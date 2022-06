Pourquoi (et comment) participer à un camp d'entraînement pour cyclistes

"Je suis allé deux fois à Gran Canaria, où les températures peuvent être plus ou moins les mêmes pendant six heures d'affilée. Le corps s'y habitue rapidement. Tenerife et Majorque [avec ses ascensions] offrent également des terrains intéressants pour les cyclistes."

"Je suis allé deux fois à Gran Canaria, où les températures peuvent être plus ou moins les mêmes pendant six heures d'affilée. Le corps s'y habitue rapidement. Tenerife et Majorque [avec ses ascensions] offrent également des terrains intéressants pour les cyclistes."

"Je suis allé deux fois à Gran Canaria, où les températures peuvent être plus ou moins les mêmes pendant six heures d'affilée. Le corps s'y habitue rapidement. Tenerife et Majorque [avec ses ascensions] offrent également des terrains intéressants pour les cyclistes."

Haute intensité de l'entraînement oblige, votre corps est soumis à un certain stress, et le mieux est encore de faire abstraction de tous les soucis extérieurs au vélo. Ce qui est évidemment facile à faire pour un pro entouré d'une équipe dédiée à son bien-être. Le commun des mortels, lui, doit donc veiller à choisir un hôtel spécialisé dans l'accompagnement des cyclotouristes (ou qui dispose, à minima, d'un service de pressing). Et bonne nouvelle : on en trouve à Majorque.

Haute intensité de l'entraînement oblige, votre corps est soumis à un certain stress, et le mieux est encore de faire abstraction de tous les soucis extérieurs au vélo. Ce qui est évidemment facile à faire pour un pro entouré d'une équipe dédiée à son bien-être. Le commun des mortels, lui, doit donc veiller à choisir un hôtel spécialisé dans l'accompagnement des cyclotouristes (ou qui dispose, à minima, d'un service de pressing). Et bonne nouvelle : on en trouve à Majorque.

Haute intensité de l'entraînement oblige, votre corps est soumis à un certain stress, et le mieux est encore de faire abstraction de tous les soucis extérieurs au vélo. Ce qui est évidemment facile à faire pour un pro entouré d'une équipe dédiée à son bien-être. Le commun des mortels, lui, doit donc veiller à choisir un hôtel spécialisé dans l'accompagnement des cyclotouristes (ou qui dispose, à minima, d'un service de pressing). Et bonne nouvelle : on en trouve à Majorque.

L'avantage d'un voyage aérien ? Vous pouvez évidemment aller plus loin, et surtout gagner des endroits où le climat est particulièrement clément. Seul souci : emporter son vélo avec soi devient tout de suite plus compliqué. En tout cas plus qu'en voiture. Mais sachez que si l'infrastructure de votre camp d'entraînement est adaptée aux cyclistes (sur route), vous pourrez peut-être en louer un sur place.

L'avantage d'un voyage aérien ? Vous pouvez évidemment aller plus loin, et surtout gagner des endroits où le climat est particulièrement clément. Seul souci : emporter son vélo avec soi devient tout de suite plus compliqué. En tout cas plus qu'en voiture. Mais sachez que si l'infrastructure de votre camp d'entraînement est adaptée aux cyclistes (sur route), vous pourrez peut-être en louer un sur place.

L'avantage d'un voyage aérien ? Vous pouvez évidemment aller plus loin, et surtout gagner des endroits où le climat est particulièrement clément. Seul souci : emporter son vélo avec soi devient tout de suite plus compliqué. En tout cas plus qu'en voiture. Mais sachez que si l'infrastructure de votre camp d'entraînement est adaptée aux cyclistes (sur route), vous pourrez peut-être en louer un sur place.