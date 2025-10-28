Comment fonctionne le carton jaune au rugby ?

Le carton jaune au rugby : comprendre cette sanction qui change le cours des matchs

01 Qu’est-ce que le carton jaune au rugby et quand est-il attribué ?

Ce n’est probablement une nouvelle pour personne, mais on va tout de même enfoncer cette porte tel Jonah Lomu face à un dernier défenseur : au rugby, le carton jaune a vocation à punir un joueur qui a commis une infraction.

L’origine et l’évolution du carton jaune dans les règles du rugby

La petite tablette de carton a d’abord vu le jour dans le monde du football, après un imbroglio au cours d’un Angleterre - Argentine en 1966. Pour clarifier la situation et indiquer à tout le monde, des joueurs aux spectateurs, quelle était la décision des arbitres, le président de la Commission des arbitres, l’Anglais Ken Aston s’est inspiré du code couleur des feux de signalisation (le jaune en avertissement, et le rouge pour un stop clair et net). Quatre ans plus tard, lors de la Coupe du Monde 1970 au Mexique, les cartons étaient de sortie.

Le rugby s’est inspiré de cette initiative, en 1997, l’outil a été testé dans le championnat anglais. Deux ans plus tard, en 1999, son utilisation se généralise.

Au rugby à XV, le carton jaune vient à la fois faire peser la menace d’un second avertissement comme au football, mais en plus, à la manière du hockey sur glace , le carton envoie un joueur sur la touche pour une durée délimitée.

Durée de la pénalité temporaire

La pénalité dure 10 minutes, une durée à la fois courte et longue qui a un impact sur le déroulement et l’issue d’un match.

Les infractions pouvant entraîner un carton jaune

Un carton jaune est donné à un joueur lorsqu’il effectue un mauvais geste comme un plaquage haut (contact au niveau de la tête et/ou du cou) ou tout autre action considérée comme du jeu dangereux ou déloyal. Pour être clair, tout ce qui met en danger l’intégrité physique des adversaires entre dans cette catégorie.

Julien Marchand s'arrête pour signer des autographes © Grégory Hippolyte/Red Bull Content Pool

02 Comparatif avec d'autres sanctions : carton rouge, carton blanc et carton orange

Le carton rouge au rugby

Logiquement, le carton rouge est la sanction au-dessus du carton jaune. Il pouvait jusque récemment être donné en cas de second avertissement. De manière directe, il est sorti en cas ou pour un geste antisportif et très dangereux. Dans cette situation, le joueur est exclu pour le reste du match avec effet immédiat.

Le carton blanc au rugby

Très rare (on pourrait encore faire une allusion à Pokémon, mais on va s’abstenir), le carton blanc est sorti lorsqu’un joueur enchaîne les fautes techniques allant à l’encontre du bon déroulement d’un match. Comme le carton jaune, il entraîne une exclusion temporaire de dix minutes.

Le carton orange au rugby

C’est une nouveauté : le carton orange est venu s’intercaler entre les deux couleurs primaires. En cas de jeu déloyal mais qui n’est ni délibéré ni intentionnel ou de deuxième carton jaune, un joueur peut recevoir un carton orange. Dans ce cas, il est renvoyé sur le banc et son équipe joue en infériorité numérique pendant 20 minutes. Une fois ce temps écoulé, il est possible de remplacer le joueur fautif qui, lui, ne peut pas revenir en jeu.

03 Impact du carton jaune sur la dynamique de jeu

Le carton jaune est là pour veiller à la santé des joueurs © Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool

Les 10 minutes d’infériorité numérique

Dans le monde de l’ovalie où les débordements sur les extérieurs (et les situations de 1 contre 2) et les essais de Damian Penaud et Louis Bielle-Biarrey sont rois, défendre à 10 est loin d’être chose aisée. Que l’on parle de fatigue, de temps de possession permettant de souffler ou d’occupation et de couverture du terrain, se retrouver avec un joueur en moins a un impact non négligeable, instantané comme à long terme.

L’impact statistique du carton jaune sur le score final

Certains ont l’habitude de dire qu’un carton jaune vaut 7 points (soit un essai transformé), dans les faits, c’est assez éloigné de la vérité. Si l’on se base sur les statistiques de la Coupe du monde 2019 : la moitié du temps, l’équipe en supériorité numérique n’a marqué aucun point à 15 contre 14. En faisant une moyenne sur la compétition, on peut établir qu’un carton jaune vaut 2 points.

Évidemment, ces stats ne sont vraies que pour cette compétition précise et diffèrent dans chaque championnat. En Angleterre, pendant la saison 2022/2023, ce chiffre était de 3,16 points.

04 Quels sont les joueurs ayant reçu le plus de cartons jaunes dans l’histoire du rugby ?

À l’échelle internationale, Michael Hooper est le recordman des cartons jaunes avec sa sélection. L’Australien a atteint les 10 cartons jaunes en 115 sélections, devant l’argentin Tomas Lavanini (9 cartons pour 82 sélections) et le Géorgien Vito Kolelishvili (8 cartons en 50 capes).

En voulant protéger l’intégrité physique des joueurs et le bon suivi des règles par ceux-ci, les instances dirigeantes semblent avoir trouvé un bon compromis permettant au corps arbitral de faire appliquer les lois du jeu avec clarté, de quoi voir Juan Cruz Mallía gambader sur son aile pour de longues années encore.