Karmine Corp : Cabochard en cinq dates

Du haut de ses 26 ans, Cabochard fait désormais figure de vétéran sur la scène esport de League of Legends . Il faut dire que le capitaine de l’équipe de Kameto , présent sur le MOBA de Riot depuis la bêta, a connu toutes les époques et toutes les métas. LEC, LFL, Worlds , Red Bull League of Its Own … Retour en quelques dates sur ce monument de la toplane.

01 2009 - les débuts sur la bêta

Quand on a deux grand-frères, réussir à mettre les mains sur une manette de PlayStation ou autres, c’est généralement assez compliqué. Durant ses premières années, le jeune Lucas est plus ou moins cantonné à un rôle de spectateur par rapport aux autres membres de la fratrie. En 2009, tout cela va changer quand un de ses amis lui parle d’un jeu, League of Legends : « ça a été le tout premier jeu que j’ai fait découvrir à mon frère. On s’est mis à faire des 3v3 (3 contre 3) et on a vite accroché ».

League of Legends © Riot Games

Aujourd’hui, League of Legends est un phénomène mondial qui compte plus de 150 millions de joueurs réguliers, mais en 2009, on en est très loin. Du fait de l’absence de serveurs européens pendant la bêta et la saison 1, celui qui a choisi son pseudonyme en référence au titre de Seth Gueko est contraint de jouer sur les serveurs américains. « J’étais OTP (One Trick Pony - quelqu’un qui ne joue qu’un seul champion, ndlr) Shaco, c’était mon kiff. À l’époque, on pouvait faire le blue et le red buff en même temps, passer niveau 3 et gank alors que les laners étaient encore niveau 1. C’était un peu abusé. J’avais peak en gold à la fin de la saison mais j’avais passé pas mal de temps en bronze ».

En même temps, quand on ne peut accéder à l’ordinateur familial que quelques heures par semaine et qu’on joue avec une latence monstrueuse, gravir les échelons est une tâche ardue. Et justement, pour la saison 2, Riot a investi dans des serveurs européens. C’est à ce moment que Cabochard, avide de gros combats, décide de migrer au top et de se concentrer sur des champions comme Lee Sin et Riven. Le résultat ? Il atteint le diamant, le plus haut rang à ce moment.

02 2013 - les premiers tournois

Un an plus tard, alors qu’il n’est encore qu’en seconde et que l’esport sur LoL n’en est qu’à ses débuts , l’idée de devenir pro semble encore très loin : « c’était il y a dix ans, le fait d’être joueur pro c’était vraiment pas quelque chose de palpable. Même au niveau des LCS, l’organisation était totalement différente, tu ne pouvais pas vraiment te projeter. Moi j’avais surtout à coeur de faire quelque chose avec mon frère et c’est vrai que j’étais très très haut dans le classement. Là en ce moment on me vanne sur mon rang (rires) mais à l’époque, dans le top 5 du classement, y avait toujours le père Cabochard. Surtout qu’il n'y avait que 50 challengers, donc tu étais plus remarqué qu’aujourd’hui ».

C’était les légendes de l’époque, les Alex Ich, les xPeke, les Ocelote. Après ça, je me suis dit : “Allons-y, donnons-nous le maximum de chances pour voir jusqu’où ça peut mener”

À force de monter des équipes et de participer à de petits tournois, les portes de certains événements s’ouvrent petit à petit, jusqu’à ce qu’il y glisse un pied pour ne plus jamais la laisser se refermer : « j’ai des souvenirs d’avoir voulu monter des équipes, mais elles explosaient au bout de 2-3 jours. T’avais un mauvais scrim, le soir ça disait : “Ce mec-là il dégage, je veux plus jamais rejouer avec” (rires). Même si en général c’était assez court, ça a été mes premiers pas dans le système compétitif. On a fait une Paris Games Week et un tournoi à Tenerife. à ce moment, les LCS organisaient des tournois dans différentes villes comme Londres, Lille etc, et ça permettait d’avoir la Division 2 dans ces événements. Et du coup à la Super Week de Tenerife j’ai pu accéder à ça, aller en backstage, discuter avec des joueurs pros qui m’ont raconté leur vécu. C’était les légendes de l’époque, les Alex Ich, les xPeke, les Ocelote. Après ça, je me suis dit : “Allons-y, donnons-nous le maximum de chances pour voir jusqu’où ça peut mener”. »

Une expérience inimaginable pour le jeune toplaner : « en repartant, je me suis dit : “c’est fou.” C’était la première fois qu’il y avait un public en face, t’avais l’impression d’être une rockstar avec les mecs qui te regardent jouer et qui t’acclament. »

03 2014 - La cour des grands avec Gambit

En 2014, la cinquième semaine des EU LCS (League Championship Series) devait avoir lieu à Wembley. Prévenue tardivement, l’équipe de Gambit, qui comptait dans ses rangs de nombreux joueurs russes (les anciens joueurs de Moscow 5), n’avait pas eu le temps de faire valider leurs passeports. En remplacement d’urgence, elle avait donc décidé de rassembler plusieurs joueurs du haut du classement européen, dont un certain toplaner français possédant déjà une petite expérience compétitive : « Ils nous ont un peu envoyé au charbon, mais l’air de rien ça nous a montré un peu ce que ça pouvait être de participer à ça. Pour moi, ça a été mes premières games contre les équipes LEC (le premier championnat européen) de l’époque, les Fnatic, les ROCCAT et tout. Et en plus, c’était à Wembley, il y avait 15 000 personnes, c’était incroyable. Et c’est aussi là que je me suis fait un peu remarquer. L’année suivante, quand Gambit a voulu changer de top, ils sont venus me chercher. Les tryouts se sont très très bien passés, on a gagné les IEM à Cologne et après on a enchaîné sur la saison de LEC. »

On avait une gaming house à Berlin, enfin en gros c’est un petit appart, ça commande pizzas le midi et burgers le soir et ça geek sale Cabochard

Loin d’être intimidé par les légendes du Moscow 5, Cabochard a pu profiter de leurs conseils pour s’intégrer au sein de la structure : « Ils ont vraiment été bons là-dessus, en me faisant part de leur expérience. C’est ce que j’ai essayé de faire par exemple l’année dernière quand on a recruté Caliste. À l'époque, j’en étais peut-être moins conscient, j’étais un peu arrogant, et mon objectif c’était de dominer le plus possible, puisque ma mère m’avait dit : “si ça ne marche pas, tu abandonnes” donc j’étais en mode seul contre le monde. Mais avec le recul j’en garde vraiment de bons souvenirs. On avait une gaming house à Berlin, enfin en gros c’est un petit appart, ça commande pizzas le midi et burgers le soir et ça geek sale. »

2016 - Le rachat par Vitality

Deux ans plus tard, Gambit revend sa place en LEC à Vitality, l’équipe vole donc en éclat et Cabochard se retrouve libre de rejoindre une nouvelle structure : « Pour la saison 2016, avec Shook, KaSing et Hjarnan, on avait envie de jouer ensemble donc on a cherché à quatre. On était sur deux grosses propositions, ça s’est joué entre Fnatic et Vitality et on a opté pour Vita. » Après des débuts prometteurs et une place dans le meilleur roster du split pour Cabochard, l’équipe échoue en quarts de finale face à Fnatic.

Une fois que t’en es sorti t’as juste envie de tout faire pour y retourner Cabochard

Les saisons suivantes, des pépins physiques et des transferts pas forcéments réussis vont empêcher Vitality de performer au plus haut niveau, jusqu’en 2018 et l’arrivée de Yamato en tant que coach : « on a récupéré des joueurs de Div 2, et directement, ça a très bien fonctionné et on a pu se qualifier aux Worlds. On était dans le groupe de la mort, tout le monde s’attendait à ce qu’on prenne 0-6. Mais on a fait un beau parcours en battant les champions du monde en titre, en faisant 1-1 contre RNG (champions en titre de LPL, le championnat chinois). Bon, on a perdu contre les Américains et ça a été un peu la désolation. Mais ça reste un souvenir hyper plaisant, une fois que t’en es sorti t’as juste envie de tout faire pour y retourner. C’est quelque chose qui marque beaucoup. »

2021 - La Karmine Corp

Fin 2020, Vitality bat de l’aile et termine à la dernière place en LEC. Après la saison, Cabochard décide de ne pas participer au split suivant pour réfléchir à la direction à donner à sa carrière. En parallèle, un projet résolument ambitieux commence à prendre forme : « C’est l’année ou la Kameto Corp devient la Karmine Corp . Ils passent en Div 1, gagnent la LFL, les European Masters. À suivre, c’était ultra plaisant, même en tant que spectateur. »

Le roster 2022 de la Karmine Corp © Karmine Corp

De quoi attirer un toplaner habitué à la LEC ? « Directement, le projet m’a séduit, ça m’a rappelé un peu les débuts de Vitality avec des dirigeants et un coaching staff à l’écoute des joueurs, un projet et un objectif commun. Même si au début on n’avait pas forcément les moyens, tout le monde se donnait à fond, avec en tête l’objectif de la promotion en LEC et l’idée d’aller aux Worlds. »

Difficile de donner tort au capitaine de la KC, l’équipe s’est rapidement imposée comme la grande favorite de LFL (la ligue française de LoL), Cabochard récoltant au passage un titre de MVP du championnat, elle a aussi remporté quatre EMEA Masters (en quatre participations). Et quand on voit les vannes qui peuvent fuser sur les réseaux liés à l’équipe, l’entente semble effectivement être au beau fixe : « Avec Kamel, on s’est vraiment bien trouvés, en termes de valeurs, on est alignés sur plein de trucs. Dans la Karmine, ça se vanne fort donc dès qu’on peut afficher des mecs, moi j'hésite pas. »

Et ça tombe bien puisque la Karmine Corp, après avoir affronté les champions du monde en titre lors du Red Bull League of Its Own début décembre, évoluera bien en LEC la saison prochaine , avec comme objectif à long terme une place aux Worlds. « On commence le 13, avec les trois nouveaux Split ça va aller très vite donc il faut qu’on soit prêts, mais le bootcamp s’est super bien passé. »

