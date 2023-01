est plus stimulant que jamais. Il sera le plus difficile depuis son arrivée sur le sol saoudien, avec une distance totale de 8549 km répartie sur 15 jours. Même les pilotes les plus accomplis seront mis à l'épreuve. Mais au milieu de toute cette armada, un vétéran est déterminé à apprivoiser ce nouveau parcours exigeant.

Aujourd'hui, à 60 ans, "El Matador" ne cache pas son envie de s'attaquer aux dunes d'Arabie saoudite."Le Dakar est comme les 24 heures du Mans, une course qui n'a lieu qu'une fois par an", déclare Sainz. "Plus la course se rapproche, plus les membres de l'équipe sont impatients. J'avoue qu'une fois sur place, je commence à ressentir la tension."

