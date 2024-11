Découvrez les véhicules qui ont accompagné Sainz tout au long de sa vie

Carlos Sainz est une nouvelle fois entré dans l'histoire en remportant le Rallye Dakar pour la quatrième fois de sa carrière. Après des victoires en 2010, 2018 et 2020, Carlos a donné le meilleur de lui-même au volant de son Audi RS e-Tron et s'est imposé dans les dunes d'Arabie saoudite lors de l'édition 2024.

Avec la Audi RS e-Tron, Carlos Sainz a testé, développé et conduit jusqu'à 21 modèles différents au cours de plus de 40 ans dans le monde du sport automobile. Et, bien sûr, nous jetterons un coup d'œil à ses véhicules les plus emblématiques.

Ceux qui le connaissent le mieux nous parlent de Carlos Sainz, qui prépare son 14ème Dakar.

01 Les débuts

La première voiture que Carlos Sainz a conduit en compétition était une Renault 5 TS que son père lui avait achetée pour participer au Rallye Shalymar : une course qui se déroulait dans la Communauté de Madrid. Avec Juanjo Lacalle comme copilote (qui deviendra plus tard son manager), ils terminent 23e et 2e du Groupe 1. L'objectif suivant de Sainz et Lacalle est de participer à la Seat Panda National Cup, qui venait d’être lancée à l’époque. Avec un modèle qui présentait des modifications par rapport à l'original, le duo a réussi à remporter les deux championnats auxquels il a participé en 1981 et 1982.

Renault 5 Turbo II © Gettyimages

L'étape suivante pour Sainz est de participer à la Coupe nationale Renault à bord d’une Renault 5 Turbo de 200ch. Le Madrilène s'impose deux années de suite en 1982 et 1983, et, plus tard dans l'année, il signe avec la marque française pour participer au Championnat de Castille des Rallyes. En 1984, il réitère son programme avec Renault, mais cette fois aux côtés d'Antonio Boto et non plus de Lacalle, qui fait office de coordinateur de l'équipe. La même année, après avoir remporté une nouvelle fois le championnat de Castille, il reçoit une offre de General Motors pour participer au rallye de Catalogne avec une Opel Manta 400. Cette fois, avec José López Orozco comme copilote, il termine à la deuxième place, derrière Salvador Servià.

Seat Panda

1981 : Vainqueur du 1er championnat national

1982 : Vainqueur du deuxième championnat national

Renault 5

1982 : Vainqueur de la Coupe nationale d'initiation Renault.

1983 : Vainqueur de la Coupe Nationale d'Initiation Renault.

1983 : Champion de Castille des rallyes (Renault 5 Turbo II).

1984 : Champion de Castille des rallyes (Renault 5 Turbo II).

1985 : Vice-champion d'Espagne des rallyes (Renault 5 Tour de Corse).

1986 : Vice-champion d'Espagne des rallyes (Renault 5 Maxi Turbo).

Opel Manta 400

1984 : Deuxième du Rallye de Catalogne

02 Le début des choses sérieuses

En 1985, Sainz passe à la vitesse supérieure et, malgré une offre d'Opel pour participer au championnat d'Espagne des rallyes, il opte finalement pour sa vieille connaissance Renault, qui lui offre un programme plus complet. En 1985 et 1986, Carlos a été vice-champion au volant d'une Renault 5 Tour de Corse et d'une Maxi Turbo respectivement, battu dans les deux cas par Salvador Servià.

Ford Sierra Cosworth © Gettyimages

Après l'interdiction du Groupe B en 1986, Sainz doit choisir entre une Renault 11 Turbo et la proposition de piloter la Ford Sierra Cosworth, qui lui garantit également une place dans le Championnat du monde. Sous la marque ovale, Sainz remporte finalement le titre national des rallyes en 1987 et 1988, ainsi qu'une dixième place au championnat du monde des rallyes avec son nouveau copilote, Carlos Moya.

Le saut définitif dans le championnat du monde a lieu en 1989 avec Toyota qui, avec Juha Kankkunen et Kenneth Eriksson, formera l'équipe officielle avec la Toyota Celica. Avec cette voiture, il remporte le championnat du monde en 1990 et le championnat des rallyes Asie-Pacifique la même année. En 1991, il est vice-champion du monde des rallyes au volant de la Toyota Celica 4WD, derrière Juha Kankkunen, et, en 1992, il remporte son deuxième titre de champion du monde avec la Celica 4WD Carlos Sainz Limited Series.

Toyota Celica 4WD © Gettyimages

Ford Sierra

1987 : Champion d'Espagne des rallyes (Ford Sierra Cosworth).

1988 : Championne d'Espagne des rallyes / 10e du Championnat du monde des rallyes (Ford Sierra Cosworth).

Toyota Celica

1989 : Huitième du championnat du monde des rallyes.

1990 : Champion du monde des rallyes / Champion des rallyes d'Asie-Pacifique.

1991 : Vice-champion du monde des rallyes (Toyota Celica 4WD).

1992 : Champion du monde des rallyes (Toyota Celica 4WD Carlos Sainz Limited Series).

03 La variété pour moteur

Lancia Delta Integrale © Gettyimages

Après avoir remporté les deux titres avec Toyota, Sainz quitte l'équipe en raison de l'incompatibilité entre son sponsor personnel (Repsol) et le sponsor du constructeur japonais (Castrol). Il signe pour l’équipe Jolly Club, une équipe satellite de Lancia, avec laquelle il a participé au championnat du monde au volant d'une Delta HF Integrale. En raison du manque de développement de la voiture tout au long de la saison, Sainz a obtenu les pires résultats sportifs de toute sa carrière en WRC.

En raison de sa mauvaise année avec Lancia, Sainz a entamé des négociations avec David Richards pour rejoindre Subaru. Bien qu'il ait également négocié avec Ford, il a finalement choisi de rejoindre Subaru, laissant Vatanen en dehors de l'équipe. Au volant d'une Subaru Impreza 555 du Groupe A, le Madrilène termine vice-champion du monde en 1994 et 1995, derrière Didier Auriol et son coéquipier Colin McRae.

Subaru Impreza © Gettyimages

Après deux ans chez Subaru, Sainz a signé chez Ford avec le soutien de son ancien sponsor, Repsol. L'Espagnol se retrouve avec une équipe au plus bas et une voiture, la Ford Escort RS Cosworth, sur laquelle il doit travailler dès le premier jour. Malgré cela, Sainz remporte une victoire en Indonésie et fait six podiums, mais ne peut rien contre la Mitsubishi de Tommi Mäkinen, qui remporte le premier de ses quatre titres mondiaux en 1996. Un an plus tard, le calendrier augmente le nombre de manches qualificatives et une nouvelle catégorie est introduite : la World Rally Car. Sainz termine à nouveau troisième et décide de revenir à la marque qui lui a offert ses deux titres mondiaux, Toyota.

Lancia Integrale

1993 : Cinquième du championnat du monde des rallyes (Lancia Delta Integrale HF).

Subaru Impreza

1994 : Vice-champion du monde des rallyes (Subaru Impreza).

1995 : Vice-champion du monde des rallyes (Subaru Impreza).

Ford Escord

1996 : Troisième du championnat du monde des rallyes (Ford Escort Cosworth GR A).

1997 : Troisième du championnat du monde des rallyes (Ford Escort WRC).

04 Retour au pays et dernières années

En 1998, Carlos signe avec Toyota pour quelques saisons. Cette même année fut probablement la plus célèbre de Sanz et Moya. Tous deux perdirent le championnat du monde à 500 mètres de la fin de la dernière étape du dernier rallye de la saison lorsqu'une bielle de leur Toyota Corolla WRC se brisa. Cette année-là, le titre est finalement revenu à Tommi Mäkinen, qui, curieusement, a également abandonné lors de ce rallye lorsqu'il a brisé la roue arrière droite de sa Mitsubishi Lancer Evo IV sur un bloc de béton.

L'année suivante, en 1999, Sainz est monté huit fois sur le podium, mais n'a jamais occupé la première place, et a terminé cinquième au classement des pilotes, derrière son coéquipier Auriol, qui occupait la troisième place. Les deux pilotes pourront malgré tout se contenter du titre des constructeurs.

Toyota Corolla WRC © Gettyimages

En 2000, 2001 et 2002, il est retourné chez Ford, l'équipe avec laquelle il avait fait ses débuts en championnat du monde, pour piloter la Ford Focus RS WRC. Sous la houlette de Malcolm Wilson, l'équipe est prête à tout gagner. Au cours de ces trois saisons, Sainz ne remporte que deux victoires : en 2000 au Rallye de Chypre, son premier championnat du monde, et en 2002 au Rallye d'Argentine, où il termine troisième devant ses coéquipiers Markko Martin et McRae.

La dernière marque avec laquelle il a participé au championnat du monde des rallyes est Citroën. En 2003, toujours avec McRae et le Français Sébastien Loeb, il remporte le rallye de Turquie et termine troisième du championnat du monde au volant d'une Citroën Xsara WRC. L'année suivante, et après plusieurs problèmes tout au long de la saison, tant sur le plan mécanique que sur le plan de la santé, Sainz a décidé d'arrêter la compétition pour consacrer plus de temps à sa famille.

Citroën Xsara WRC © Gettyimages

Toyota Corolla

1998 : Deuxième du championnat du monde des rallyes (Toyota Corolla WRC).

1999 : Cinquième du championnat du monde des rallyes (Toyota Corolla WRC).

Ford Focus

2000 : Troisième du championnat du monde des rallyes (Ford Focus RS WRC).

2001 : Sixième du Championnat du monde des rallyes (Ford Focus RS WRC).

2002 : Troisième du championnat du monde des rallyes 2002 (Ford Focus RS WRC).

Citroen Xsara WRC

2003 : Troisième du championnat du monde des rallyes (Citroën Xsara WRC).

2004 : Quatrième du championnat du monde des rallyes 2004 (Citroën Xsara WRC).

05 Consultant Volkswagen

Le retour de Volkswagen en WRC a permis à Carlos Sainz de revenir à ses racines, mais cette fois en tant que consultant sportif et pilote de développement pour l'équipe allemande. En septembre 2011, Sainz et Ulrich Hackenberg ont effectué les premiers essais de la Volkswagen Polo R WRC à Veldenz, en Allemagne, pour peaufiner la voiture du quadruple champion du monde Sébastien Ogier de 2013 à 2016.

Audi R8 LSM © Alberto Lessmann/Red Bull Content Pool

En 2012, Carlos Sainz a testé une Audi R8 LSM sur le mythique et abandonné circuit de Sitges-Terramar, le circuit ovale où s'est déroulé le premier Grand Prix d'Espagne de vitesse. Malgré des conditions de piste difficiles, avec des zones fissurées et quelques nids-de-poule, il réussit à rouler à 170 km/h et à boucler un tour en 42,6 secondes, battant le record historique établi par le comte Zborowski de 157,2 km/h et 45,8 secondes depuis 1923.

Volkswagen Polo R WRC

2011/2012 : Consultant sportif et pilote de développement pour l'équipe Volkswagen Motorsport (Volkswagen Polo R WRC).

06 Changement de décor : du rallye au raid

En 2006, Sainz a annoncé qu'il rejoignait l'équipe de rallye Volkswagen pour participer au Rallye Dakar 2006, où il a terminé onzième, remportant quatre étapes au volant d'une Volkswagen RT05. L'année suivante, au volant de la même voiture, Carlos retourne à l'épreuve africaine où il parvient à remporter cinq étapes. Malheureusement, plusieurs problèmes mécaniques l'empêchent de gagner et il est relégué à la neuvième place.

Après la suspension du Dakar en 2008 en raison de menaces terroristes, Sainz est revenu sur le Dakar avec la Volkswagen Race Touareg. Lors de la première édition en Amérique du Sud, Carlos a pris un départ spectaculaire en remportant six des dix premières étapes, mais à trois jours de l'arrivée, il a été victime d'un accident qui l'a une nouvelle fois privé du triomphe final. Mais comme le dit l'expression, « la troisième fois est la bonne », Sainz, avec son copilote Lucas Cruz, a remporté le Rallye Dakar 2010 devant son coéquipier Nasser Al-Attiyah par seulement 2 minutes et 12 secondes, soit l'écart le plus étroit entre le premier et le deuxième dans l'histoire de l'événement. L'année suivante, Carlos a de nouveau été victime d'un accident alors qu'il se battait pour la première place avec Al-Attiyah et a dû abandonner.

Volkswagen Race Touareg © Red Bull Content Pool

Après une année sabbatique, le retour de Sainz au Dakar 2013 a été confirmé en novembre 2012. Il a participé au Qatar Red Bull Buggy à propulsion arrière, faisant à nouveau équipe avec le Qatarien Nasser Al-Attiyah et le copilote Timo Gottschalk. L'Espagnol remporte une victoire d'étape, mais sa participation est marquée par de nombreux problèmes mécaniques. L'année suivante, pour sa septième participation à la course mythique, il prend les commandes d'un buggy SMG, équipe avec laquelle il a collaboré au développement du véhicule jusqu'au dernier jour. Son parcours s'achève par un accident au cours duquel il effectue deux tête-à-queue et, bien que lui et son copilote soient indemnes, la voiture est détruite.

Volkswagen RT05

2006 : 11e du rallye Lisbonne-Dakar - 4 victoires d'étape (Volkswagen Race Touareg).

2007 : Champion du monde de rallye cross-country / 9e au rallye Lisbonne-Dakar - 5 victoires d'étape (Volkswagen Race Touareg).

2008 : Victoire au Rallye d'Europe centrale (Volkswagen Race Touareg)

Volkswagen Race Touareg

2009 : Victoire au Rallye Dos Sertoes et au Silk Way Rally / 6 victoires d'étape au Rallye Dakar (Volkswagen Race Touareg 2).

2010 : Vainqueur du Rallye Dakar 2010 - 2 victoires d'étape au Rallye Dakar (Volkswagen Race Touareg 2)

2011 : Troisième du Rallye Dakar - 7 victoires d'étape au Rallye Dakar (Volkswagen Race Touareg 3)

Buggy Qatar Red Bull © Red Bull Content Pool

Buggy Qatar Red Bull

2013 : 1 victoire d'étape au Rallye Dakar (Qatar Red Bull Buggy)

Buggy SMG

2014 : 2 victoires d'étape au Rallye Dakar (Buggy SMG)

07 Le projet ambitieux de Peugeot

Après l'annonce du retour de Peugeot au Rallye Dakar, on apprend que la marque au lion souhaite (en plus des Français Stéphane Peterhansel et Cyril Despres) que Carlos Sainz pilote le joyau de la couronne ; un véhicule créé spécialement pour la course, la Peugeot 2008 DKR. En 2016, il a remporté deux victoires d'étape, mais une défaillance du carter de boîte de vitesses lors de la dixième étape l'a contraint à l'abandon. Avant l'incident, Sainz défendait son avance contre le harcèlement de son coéquipier Peterhansel.

En 2017, Peugeot a fait un pas en avant avec la Peugeot 3008 DKR, l'évolution du modèle précédent. Elle était beaucoup plus puissante grâce à un moteur V6 biturbo diesel de trois litres. Le gain de puissance est particulièrement sensible à bas régime, et la voiture, plus large et plus basse, est beaucoup plus performante. Sainz abandonne à nouveau alors qu'il est en tête du rallye, suite à un accident survenu à huit kilomètres de la fin de la quatrième étape. Peugeot remporte néanmoins une nouvelle victoire grâce au grand Perterhansel.

Peugeot 3008 DKR © Red Bull Content Pool

Et comme chez Volkswagen, Sainz a remporté la victoire finale pour sa troisième année avec la même marque. Au volant de la 3008 DKR Maxi, une voiture plus large pour plus de stabilité, l'Espagnol n'a eu besoin que de deux victoires d'étape pour remporter sa deuxième victoire au Rallye Dakar.

Peugeot 2008 DKR

2015 : Team Peugeot Total (Peugeot 2008 DKR 15).

2016 : 2 victoires d'étape au Rallye Dakar Team Peugeot Total (Peugeot 2008 DKR 16).

Peugeot 3008 DKR

2017 : Team Peugeot Total (Peugeot 3008 DKR)

Peugeot 3008 DKR Maxi

2018 : Vainqueur du Rallye Dakar 2018 / 2 victoires d'étape au Rallye Dakar (Peugeot 3008 DKR Maxi).

08 Une nouvelle ère commence avec Mini

Troisième titre pour Sainz avec son Buggy Mini John Cooper Works. © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Peugeot abandonne son programme de rallye-raid alors que Carlos Sainz remporte son deuxième rallye Dakar en 2018 avec l'entreprise française. L'Espagnol a dû faire un geste et a signé pour l'équipe X-raid MINI JCW en septembre 2018 au volant du Buggy Mini John Cooper Works.

La première année avec la firme allemande, en 2019, l'Espagnol a commencé le rallye en se battant pour la tête, mais une panne dans la troisième étape lui faisant perdre plus de trois heures a ruiné ses chances de victoire. Au cours des étapes suivantes, il a connu d'autres problèmes mécaniques. L'équipe et lui-même ont décidé de soutenir leurs coéquipiers qui avaient une chance de gagner. Il a finalement remporté la dernière étape et a terminé le rallye en 13e position, à près de dix heures du vainqueur, Nasser Al-Attiyah.

Carlos Sainz à bord de son Buggy MINI John Cooper Works © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

L'année suivante, en 2020, Sainz remporte son troisième Dakar au volant de la Mini JCW Buggy, toujours avec Lucas Cruz comme copilote. Pour la première fois sous les couleurs de Mini (il remportera plus tard le Trophée Touareg avec Volkswagen et Peugeot). L'Espagnol s'impose après quatre victoires d'étape, avec un peu plus de 6 minutes d'avance sur son principal rival, Nasser Al-Attiyah.

Pour sa dernière année sur le Dakar, Mini a fêté son deuxième titre, mais cette fois c'est Stéphane Peterhansel qui a propulsé la marque au sommet. Monsieur Dakar « a remporté son 14ème titre (autos et motos confondues), également dans un finish très serré, avec près de 14 minutes d'avance sur Nasser Al-Attiyah. De son côté, Carlos a terminé troisième pour un total de trois étapes.

09 Audi entre dans l'histoire avec Carlos Sainz

Sainz et Audi, le coup de foudre © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

2022 a probablement été le début de la période la plus ambitieuse de Carlos Sainz avec Audi et sa révolutionnaire RS Q e-tron, une machine hybride innovante ayant l'ambition d'entrer dans l'histoire de la course la plus difficile au monde, le Rallye Dakar. Les attentes étaient élevées et tous les regards étaient tournés vers ce projet visant à donner un coup de pouce aux énergies renouvelables pour la première fois dans l'épreuve de sport automobile la plus exigeante de toutes.

Mais ses débuts dans le Dakar 2022 furent une amère déception. Carlos Sainz a perdu plus de deux heures lors de sa sortie de route dans la première étape et a terminé 32ème au classement général, tandis que son coéquipier Stéphane Peterhansel cassait l'essieu arrière de sa voiture. Bien que les deux pilotes n'aient pas jeté l'éponge dans les jours qui ont suivi, la victoire sur le Dakar n'est revenue cette année-là pour aucun d'entre eux. Cependant, avec deux victoires d'étape au volant de l'Audi RS Q e-tron, Sainz a remporté une victoire historique en devenant le premier pilote à remporter une étape du Dakar au volant d'un véhicule électrique.

La RS Q e-tron, une voiture qui a révolutionné le paddock. © Eric Vargiolu/DPPI/Red Bull Content Pool

Le Dakar 2023 promet d'être le plus difficile depuis que la course se déroule en Arabie Saoudite et l'ambition de Carlos, âgé de 60 ans, ne connaît pas de limites. « Je veux atteindre le sommet et créer quelque chose sans précédent en le faisant dans une voiture hybride », a-t-il déclaré. Audi est allé plus loin et a lancé dans le désert du Qatar une voiture mieux réglée et suffisamment fiable pour affronter les épreuves difficiles qui l'attendaient. Il a réussi à gagner, mais toute chance de quatrième victoire a été anéantie lors de la sixième étape, lorsqu'il a été victime d'un accident et a passé la majeure partie de la journée à attendre une assistance rapide. L’Espagnol n’était d’ailleurs pas au bout de ses peines, puisqu’une nouvelle mésaventure survint lors de la neuvième étape, où peu après le départ de la spéciale, il est victime d'un spectaculaire tonneau après avoir franchi une haute dune, qui le pousse à abandonner définitivement le rallye.

Cette année encore, Carlos est entré dans l'histoire. Quelques mois plus tôt, Audi avait annoncé que cette 46ème édition du Dakar serait la dernière, c'était donc maintenant ou jamais... La RS e-Tron a postule pour la troisième année consécutive avec plus de puissance, 15 kw, sous son capot. Un nouveau design a également amélioré la répartition du poids, bonifiant l'atterrissage après un grand saut. Carlos, qui a bien fait ses devoirs, est une nouvelle fois entré dans l'histoire, cette fois au volant d'une voiture hybride. Avec cet exploit, Sainz rejoint Ari Vatanen dans le classement des pilotes les plus titrés de l'histoire de la course. Al Attiyah et ses 5 victoires et Peterhansel et ses 8 trophées en voitures sont les seuls à devancer l'Espagnol en termes de victoires.

10 Un Coyote sauvage sous le capot

Après sa quatrième victoire au Dakar au volant de l'Audi Q e-tron révolutionnaire, Carlos Sainz revient aux moteurs à combustion conventionnels avec le Ford Raptor T1+, un prototype de course développé par Ford en collaboration avec M-Sport pour la catégorie T1+ des rallyes tels que le Dakar. Dévoilé au Goodwood Festival of Speed 2024, le véhicule reprend des éléments des modèles Ranger Raptor et F-150 Raptor, mais est conçu dès le départ pour le tout-terrain extrême.

Cette bête est propulsée par le moteur Coyote 5,0 litres de la Ford Mustang, adapté à la compétition avec un système de carter sec et un échappement spécial raid. Elle dispose d'un châssis en acier T45 recouvert de panneaux en fibre de carbone. Grâce à sa conception et à sa construction, il est conforme à la réglementation des courses, avec un poids minimum de 2 010 kg, une largeur de 2,3 mètres et un angle d'approche de plus de 70 degrés. Ce modèle représente l'entrée de Ford dans la catégorie T1+ et promet d'être une machine puissante pour relever les défis du désert. Verrons-nous ce dont Carlos Sainz est capable avec elle ?