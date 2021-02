Au début, je voulais juste passer du temps avec mon père dans l’eau. J'ai commencé à surfer quand j'avais cinq ans et j’ai toujours eu l’habitude de le faire avec lui. Ce n’est qu’à l’âge de 10 ou 12 ans que je suis réellement tombée amoureuse de ce sport. J’ai commencé à me fixer des objectifs, à travailler mon surf et faire des compétitions. Mais au début clairement, je voulais simplement être avec mon père et le surf me le permettait.

Au début, je voulais juste passer du temps avec mon père dans l’eau. J'ai commencé à surfer quand j'avais cinq ans et j’ai toujours eu l’habitude de le faire avec lui. Ce n’est qu’à l’âge de 10 ou 12 ans que je suis réellement tombée amoureuse de ce sport. J’ai commencé à me fixer des objectifs, à travailler mon surf et faire des compétitions. Mais au début clairement, je voulais simplement être avec mon père et le surf me le permettait.

Au début, je voulais juste passer du temps avec mon père dans l’eau. J'ai commencé à surfer quand j'avais cinq ans et j’ai toujours eu l’habitude de le faire avec lui. Ce n’est qu’à l’âge de 10 ou 12 ans que je suis réellement tombée amoureuse de ce sport. J’ai commencé à me fixer des objectifs, à travailler mon surf et faire des compétitions. Mais au début clairement, je voulais simplement être avec mon père et le surf me le permettait.

Absolument ! Ma victoire à Maui en 2018. Pendant quelques années, je n’étais pas très bien dans ma carrière, et pas non plus sur le plan personnel. Je n’avais pas remporté de titre mondial depuis trois ans. Et là, je commençais enfin à retrouver mes marques.

Absolument ! Ma victoire à Maui en 2018. Pendant quelques années, je n’étais pas très bien dans ma carrière, et pas non plus sur le plan personnel. Je n’avais pas remporté de titre mondial depuis trois ans. Et là, je commençais enfin à retrouver mes marques.

Absolument ! Ma victoire à Maui en 2018. Pendant quelques années, je n’étais pas très bien dans ma carrière, et pas non plus sur le plan personnel. Je n’avais pas remporté de titre mondial depuis trois ans. Et là, je commençais enfin à retrouver mes marques.

Lors de la finale, les vagues étaient géniales et je n’avais pas de pression car le titre mondial était déjà attribué. Je me suis retrouvée alors en paix avec tout ce qui m’entourait. Je savais que c’était la fin d’un voyage et le début d’un autre. J’acceptais enfin la personne que j’étais. C’est ça qui me rend heureuse aujourd’hui et qui m’a permis de retrouver le succès. J’ai d’ailleurs pris une vague parfaite notée 10 et j’ai remporté l’épreuves dans des conditions idéales.

Lors de la finale, les vagues étaient géniales et je n’avais pas de pression car le titre mondial était déjà attribué. Je me suis retrouvée alors en paix avec tout ce qui m’entourait. Je savais que c’était la fin d’un voyage et le début d’un autre. J’acceptais enfin la personne que j’étais. C’est ça qui me rend heureuse aujourd’hui et qui m’a permis de retrouver le succès. J’ai d’ailleurs pris une vague parfaite notée 10 et j’ai remporté l’épreuves dans des conditions idéales.

Lors de la finale, les vagues étaient géniales et je n’avais pas de pression car le titre mondial était déjà attribué. Je me suis retrouvée alors en paix avec tout ce qui m’entourait. Je savais que c’était la fin d’un voyage et le début d’un autre. J’acceptais enfin la personne que j’étais. C’est ça qui me rend heureuse aujourd’hui et qui m’a permis de retrouver le succès. J’ai d’ailleurs pris une vague parfaite notée 10 et j’ai remporté l’épreuves dans des conditions idéales.

Mais je dois éviter ça et me recentrer en me disant que ce qui compte vraiment, ce sont mes proches, qui ont toujours été là, même quand ça allait moins bien. En dehors du surf, je veille aussi à contribuer autant que possible à rendre la société meilleure.

Mais je dois éviter ça et me recentrer en me disant que ce qui compte vraiment, ce sont mes proches, qui ont toujours été là, même quand ça allait moins bien. En dehors du surf, je veille aussi à contribuer autant que possible à rendre la société meilleure.

Mais je dois éviter ça et me recentrer en me disant que ce qui compte vraiment, ce sont mes proches, qui ont toujours été là, même quand ça allait moins bien. En dehors du surf, je veille aussi à contribuer autant que possible à rendre la société meilleure.

Sur une grosse journée, je surfe de quatre à six heures au maximum. Je me lève généralement assez tôt, vers 5h30 ou 6h00, puis je vais à la plage. Je suis généralement dans l'eau de 7h00 à 9h30. Ensuite, je vois mon coach via Internet et je fais une séance d’entraînement d’une heure. Puis je rentre à la maison et je me repose. Mais si les vagues sont bonnes, je retourne à la plage en fin d’après-midi, entre 15h30 et 17h30.

Sur une grosse journée, je surfe de quatre à six heures au maximum. Je me lève généralement assez tôt, vers 5h30 ou 6h00, puis je vais à la plage. Je suis généralement dans l'eau de 7h00 à 9h30. Ensuite, je vois mon coach via Internet et je fais une séance d’entraînement d’une heure. Puis je rentre à la maison et je me repose. Mais si les vagues sont bonnes, je retourne à la plage en fin d’après-midi, entre 15h30 et 17h30.

Sur une grosse journée, je surfe de quatre à six heures au maximum. Je me lève généralement assez tôt, vers 5h30 ou 6h00, puis je vais à la plage. Je suis généralement dans l'eau de 7h00 à 9h30. Ensuite, je vois mon coach via Internet et je fais une séance d’entraînement d’une heure. Puis je rentre à la maison et je me repose. Mais si les vagues sont bonnes, je retourne à la plage en fin d’après-midi, entre 15h30 et 17h30.