À la rencontre de la championne de surf Caroline Marks !

En grandissant, Marks les a tous entendus : "Carolupo“ et ”Occuline" sont les deux acronymes les plus courants pour désigner l'un des couples les plus improbables du monde du surf. L'icône du surf australien et champion du monde Mark « Occy » Occhilupo partage non seulement un physique et une crinière de cheveux comparables avec la jeune Floridienne qui est née trois ans après avoir remporté son titre, mais les similitudes dans leurs techniques goofy ne peuvent pas être cachées non plus.