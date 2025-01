Carlos Sainz retrouve le Dakar et nous partage son expérience

Je me souviens qu'à mon deuxième Dakar, j'ai terminé une étape et un groupe de journalistes s'est précipité sur moi. Ils m'interrogeaient tous sur un problème avec mon copilote. Apparemment, la presse racontait que j'avais eu un différend avec mon copilote et que je l'avais abandonné dans le désert. Évidemment, ce n'était pas vrai ! Les journalistes m'avaient confondu avec un autre concurrent, Carlos Souza.

La vérité, c'est que nous avons tous été pris dans une très forte tempête de sable et qu'ils ont dû annuler l'étape. Souza et son copilote Andy Schulz (qui était mon copilote lors de mon premier Dakar) sont sortis pour dégager leur voiture du sable, puis Souza est remonté dans sa voiture et a roulé pendant 200 mètres avant de s'apercevoir qu'Andy était toujours à l'extérieur. À cause de l'énorme tempête de sable, ils n'ont pas pu se retrouver pendant très, très longtemps. Ce n'est qu'à mon retour au bivouac que j'ai pu entendre toute l'histoire.