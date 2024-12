Carving : la technique pour faire de beaux virages en ski

Fini la godille que nous enseignait nos parents, c’est has been ! Aujourd’hui, il n’est plus question de skier serré et d’enchainer les virages chaque seconde. Au diable les dérapages incessants. Vive la vitesse, les sensations fortes, l'aérodynamisme ! C’est tout ce que vous procurera le

Traduit de l’anglais, “to carve” qui signifie “sculter”, signifie ici de faire des virages, non pas en faisant pivoter ses skis, mais en transférant le poids du corps d’un côté puis de l’autre. Pour carver comme un boss, il vous faudra exercer une pression sur le ski aval (celui du bas) de plus en plus forte au fil du virage, pour au final, tracer un arc de cercle.

Au-delà des virages carving, il existe 3 autres manières de tourner sur les pistes : les virages parallèles contrôlés, les virages courts et les virages dynamiques . Il n’est pas impossible que vous vous soyez habitué à l’un de ces styles de ride et que par conséquent, il soit difficile de vous défaire de certains réflexes. Voici comment apprendre progressivement les fameux virages carving :

Prise de carre sur les deux pieds : Une fois à l'aise sur un pied, inclinez les deux jambes vers l'intérieur du virage, en maintenant le buste droit et les épaules face à la pente. Ainsi, vos deux skis mordront littéralement la neige et vous offriront une meilleure stabilité et efficacité dans le virage.

