Call of Duty Vanguard : tout savoir sur le mode Champion de la Colline

(Champion Hill pour les anglophones) sur la version finale du jeu. Dans la première alpha, le mode solo n’était cependant pas disponible et le mode duo était favorisé. Tous les joueurs commencent avec le même personnage qui est capable d’équiper une arme principale, une secondaire, un équipement mortel et un équipement tactique. Vous disposez de 12 vies en Duo ou 18 vies en Trio, mais attention : vous les partagez avec votre coéquipier. Tombez à zéro, et vous êtes limités. Gardez le maximum de vie jusqu’au bout, et vous êtes champion. Vous démarrez sur une phare de ravitaillement qui vous permet de choisir, dans des caisses au milieu d’une arène, quel équipement vous souhaitez acheter pour vous en sortir.

Notez tout d’abord que vous pourrez jouer en solo, duo ou trio à Champion de la Colline (Champion Hill pour les anglophones) sur la version finale du jeu. Dans la première alpha, le mode solo n’était cependant pas disponible et le mode duo était favorisé. Tous les joueurs commencent avec le même personnage qui est capable d’équiper une arme principale, une secondaire, un équipement mortel et un équipement tactique. Vous disposez de 12 vies en Duo ou 18 vies en Trio, mais attention : vous les partagez avec votre coéquipier. Tombez à zéro, et vous êtes limités. Gardez le maximum de vie jusqu’au bout, et vous êtes champion. Vous démarrez sur une phare de ravitaillement qui vous permet de choisir, dans des caisses au milieu d’une arène, quel équipement vous souhaitez acheter pour vous en sortir.

Notez tout d’abord que vous pourrez jouer en solo, duo ou trio à Champion de la Colline (Champion Hill pour les anglophones) sur la version finale du jeu. Dans la première alpha, le mode solo n’était cependant pas disponible et le mode duo était favorisé. Tous les joueurs commencent avec le même personnage qui est capable d’équiper une arme principale, une secondaire, un équipement mortel et un équipement tactique. Vous disposez de 12 vies en Duo ou 18 vies en Trio, mais attention : vous les partagez avec votre coéquipier. Tombez à zéro, et vous êtes limités. Gardez le maximum de vie jusqu’au bout, et vous êtes champion. Vous démarrez sur une phare de ravitaillement qui vous permet de choisir, dans des caisses au milieu d’une arène, quel équipement vous souhaitez acheter pour vous en sortir.