Le calendrier de la saison de Formule 1 2024

et d'Oracle Red Bull Racing auront 24 chances de mettre un terme à une domination absolument incontestable lors de la saison 2023. Après l'unique séance d'essais de pré-saison de cette année (prévue du 21 au 23 février sur le circuit international de Sakhir), les vingt protagonistes du championnat du monde de F1 vont passer aux choses sérieuses avec le GP de Bahreïn, du 29 février au 2 mars. Ils se retrouveront ensuite sept jours plus tard lors du Grand Prix d'Arabie saoudite, du 7 au 9 mars. Une particularité à prendre en compte : les deux premiers Grands Prix de la saison se dérouleront le samedi. Le retour aux courses dominicales commencera avec le GP d'Australie (22-24 mars) qui, après un week-end de pause, sera suivi du Grand Prix du Japon (5-7 avril) et du GP de Chine, du 19 au 21 avril, qui fait son retour après quatre saisons d'absence. Le Grand Prix de Miami aura lieu du 3 au 5 mai, le GP d'Émilie-Romagne du 17 au 19 mai et le GP de Monaco du 24 au 26 mai. Le Grand Prix du Canada se déroulera le week-end du 7 au 9 juin, tandis que le GP d'Espagne et le Grand Prix d'Autriche se partageront les deux derniers week-ends du mois : au Circuit de Catalunya du 21 au 23 juin, tandis que le Red Bull Ring accueillera les pilotes du 28 au 30 juin. Du 5 au 7 juillet, on passe au GP de Grande-Bretagne avant le Grand Prix de Hongrie du 19 au 21 juillet. La première moitié de la saison sera clôturée avec le GP de Belgique du 16 au 28 juillet.

Comme lors de la saison 2023 de Formule 1, six week-ends au format Sprint ont également été inclus dans le calendrier 2024 du Cirque. Les courses Sprint auront lieu lors du GP de Chine, du Grand Prix de Miami, du GP d'Autriche, du Grand Prix des États-Unis, du GP du Brésil et du Grand Prix du Qatar. Si en Autriche, aux États-Unis, au Brésil et au Qatar, le format Sprint a déjà fait son apparition au cours des dernières saisons, il n'en va pas de même en Chine et à Miami : les deux circuits accueilleront une course de Formule 1 Sprint pour la première fois de leur histoire. Le circuit international de Shanghai et l'autodrome international de Miami pourront-ils offrir plus d'émotions grâce à ce format ?