La méthode Gotaga sur Call of Duty : Modern Warfare III

a beau être concentré sur Fortnite à l’heure actuelle, sa franchise de cœur reste Call of Duty. Alors quand le French Monster met les mains sur le dernier Modern Warfare III, on regarde et on s’inspire de son gameplay. Il faut dire que quand il s’agit de jeux compétitifs, le monsieur en connait un rayon :

Dans ce domaine, Gotaga a une approche relativement classique, il privilégie les fusils d’assauts et les armes avec une bonne cadence de tir. Plus précisément, sur Modern Warfare III, il utilise principalement le MCW, l’équivalent vidéoludique de l’ACR. En secondaire, il alterne entre un 9 mm et la Striker, sosie non officiel de l’UMP 45, un pistolet mitrailleur redoutable sur cet opus. Pour ce qui est des équipements, il opte pour un canon long, histoire de pouvoir discuter gentiment avec les snipers qui seraient tenté par une petite sessions de camping, un viseur reflex pour parer à toute éventualité et des crosses rapides pour augmenter la maniabilité de ses armes et pouvoir réagir le plus vite possible.