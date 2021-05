Part of this story

Connaissez-vous le Kattegat ? Si non, sachez qu'il s'agit d'un vaste espace maritime séparant Danemark et la Suède. Soit l'endroit idéal pour une traversée express en hydrofoil, selon le sextuple champion du monde de SUP

Le périple, entamé dimanche 9 mai, aurait pourtant pu littéralement tomber à l'eau. À mi-chemin, Steinfath avait lui-même du mal à y croire : "C'est beaucoup plus dur que ce que je pensais. Si j'ai la moindre crampe, c'est game over" déclarait-il à son équipe en passant au large de l'île d'Anholt.

Mais le Danois, dur au mal, avait alors poursuivi ses efforts, en puisant dans ses ressources pour affronter les derniers kilomètres : "À un moment, les vagues ont tout simplement disparu, et je ne pouvais plus avancer. J'étais isolé, immobile, et j'aurais pu rester là, à regarder la Suède..." se souvient-il.

Comment le Scandinave a-t-il donc bouclé la dernière longueur ? À plat ventre sur sa planche et à la force des bras. Tout simplement. Une folie que Casper n'aurait certainement pas pu réaliser sans le soutien de son coach de toujours, Magnus Lindstedt, venu le rejoindre au large. Une visite d'autant plus importante que Steinfath ne l'avait pas vu depuis un an et demi : "J'avais les larmes aux yeux" rembobine l'athlète.

