sa lecture de jeu et sa patience en cours de fight. Paradoxal.

Il n’est pas toujours nécessaire de prendre les kills soi-même pour faire la différence. Cabochard nous le prouve dans ce clip, en offrant une Jinx ennemie sur un plateau à ses coéquipiers. Le tout grâce à un sens du déplacement hors pair, mais aussi au kit de notre cher Lee Sin et ses somptueuses reprises de volée. On décrypte tout ça.

