esport : comment Caedrel a transformé la pression en une carrière complète

« Quand j’ai eu mon premier ordinateur, je me suis senti indépendant. Je pouvais télécharger et jouer à des jeux, appeler mes amis sur Skype. Je jouais à League of Legends . Je suis compétitif et je voulais monter une équipe tout de suite. J’allais sur tous les forums en ligne pour chercher les meilleurs joueurs, mais rien ne marchait jamais. »

« Après un an, j’ai atteint le top 200 du ladder LoL. Les gens ont commencé à m’ajouter en ami. Ils me disaient : “Tu veux rejoindre notre équipe ? On ne peut pas te payer, mais on peut t’avoir un nouveau clavier, une souris et un tapis de souris.” Bro, tu peux me payer un billet pour Madrid, jouer sur une grande scène et m’offrir un clavier et une souris ? Je suis vraiment récompensé pour jouer ? »

« J’ai commencé à me dire : “Et si je continuais à monter le ladder ? Et si j’atteignais le rang 150 ou 100 ?” Pendant deux semaines d’affilée, j’ai appelé le boulot pour dire que j’étais malade. Je jouais 14 heures par jour et je suis entré dans le top 20. Puis j’ai reçu une offre d’une équipe appelée Copenhagen Wolves. Ce n’était pas pour beaucoup d’argent – 700 € par mois. Je me suis dit : “Je peux le faire.” Je devais prendre l’avion pour Berlin, là où étaient les studios de la ligue. Ensuite, mon travail m’a convoqué et m’a dit : “On a eu une réunion.” J’étais là : “OK ?” Ils m’ont dit : “Ouais, t’es viré.” J’avais 500 £ sur mon compte. Ma bulle a éclaté. »

J’ai dit à mes parents : “Laissez-moi six mois à la maison à jouer. Si ça ne marche pas, je n’y touche plus jamais.” »

Marc 'Caedrel' Lamont a un parcours particulier © Mark Roe/Red Bull Content Pool

01 Début de carrière en tant que joueur

« Vers la fin de ces six mois, j’ai reçu une offre d’un club de foot allemand, Schalke 04. Il y avait des rumeurs comme quoi plein de clubs de foot arrivaient sur LoL. Ils ont dit : “On va monter une équipe LoL.” C’était une équipe de deuxième division, mais si on gagnait, on se qualifiait pour la ligue de Tier One (les EU LCS à l’époque). Ils m’ont offert un contrat de 3 000 € par mois. On me payait en tapis de souris, donc j’ai répondu : “Pas besoin d’en dire plus. Parfait !” »

« J’ai pris l’avion pour l’Allemagne et j’ai vécu dans une ville appelée Gelsenkirchen. On s’entraînait dans leur stade de foot, dans une toute petite salle avec cinq PC. On faisait des scrims [des matchs d’entraînement compétitifs] et on jouait 12 heures par jour pendant six mois. Dehors, j’entendais les matchs de foot : Schalke 04 qui joue contre le Bayern Munich. Rien à faire, je devais gagner ma game, jouer, jouer, jouer. On s’est qualifiés en Tier One et tout le monde est devenu fou. “Oh mon Dieu, j’ai réussi”, c’est ce que je me suis dit. »

« Un mois plus tard, ils m’ont dit : “Tu es out de l’équipe. Comme tu as qualifié la structure, on va investir 10 fois plus d’argent et acheter les meilleurs joueurs, donc on n’a plus besoin de toi.” »

« J’étais brisé. Puis j’ai reçu un message d’une autre équipe : “Tu es libre ? Viens nous rejoindre. On est en Tier One aussi.” Là, je gagnais 100 000 € par an. J’ai montré le contrat à mon père et il m’a dit : “Tu l’as vraiment fait.” Le problème, c’est que 100 000 € par an, ça sonne bien, mais tu peux être dehors en une seconde. »

« Je jouais un rôle appelé midlaner. La mid lane est au centre de la map et tout tourne autour de toi. J’étais arrogant et égoïste, donc j’ai toujours joué au mid. Il y a un midlaner coréen appelé Faker . Il a gagné cinq fois les Worlds, c’est le plus grand joueur de tous les temps. C’était mon idole. »

« Je jouais en Tier One contre les meilleurs en Europe, contre un joueur appelé Caps – de loin le meilleur midlaner européen. Je me suis dit : “Wow, ce gars a juste tout compris.” J’ai étudié chaque game que je jouais contre lui et je n’arrivais pas à comprendre comment le battre. Je me suis dit : “Si je ne peux pas battre Caps, comment je vais battre Faker ?” »

« Alors, trois semaines après le début du premier split régional, je suis allé voir mon coach et je lui ai dit : “Je ne pense pas être assez bon.” J’ai tout rangé et je suis parti. »

02 Changement de rôle avec la jungle

« Pendant deux semaines, je suis resté à la maison à me dire que je devrais peut-être prendre ma retraite. J’avais 21 ans. Mes parents m’ont demandé : “Qu’est-ce que tu vas faire ?” J’ai répondu : “Changer de rôle. Je vais devenir jungler.” En deux mois, j’ai atteint le rang un en Europe. Il m’avait fallu cinq ans pour atteindre le top 200 en tant que mid-laner.

« L’esport est très népotiste. Si tu as des amis dans une équipe, ils t’invitent à les rejoindre. Moi, je n’ai pas beaucoup d’amis, donc c’est dur de rentrer dans le circuit, mais quand j’ai pris le rang un, tout le monde s’est dit : “Caedrel est de retour et il est jungler. On doit l’avoir dans notre équipe.” J’ai rejoint quelques équipes pour prendre de l’expérience en tant que jungler, puis je suis revenu dans la même équipe où j’avais été midlaner, Schalke 04. Ils perdaient toutes leurs games, mais je voulais voir si j’étais assez bon. J’ai joué trois ans comme jungler pour plusieurs équipes en Tier One. »

« Malheureusement, je n’ai jamais vraiment gagné. Je n’arrivais pas à entrer dans le top quatre, mais encore aujourd’hui je pense que j’aurais pu le faire si j’avais eu les bonnes personnes autour de moi. LoL est un jeu où il faut cinq personnes vraiment solides. Vous ne pouvez pas faire grand-chose si les quatre autres galèrent.

« Alors, en 2020, je me suis dit : “Je vais rester là à essayer encore trois ans ? Non, j’arrête le jeu pro.” Cette fois, je l’ai fait, mais je n’en avais pas fini avec l’esport pour autant. Pendant ma carrière, les gens m’avaient toujours dit : “Tu expliques vraiment bien”, alors j’ai posé la souris et pris le micro. Au lieu de jouer, je suis devenu caster – commentateur. »

03

Caedral a tout gagné en devenant commentateur © Marcus Maschwitz/Red Bull Content Pool

« Dans une salle, il y a 20 000 personnes qui peuvent entendre ta voix. Vous regardez la game ensemble. Quand vous criez, ils crient. C’est de l’électricité pure, et vous pouvez la sentir. J’ai fait ça pendant trois ans, dans de grandes salles partout dans le monde, c’était super fun. »

« Mon moment préféré, c’était la finale des Worlds de League of Legends 2022. J’avais rêvé d’y jouer, et là j’allais la commenter. Ça se passait au Chase Center, à San Francisco, et c’était sold out. Faker était là, en train d’essayer d’aller chercher un nouveau titre mondial. C’était la finale la plus intense de toutes. »

« Le score était de 2-2, la cinquième game décidait de tout. Une game 5 folle de 50 minutes, pleine de retournements de situations. L’équipe de Faker était en train de perdre – l’équipe adverse venait de tous les tuer et allait prendre le Baron. S’ils le prenaient, ils gagnaient. Le Baron, c’est un objectif décisif dans une game. L’équipe qui le tue devient incroyablement forte – vous gagnez des stats bonus, de l’XP, des dégâts… toutes les stats du jeu. Mais c’est l’équipe qui met le dernier coup au Baron qui obtient tout ça. »

« Les cinq adversaires de Faker tapaient le Baron, mais un de ses coéquipiers était encore en vie : Gumayusi. Il jouait Varus, un archer. Il a avancé vers le Baron – à un contre cinq – en chargeant sa flèche. On appelle ça “charger son Q” parce que vous maintenez la touche Q sur le clavier. Il l’a lancé à l’aveugle et a mis le dernier coup. On appelle ça “voler le Baron”. Tout le monde a pété un câble. »

« Les fans hurlaient et le gars à côté de moi – un caster très connu appelé Kobe [Sam Hartman-Kenzler] – a balancé une bouteille d’eau derrière lui et a touché quelqu’un à la tête. J’ai crié “What the f**k ?” en direct. Je crois que c’est la seule f-bomb jamais lâchée lors d’une finale des Worlds. »

« En 2023, après trois ans, j’ai arrêté le casting. Le streaming était devenu énorme et j’avais 10 000 personnes qui me regardaient, donc je suis devenu streamer à plein temps. Maintenant, j’ai une très grosse communauté de viewers sur Twitch qui se connectent pour me suivre. »

04 Encore un changement de poste : boss de Los Ratones

« Fin 2024, je commençais un peu à m’ennuyer. J’avais toujours rêvé de coacher. J’étais un très bon joueur, bon pour expliquer les choses, donc je sentais que je pouvais enseigner le jeu. Le problème, c’est que les coachs ne gagnent pas tant que ça. Vous pouvez gagner beaucoup avec le streaming et le casting, mais je voulais m’en éloigner. Vous ne pouvez pas coacher devant tout le monde – sinon, tout le monde connaît vos stratégies. »

« Je me suis dit : “OK, mais et si je le fais quand même ?”. “Je lance ma propre équipe et je la coache en live. Si tu veux nous battre, tu peux voir nos plans.” »

« Alors j’ai monté une équipe, Los Ratones, et j’ai commencé à coacher devant tout le monde. On stream tous nos matchs. Si vous êtes fan, vous pouvez regarder Caedrel et son équipe, entendre leurs plans et voir comment ils abordent le jeu. Pour un joueur, vous n’aviez jamais eu ça avant – les équipes arrivaient, jouaient et repartaient. Le plus grand tabou dans l’esport, c’était qu’il fallait garder tout ça à huis clos. J’ai défoncé la porte. »

Caedrel et compagnie lors du Red Bull League of its Own 2024 © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

« On est en Tier Two, mais pour l’instant on a tout gagné. D’autres se sont dit : “On va essayer aussi”, mais tous les coachs qui streament ont perdu contre nous. On est allés à Copenhague et on a joué devant 3 000 personnes. J’ai lancé mon stream et j’ai dit : “Les gars, je reviens. Faut que je coure sur scène.” »

« Je me demande toujours : “Si je n’avais pas changé de rôle pour jungler à l’époque, à quoi ressemblerait mon futur ? Et si je n’avais pas pris ma retraite de joueur pro ?” J’avais encore des offres de bonnes équipes. Est-ce que j’aurais retourné la situation ? Ma vie est pleine de “et si”, mais j’ai fait un saut dans le vide. Au lieu de rester bloqué dans une boucle, j’ai trouvé des façons de me réinventer. Peut-être que dans trois ans, je ferai autre chose. Peut-être que je créerai ma propre ligue où les streamers pourront se retrouver et s’affronter. »

« Ma mère regarde tous les matchs maintenant. C’est une grande fan de l’équipe. Je lui donne toujours des T-shirts. Le soir, elle ouvre mon stream et m’envoie des messages, en caps lock : “BIEN JOUÉ. XXX.” Mon père ne comprend toujours pas vraiment, mais il avait raison d’essayer à me pousser à obtenir des diplômes. Vers 2022, il m’a fait m’asseoir et m’a dit : “Beau travail. J’avais tort.” »

Désormais, Los Ratones et Caedrel évoluent en LEC, au plus haut niveau européen. Ils y resteront pour la totalité du LEC Versus , avant de retrouver les ERL, le second tier. Pour les suivre, rendez-vous sur le stream de Caedrel ou celui de Kameto .