NBA 2K21 MyTeam : le temps des Invincibles

Le visuel de la carte est superbe : portrait du joueur en arrière plan, de nos jours si possible pour les plus vieux (Kareem ou Bird par exemple), joueur en action au premier plan, police d’écriture très classe. Alors oui, ok, parfois l’image de second plan se fait bouffer par la première et on en arrive à ne plus reconnaître le joueur en question. Sur Larry Bird, c’est assez cocasse puisque le ballon lui fait un nez de clown. Quand on connaît la capacité de troll et de fun du monsieur, c’est assez sympa. Niveau stats, c’est du grand art avec environ 65 badges Hall of Fame. Bref, ce qui se fait de mieux pour chaque joueur. Cela veut-il dire qu’une carte Invincible est forcément meilleure qu’une qui ne l’est pas ? Absolument pas ! Certains joueurs, comme les petits meneurs (Curry, Rose) ou les arrières trop frêles (Iverson, Harden) ont des cartes Invincible qui ne trouveront pas leur place dans la liste des meilleures cartes à leur poste.