Les meilleures classes d'armes de Call of Duty Black Ops 6

En ce moment, le CEO de Gentle Mates doit être un tantinet distrait durant les réunions. Il faut dire que depuis le 25 octobre, Gotaga est un peu pris par son premier amour : Call of Duty . Avec la sortie de Black Ops 6 et son système omni mouvement qui est venu donner un coup de boost au gameplay du FPS de référence, il y a de quoi s’en donner à cœur joie. Si vous voulez vous aussi vous lancer dans la bataille, on vous donne un petit coup de pouce en vous présentant les meilleures classes, armes, atouts et joker pour écraser vos games en multi.

01 L’option omni mouvement - Le Jackal PDW

Système omni mouvement oblige, la mobilité est devenue centrale dans ce Call of Duty: Black Ops 6. Pour en profiter pleinement, comme Gotaga, optez pour une mitraillette comme le Jackal. Attention, si vous choisissez de partir dans cette direction, oubliez la campe et le fait de rester immobile plus de 5 secondes, il faut ici rentabiliser la maniabilité de la bête, notamment en tentant de flank les ennemis (les contourner pour les attaquer dans le dos/sur le flanc). N’hésitez pas à glisser, à aller de l’avant et à chercher à agresser le plus possible.

Si vous n’aimez pas le ressenti du Jackal, vous pouvez privilégier la C9, la KSV, la Tanto .22 ou la Kompakt 92. Elles sont toutes très efficaces, avec un TTK (time to kill) très faible.

Voici les builds complets tirant profit des SMG :

Accessoires :

Stimulant (vous permettra de survivre plus longtemps)

Bombe Collante (une grenade redoutable qui se colle à l’ennemi/au sol)

Amélioration de combat : Pack d’assaut (réapprovisionne vos munitions et vos objets)

Atouts

Dextérité - Réduction des mouvements d'arme lorsque vous sautez, glissez et plongez. Diminution des dégâts de chute.

Assassin - Les ennemis qui utilisent une série d'éliminations bénéficient d'un marqueur unique sur la mini-carte et laissent tomber des packs de prime lorsqu'ils sont tués. Ramassez les packs pour obtenir plus de points.

Pas de Course - Augmentation considérable de la durée du sprint tactique.

Atout bonus : Exécuteur - Tuer des ennemis augmente temporairement votre vitesse de déplacement et de régénération.

Joker

Atout avarice - Permet d’équiper un atout supplémentaire.

Atout supplémentaire : Protection Balistique - Réduit les dégâts explosifs et incendiaires.

Avec cet attirail, vous pourrez mettre à profit le gameplay ultra nerveux du soft de Treyarch avec un style de jeu “run and gun” à en faire pâlir le Doomguy.

02 L’option puissance de feu - L’AK-74

Si vous êtes un joueur de FPS habitué à Counter-Strike, Valorant et autres jeux où les meilleurs armes sont les fusils d’assauts (oui, on sait, l’AWP et l’Operator existent), l’AK-74 et ses collègues peuvent vous permettre de briller, à moyenne et longue portée. Vous payerez cette polyvalence par une mobilité amoindrie, mais il y a tout de même moyen de se forger un kit redoutable. Il suffit de voir les ratios de Gotaga lorsqu’il joue sur l’AK pour s’en rendre compte.

Comme chez les SMG, si vous n’aimez pas l’AK-74, vous pouvez vous tourner vers la XM4, l’AMES 85, le GPR 91, le Model L, le Goblin Mk. 2 et l’AS VAL.

Voici les builds complets tirant profit des fusils d’assaut :

Accessoires :

Stimulant (vous permettra de survivre plus longtemps)

Bombe Collante (une grenade redoutable qui se colle à l’ennemi/au sol)

Amélioration de combat : Pack d’assaut (réapprovisionne vos munitions et vos objets)

Atouts

Fantôme - Vous êtes indétectable par les radars et drones ennemis lorsque vous vous déplacez, posez, désamorcez ou contrôlez des points. Vous êtes également indétectable par les alarmes de proximité.

Traqueur - Marque automatiquement les ennemis visés. Affiche les empreintes de pas des ennemis.

Vigilance - Vous informe lorsque vous apparaissez sur les mini-cartes ennemies. Vous êtes immunisé contre les drones de brouillage et les brouilleurs.

Atout bonus : Éclaireur - Les ennemis sont brièvement visibles à travers les murs après réapparition. Un indicateur au bord de votre ATH signale les ennemis hors de votre champ de vision. Tuer un ennemi ne laisse pas de tête de mort sur la map.

Joker

Expert Tactique - Permet d’avoir deux équipements tactiques supplémentaires.

Avec tout cela, vous partirez avec un avantage lors des affrontements à moyenne et longue portée, tout en restant solide à courte portée. Surtout, prenez le temps de lire votre minimap et d’analyser la situation avant de vous jeter dans l’action.

03 L’option longue distance - le SVD

Comme toujours, les fans du film Stalingrad seront évidemment de la partie, tapis dans l’ombre, prêts à voler des frags à leur coéquipiers plongés dans la mêlée. Si vous faites partie de la team des apprentis snipers, on a aussi pensé à vous, et on vous conseille fortement de partir sur un petit SVD des familles, puisque sa cadence de tir vous permettra de vous en sortir sur pas mal de map (qui sont généralement assez petites) et de faire de beaux quickscopes.

Pour les puristes qui préfèrent les fusils à verrou, le LW3A1 Frostline est une très bonne option.

Voici les builds complets tirant profit des fusils d’assaut :

Accessoires :

Grenade fumigène (vous permettra de vous repositionner sans prendre de risques)

Hache de combat (hache de lancer pour vous défendre si un ennemi se décide à trop s’approcher)

Amélioration de combat : Pack d’assaut (réapprovisionne vos munitions et vos objets)

Atouts

Fantôme - Vous êtes indétectable par les radars et drones ennemis lorsque vous vous déplacez, posez, désamorcez ou contrôlez des points. Vous êtes également indétectable par les alarmes de proximité.

Main leste - Permet de changer d’arme plus rapidement.

Pas de course - Augmentation considérable de la durée du sprint tactique.

Si vous voulez profiter de l’atout bonus Exécuteur, vous pouvez également remplacer Fantôme par Fonceur.

Joker

Combattant artilleur - Permet d’avoir plus d’accessoires sur votre arme

Grâce à Pas de course, vous pourrez profiter d’une mobilité relativement élevée, tout en gardant à l’esprit qu’un fusil de sniper, ça pèse son poids. Fantôme vous permettra de rester discret et à l’affût, alors que Main leste peut vous sauver dans les situations difficiles, notamment lorsqu’un ennemi décide de vous déloger.

04 L’option fun - le Marine SP

Tryhard et remporter un maximum de games en suant à profusion, c’est bien. Mais prendre du plaisir, c’est mieux. Rien que pour vous, on accepte donc de vous partager notre choix perso, celui qui sent bon la poudre, saupoudré d’ennemis qui s’envolent dans les airs, le tout accompagné du doux son de notre shotgun à l’ancienne. Et si le Marine SP n’est pas le meilleur fusil à pompe du jeu, c’est très clairement le plus satisfaisant.

Voici notre build maison :

Accessoires :

Grenade fumigène (histoire de s’approcher des ennemis plus facilement)

Hache de combat (étant donné la cadence de tir du pompe, autant avoir une alternative sympa)

Amélioration de combat : Mine-S (déposer des cadeaux pour vos ennemis, c’est toujours un plaisir)

Atouts

Dextérité - Réduction des mouvements d'arme lorsque vous sautez, glissez et plongez. Diminution des dégâts de chute.

Assassin - Les ennemis qui utilisent une série d'éliminations sont marqués sur la mini-carte et laissent tomber des packs de prime lorsqu'ils sont tués. Ramassez les packs pour obtenir plus de points.

Pas de Course - Augmentation considérable de la durée du sprint tactique.

Atout bonus : Exécuteur - Tuer des ennemis augmente temporairement votre vitesse de déplacement et de régénération.

Joker

Combattant artilleur - Permet d’avoir plus d’accessoires sur votre arme (histoire de customiser notre fusil à pompe comme jamais)

Est-ce que ce build sera le plus efficace ? Sûrement pas. Par contre, vous risquez de vous amuser comme un petit fou à envoyer les ennemis paître, et quand vous aurez pris le coup de main, vous raterez de moins en moins de tirs au corps-à-corps. Petit conseil supplémentaire : ne pas hésiter à foncer dans la mêlée après avoir utilisé votre grenade fumigène, et à sur utiliser l’omni mouvement pour surprendre les adversaires.

Vous savez tout. Il ne vous reste plus qu’à tester pour voir lequel de ces builds est fait pour vous. On ne vous garantit pas que vous atteindrez le même niveau que Gotaga , mais il y a très clairement de quoi retourner un paquet de parties !