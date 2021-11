Comment bien utiliser Chamber, le nouvel agent de Valorant ?

« Bien habillé et bien armé, le créateur d’armes français Chamber supprime ses adversaires avec une précision mortelle. Il utilise son arsenal modifié pour tenir le front et éliminer ses ennemis de loin, toujours avec un plan de secours prévu. »

« Bien habillé et bien armé, le créateur d’armes français Chamber supprime ses adversaires avec une précision mortelle. Il utilise son arsenal modifié pour tenir le front et éliminer ses ennemis de loin, toujours avec un plan de secours prévu. »

« Bien habillé et bien armé, le créateur d’armes français Chamber supprime ses adversaires avec une précision mortelle. Il utilise son arsenal modifié pour tenir le front et éliminer ses ennemis de loin, toujours avec un plan de secours prévu. »

Nous avons enfin un héros français dans Valorant, et celui-ci est pour le moins… étonnant. Son rôle de sentinelle devrait l’orienter dans le contrôle d’un point d’une carte, comme le font les Cypher et Killjoy de ce monde. Mais dans les faits, Chamber est tout simplement le plus “faible” des sentinelles, si l’on suit la définition la plus traditionnelle du rôle. Après tout, en termes de contrôle de terrain par ses capacités, il ne peut que ralentir les ennemis à la manière d’une Sage.

Nous avons enfin un héros français dans Valorant, et celui-ci est pour le moins… étonnant. Son rôle de sentinelle devrait l’orienter dans le contrôle d’un point d’une carte, comme le font les Cypher et Killjoy de ce monde. Mais dans les faits, Chamber est tout simplement le plus “faible” des sentinelles, si l’on suit la définition la plus traditionnelle du rôle. Après tout, en termes de contrôle de terrain par ses capacités, il ne peut que ralentir les ennemis à la manière d’une Sage.

Nous avons enfin un héros français dans Valorant, et celui-ci est pour le moins… étonnant. Son rôle de sentinelle devrait l’orienter dans le contrôle d’un point d’une carte, comme le font les Cypher et Killjoy de ce monde. Mais dans les faits, Chamber est tout simplement le plus “faible” des sentinelles, si l’on suit la définition la plus traditionnelle du rôle. Après tout, en termes de contrôle de terrain par ses capacités, il ne peut que ralentir les ennemis à la manière d’une Sage.