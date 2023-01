Camille Chapelière raconte la vie sur le bivouac du Dakar

Propos recueillis par ASK

« Quand tu viens pour la première fois sur le Dakar , tu écarquilles les yeux en débarquant au bivouac. Entre tous les participants, les mécanos et les suiveurs, c’est une petite ville itinérante qui se déplace dans le désert.

Cette fois-ci, il n’y a pas eu de phase de transition entre notre arrivée, une ou deux nuits à l’hôtel et le début de la course. Au pied de l’avion, on est directement allé au premier bivouac, le Sea Camp installé au bord de la mer Rouge, au milieu de nulle part."

"Quand tu peux enfin prendre ta première douche, tu es soulagé !"

"On était tous un peu chiffonnés après le vol de nuit, le transfert en bus et la découverte du campement. Il y a toujours un peu de tension et beaucoup de fatigue. Tu tues le temps en attendant que ta structure soit installée. Quand tu peux enfin prendre ta première douche, tu es soulagé !

Au lendemain de mon arrivée, je suis parti courir dans les alentours, histoire de me décrasser et de réveiller un corps un peu endolori. Tu prends progressivement tes marques et le stress s’évacue.

En attendant le départ, la seule chose à faire est de se reposer. Comme je suis un gros dormeur qui a l’habitude de faire des nuits de dix heures, j’en profite pour alimenter mon capital sommeil qui va forcément décroitre durant la course.

Le "Dakar du luxe"

Lors de mes deux premières participations, j’étais en mode ‘’baroudeur’’ à dormir sous tente. Le confort est minimaliste dans un environnement bruyant en permanence. Il faut savoir que le bivouac est avant tout un immense garage à ciel ouvert où le ronflement des compresseurs et le cliquetis des outils rythment la nuit.

Mais cette année, j’ai été ‘’surclassé’’. Je bénéfice d’un fourgon aménagé, avec douche, sanitaire et tout le confort nécessaire. Pour moi, c’est un Dakar du luxe !

Bon, après trois jours de course et la fatigue qui s’accumule, tu n’es plus trop regardant sur les aspects matériels. Perso, je pourrais m’endormir à même le sol avec une équipe de mécanos qui tambourine à côté !

A l’arrivée de l’étape du jour, le rituel est désormais bien établi. J’ai hâte de rallier le bivouac. Ce sont généralement des endroits magiques choisis par les organisateurs. Il y a le petit effet de surprise, parce que tu ne sais jamais quel cadre tu vas découvrir.

Ensuite, en milieu d’après-midi, je me change et je fonce à la cantine. C’est important de bien s’alimenter. Les sollicitations sont nombreuses sur le campement. Entre les animations, les groupes folkloriques, le feu de camp, tu peux vite t’éparpiller, perdre du temps et de l’énergie. Je profite de chaque instant, mais ça reste le taf !

Voilà pourquoi je privilégie le repos. Ensuite, on fait le point avec l’équipe, puis je prépare mes affaires pour le lendemain et je passe entre les mains du kiné.

A la nuit tombée, après le diner, je ne traîne pas. Une fois au lit, je communique avec mes parents et ma copine. Comme je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, j’y consacre aussi un peu de temps. C’est pratique pour donner des nouvelles à mes proches à qui je ne peux pas répondre individuellement.

A neuf heures et demie, je tire le rideau et bonne nuit. Je suis un couche-tôt et il faut se lever de bonne heure ! »