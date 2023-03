Découvrez le calendrier du WRC 2023

Les prochaines étapes, donc ? Un retour en Europe - et plus précisément en Croatie - pour le premier rallye 100% asphalte de la saison (et la première course de l'histoire à Zagreb), des passages désormais classiques au Portugal, en Sardaigne et au Kenya, des rallyes bouillants en Estonie et en Finlande où les régionaux des étapes Ott Tänak et Kalle Rovanperä voudront se montrer, un détour par la Grèce et un gros finish dans le gravier Chilien fin septembre. Bref, autant dire qu'on a hâte.