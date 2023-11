Les 10 cartes Pokémon qui peuvent vous rendre riche

Sorties en 1996, les cartes Pokémon n’ont fait que prendre de la valeur depuis l’époque où elles étaient échangées au gré des envies dans les cours d’écoles. Aujourd’hui, parmi les 7 000 bouts de cartons différents estampillés Nintendo, on retrouve des objets atteignant des centaines, milliers voire dizaines de milliers d’euros (et plus ?). Il est peut-être temps de jeter un coup d’œil dans votre grenier pour vérifier si vous êtes le propriétaire de l’une de ces 10 cartes Pokémon.

01 10. Ishihara GX Promo (environ 11 000 €)

Tsunekazu Ishihara, le patron de The Pokémon Company © The Pokémon Company

Pour ses 60 ans, le président de The Pokémon Company a décidé d’éditer une carte totalement originale. Lors des Pokémon World Championship 2018 (un événement où s’affrontent les meilleurs joueurs de Pokémon Go et d’autres jeux de la franchise), il l’a offerte aux meilleurs participants.

Hyper différente par rapport aux cartes habituelles, elle doit surtout sa valeur actuelle à sa rareté et aux circonstances de sa distribution. Jusqu’ici, seulement 4 de ces cartes ont été analysées et cotées par PSA (l’organisme principal de notation des cartes de collection).

Si vous décidez un jour de vous lancer sur le sinueux sentier de la revente de cartes Pokémon, il est conseillé de passer par PSA pour les cartes internationales. En France, PCA est l’organisme le plus reconnu.

02 9. Dracaufeu Skyridge (environ 14 000 €)

Une e-card Charizard/Dracaufeu Skyridge © The Pokémon Company

Sur Gameboy Advance, certaines cartes Pokémon pouvaient être lues avec l’e-reader (un gadget vendu séparément). Elles permettaient de débloquer du contenu additionnel pour les jeux ou des mini-jeux.

La dernière extension de e-cards a sortir a été la Skyridge (sortie en 2003). Récemment, une carte Dracaufeu avec une cote de condition de 10 (sur 10) évaluée par Beckett (un autre organisme de cotation) a été vendue pour 14 000 €.

Beckett est connu pour ses évaluations strictes par rapport à PSA. La même carte, évaluée par son concurrent, a par exemple été vendue à 2 000 €.

03 8. Promo Tournoi Battle Road Summer 2005 (environ 14 000 €)

Carte Victory Orb datant de 2005 avec Mew © The Pokémon Company

Les BRA (Battle Road Automne) sont les tournois Pokémon qui lancent la saison. Les trois meilleurs joueurs de chacun d’entre eux se voient offrir une carte Victory Orb. La version de 2005, représentant Mew, un Pokémon hyper populaire, est probablement celle qui a le plus de valeur. Si elle était en parfait état (ou presque), elle atteindrait les 14 000 €.

Du fait de leur rareté, car seules les meilleures équipes pouvaient espérer en remporter une, toutes les cartes Victory Orb sont très recherchées par les collectionneurs. Même si vous n’avez pas une carte datant de 2005, vous pouvez espérer empocher entre 200 et 4 000 euros.

04 7. Magicarpe - Promo Tamamushi University (environ 16 000 €)

Carte Magicarpe de l'université Tamamushi © Bulbapedia

C’est un peu contre-intuitif, mais Magicarpe fait partie du cercle très fermé des cartes Pokémon ayant de la valeur. Attention toutefois, il n’est pas question ici de la carte Magicarpe froissée en franco-portugais de vos huit ans mais d’une édition spéciale.

En 1998, la maison d’édition Shogukakan (qui publie notamment Pokémon Adventures) a lancé une gigantesque campagne publicitaire. Elle a proposé à tous les élèves d’écoles primaires le souhaitant, sur plusieurs mois, de passer des examens et d’envoyer leurs résultats. Le magazine avait imaginé une université fictive dédiée aux Pokémon dont le symbole serait un Magicarpe. Au fil des parutions et des tests, ceux qui réussissaient recevaient divers cadeaux (fanion de l'université, badge de professeur etc), les autres étaient éliminés et ne pouvaient pas participer à la prochaine étape.

Pour le dernier examen, sur les 21 684 participants, seulement 198 obtinrent un score parfait. Pour les récompenser, Shogukakan leur expédia donc la carte dont il est question ici. Aujourd’hui, la majorité d’entre elles ont été perdues, faisant encore un peu plus grimper la valeur de l’objet.

6. Rayquaza Gold Star (environ 18 000 €)

Rayquaza de l’extension EX Deoxys © The Pokémon Company

C’est assez simple, les cartes dites « Gold Star » sont marquées d’une étoile dorée située après le nom du Pokémon. Ces variantes spéciales sont en général plus recherchées.

Cette carte Rayquaza est issue de l’extension EX Deoxys. Si elle vaut 18 000 €, c’est (comme pour toutes les cartes) grâce à son parfait état.

5. L-P Passe-partout (environ 20 000 €)

Carte L-P Passe-partout de 2010 © Bulbapedia

Lors du World Championship 2010, les trois meilleurs joueurs de chaque tranche d’âge (sur le jeu de cartes) et les quatre meilleurs du tournoi sur le jeu vidéo ont obtenu cette carte. Au total, il en existe aujourd’hui 17 exemplaires en circulation, d’où sa valeur élevée. Autant dire qu’il y a peu de chances que vous en trouviez une dans votre placard.

4. Dracaufeu première édition (environ 50 000 €)

Une carte Dracaufeu de la première édition © Bulbapedia

Avec toutes ces cartes offertes lors de tournois ou dans le cadre de campagnes promotionnelles, ce Dracaufeu fait presque figure d’objet facile à obtenir. Et pourtant, il n’en est rien. Ce Dracaufeu holographique issu de la toute première génération de cartes Pokémon est aujourd’hui estimé à environ 50 000 €. Ce prix s’applique évidemment uniquement aux cartes cotées à 10, soit en parfait état. C’est une réédition de cette carte que Kameto avait gagné en stream (estimée à 10 000 €).

Même pour une carte abîmée, on peut espérer récupérer jusqu'à 450 €.

3. N°1 Trainer (environ 84 000 €)

La carte de trainer No. 1 © Bulbapedia

Pour les compétiteurs, c’est la carte ultime. La N°1 Trainer n’a été distribuée qu’aux grands vainqueurs des Championnats du monde ou des tournois Pokémon de la même importance. À chaque édition, une seule carte est créée, elles sont donc toutes uniques et très, très rarement mises en vente. Mais en même temps, qui vendrait son trophée de Champion du monde ?

2. Prototype Tortank (environ 300 000 €)

Le prototype de la première édition de Tortank © Wizards of the Coast

À l'origine, c’est Wizards of the Coast (Magic: The Gathering, Dungeons & Dragons) qui devait éditer les cartes Pokémons. Avant la première mise en vente, des prototypes ont donc vu le jour.

L’une de ces cartes, représentant Tortank, possède une police d’écriture et un design différent de la version finale. Dessiné par Ken Sugimore, il ressemble ici beaucoup plus au Pokémon que l’on pouvait voir sur la boîte du jeu Pokémon : version Bleue. En janvier 2021, cette carte s’est vendue pour 336 000 €. Actuellement, seulement deux cartes de cette version existeraient.

05 1. Pokémon Illustrator (environ 5 000 000 €)

Pokémon Illustrator, carte la plus chère de l'histoire © Bulbapedia

Compliqué de se faire une place sur le podium, mais avec une valeur estimée à 180 000 €, la Pokémon Illustrator s’est faite une place au soleil. En 1997, un concours de dessin est organisé au Japon. Et encore une fois, les trois lauréats ont reçu cette carte en cadeau. Distribuées chaque année, celles de la première édition ont (comme toujours) le plus de valeur. Aujourd’hui, on comptabilise moins de 20 de ces cartes en circulation. En 2019, lors d’une vente aux enchères, l’une d’entre elles est partie pour 184 700 €.

L’histoire ne s’arrête pas là puisque Logan Paul, le combattant UFC/influencer, a dépensé en avril 2022 la bagatelle de 5 000 000 € pour l’une de ces cartes. Est-ce sa valeur réelle ? Absolument pas. Mais elle est de fait la carte la plus chère de l’histoire de Pokémon.

Et voilà, vous savez tout. Il ne vous reste plus qu’à ouvrir vos vieux cartons pour vérifier que vous n'êtes pas assis sur une petite pépite de carton.

Les cartes Pokémon étant sujettes à l’inflation et à la spéculation, ces prix et records de vente sont susceptibles d’évoluer. Le classement sera donc mis à jour régulièrement.