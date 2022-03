au monde. Mais le Belge n’est pas un casse-cou et doit, lui aussi,

3. « Plus vous acceptez l’échec, plus vous prenez confiance en vous »

« J’ai beaucoup échoué, explique Cédric Dumont. Dans le sport, j’ai connu de nombreux projets qui n’ont jamais vu le jour. C’est un apprentissage. Acceptez l’échec et avancez. C’est ce qu’on appelle la résilience. »

4. « Nous dialoguons tous avec nous-même. Et si ce discours est négatif, il aura un énorme impact sur vos actes »

« J’essaie toujours de m’adresser à moi-même de manière positive », explique-t-il. L’objectif est d’avoir une approche positive de la vie et d’être bienveillant avec soi-même.

