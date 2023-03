Calendrier MotoGP 2023 : où retrouver Johann Zarco

Johann Zarco Le pilote de moto Français Johann Zarco, double champion du monde de Moto2 en 2015 et 2016, participera au championnat du monde de MotoGP 2021 avec l’équipe Pramac, motorisée par Ducati.

redémarre le 26 mars du côté de Portimão, au Portugal. L'occasion de retrouver Johann Zarco, 8ème au général et auteur de deux podiums sur les 21 pistes du calendrier 2023. Une année qui sera la sienne ? Gino Borsoi, team manager de Pramac Ducati, veut le croire : "Je pense que Zarco a un gros potentiel qu’il, quelle qu’en soit la raison, n’a pas encore pu montrer, ou seulement en partie parce qu’il a toujours été devant ces deux dernières années, surtout dans la première de la saison, en étant l’un des meilleurs pilotes Ducati" confiait-il ainsi récemment dans les colonnes de Motorsport. "Il faut peaufiner ça avec Johann, pour que cela ne se déroule pas que dans la première partie de la saison mais toute l’année. On travaille sur ça et je discute beaucoup avec lui, pour créer une équipe autour de lui chez Pramac, pour qu’il soit plus à l’aise.”

On y est : la saison de