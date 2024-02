Carissa Moore : sa lettre d'amour au surf

Le surf fait partie de mon identité et il en sera toujours ainsi. Ce n'est en aucun cas la fin. J'aimerais plutôt considérer cela comme une évolution, le début d'un nouveau chapitre, un nouveau départ. Le Pipe Pro sera mon dernier événement sur le Championship Tour. Il me semble plus approprié de terminer à la maison, là où tout a commencé.

Ces dernières années, j'ai eu plus de mal à trouver la motivation nécessaire pour continuer à concourir avec la même intensité. Je suis une fille qui se donne à fond, qui est animée par une passion et un but, alors tout ce qui n'y touche pas est une lutte. Pendant longtemps, j'ai pensé que gagner était la définition du succès. Quand tu gagnes, tout le monde est heureux, tout le monde t'aime, cela met un pansement sur toutes les luttes internes. Malheureusement, la réalité est que les victoires sont éphémères et les sentiments qui les accompagnent seulement temporaires. Je ne vais pas continuer à faire ça pour la victoire vide, il doit y avoir plus que ça. De combien d'autres titres ai-je vraiment besoin ? Étant au sommet de mon art, l'attente extérieure est de continuer, mais mon cœur me dit qu'il est temps de pivoter.

Carissa Moore © Jake Marote/Red Bull Content Pool

Je ne sais pas comment tout cela va se dérouler. C'est un peu angoissant, mais aussi très excitant. Je suis en constante évolution, je découvre tout au fur et à mesure. Cette nouvelle houle se dessine à l'horizon depuis un moment déjà, et j'ai enfin le courage de la suivre. Je sais qui je suis, ce que je veux et ce qui a du sens pour moi. Je suis multidimensionnelle. Je suis une surfeuse, mais je suis aussi une épouse, une sœur, une fille, une amie. Je veux continuer à me mettre au défi dans tous les domaines de ma vie, explorer la joie et, surtout, trouver des moyens de partager plus d'amour. Mon départ de la tournée a certainement été l'une des décisions les plus difficiles que j'ai prises, mais elle me semble aussi tout à fait juste.

Il y aura probablement des spéculations sur le fait que je quitte la tournée parce que j'ai perdu les deux derniers titres mondiaux le jour de la finale. Fuir pourrait être la chose la plus éloignée de ma vérité. Suis-je frustré de ne pas avoir été à la hauteur ? Oui. Est-ce que j'aurais aimé avoir deux autres trophées de titres mondiaux sur ma cheminée ? Oui, bien sûr. Mais ça ne s'est pas passé comme ça, et je suis d'accord. Je suis fier de la façon dont je me suis présenté chaque année et de la façon dont j'ai donné le meilleur de moi-même, quel que soit le résultat. C'est dans ces défaites que j'ai trouvé ma force et que j'ai ressenti le plus profond sentiment d'amour et de soutien.

Ce fut une aventure absolument folle, qui a dépassé de loin toutes les attentes de la petite Riss. Voyager à travers le monde, les aventures et les expériences de la tournée m'ont appris plus de choses sur la vie que n'importe quel livre. Les victoires, les défauts, l'amour, la joie et même les peines de cœur. Je suis reconnaissante de tout ce que j'ai vécu. Les personnes que j'ai rencontrées et qui sont devenues ma famille sont de loin le cadeau le plus précieux.

Il y a tellement de personnes que je voudrais remercier. Il faut vraiment un village, et rien de tout cela n'aurait été possible seule. Il est remarquable de voir ce que le pouvoir de l'amour, des gens et des liens peut accomplir. J'en ai été le témoin et j'ai eu la chance que cela alimente toute ma carrière. À tous mes coachs, entraîneurs, physios, psychologues, sponsors, vidéastes, photographes, amis, famille et fans qui ont suivi mon parcours et m'ont aidée à réaliser mes rêves, merci. Je vous en serai toujours reconnaissante.

À la ligue, merci de m'avoir donné une plateforme pour vivre ma passion et, dans ma carrière, d'avoir donné aux femmes l'égalité des salaires et des chances. C'est une période spéciale pour faire partie de ce sport et de ses progrès. Il y a plus de femmes et de filles dans l'eau que jamais auparavant, et je souris en pensant que nous avons peut-être joué un petit rôle dans cette évolution. Aux femmes du Tour, vous êtes toutes de brillants exemples de ce que signifie être une femme forte et intrépide dans le monde d'aujourd'hui. Je suis continuellement inspirée par ce que vous faites et par la manière dont vous le faites. Il est difficile de trouver des femmes de qualité, et j'ai eu la chance d'être entourée de tant de femmes sur le Tour.

Carissa Moore © Zak Noyle

Je suis tombée amoureuse du surf dès la première vague avec mon père à Waikiki. J'avais l'impression de voler sur l'eau et je suis devenu instantanément accro à ce sentiment de liberté et de joie pure. Papa, je ne sais pas si tout cela faisait partie de ton plan de base, mais merci, pour tout, vraiment.

Mon mari, Luke, je suis tellement excitée par le reste de vie qui nous attends ensemble. Il y a tellement de choses à faire. J'ai l'impression que nous ne faisons que commencer. Si nous sommes capables de dompter la J-Bay et de concourir au plus haut niveau plusieurs années de suite, nous pouvons affronter n'importe quoi. Merci d'être une épaule sur laquelle on peut se poser et aussi pleurer. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi.

J'apprends à me faire davantage confiance, à écouter mon intuition et à me fier à mes croyances. J'ai découvert que mes sessions préférées ont souvent lieu lorsque mon cœur commence à s'emballer un peu, qu'il y a un picotement de peur, mais que je nage quand même sur le rebord. C'est l'un de ces moments où je peux sentir des papillons. La leçon la plus importante que le surf m'a apprise est de m'engager, de nager, lâcher les chevaux et de profiter de la glisse. Qui sait, je pourrais bien m'envoler. C'est donc exactement ce que je suis en train de faire.

Avec tout mon amour,

Riss