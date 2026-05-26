Comment fonctionne le championnat du monde de cyclisme UCI ?

Les championnats du monde de cyclisme UCI sont les compétitions mondiales organisées par l' Union Cycliste Internationale (UCI) pour désigner les champions du monde dans chaque discipline du vélo . Route, piste, VTT , cyclo-cross , BMX , esport… le championnat du monde UCI touche à tous les bitumes. Si on reconnaît facilement le maillot arc-en-ciel du vainqueur, il est plus difficile de connaître tous les rouages derrière.

01 Qu’est-ce que le championnat du monde de cyclisme UCI ?

Avant tout, il est important de distinguer trois réalités différentes sous le terme "championnats du monde de cyclisme UCI".

Les championnats du monde annuels par discipline sont organisés chaque année, dans un pays différent, pour chaque sport du vélo : route, piste, VTT, cyclo-cross, BMX, gravel, etc. Dans chaque discipline, les coureurs représentent leur pays et concourent pour le titre de champion du monde — et le droit de porter le fameux maillot arc-en-ciel.

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Les UCI Cycling World Championships (aussi appelés "Super Mondiaux") sont un méga-événement créé en 2023 qui regroupe tous ces championnats annuels en un seul lieu. Il se tient tous les 4 ans, l'année précédant les Jeux olympiques. La première édition a eu lieu à Glasgow (Écosse) en août 2023, avec 190 titres mondiaux décernés sur 13 disciplines.

Le classement mondial UCI , quant à lui, s'établit tout au long de la saison sur les grandes courses professionnelles. C'est là que vous pouvez suivre Red Bull - BORA - hansgrohe et voir des coureurs comme Wout Van Aert s'imposer sur Paris-Roubaix.

Wout Van Aert met enfin Paris-Roubaix dans son escarcelle © Red Bull Content Pool

Ces trois formats sont tous régis par l' Union Cycliste Internationale (UCI) , la fédération internationale du cyclisme créée en 1900 et basée à Aigle, en Suisse. L'Union Cycliste Internationale est la seule instance habilitée à décerner le titre de champion du monde dans les disciplines du vélo.

02 Un peu d'histoire

Ben Zwiehoff en pleine montée © Red Bull Content Pool

Les premiers championnats du monde de cyclisme reconnus ont eu lieu en 1893 à Chicago , organisés par l'International Cycling Association. L'UCI (Union Cycliste Internationale) a ensuite pris le relais en 1900 pour devenir la fédération mondiale unique.

Les championnats du monde sur route, quant à eux, ont débuté en 1921 , après une décision lors d'un congrès de l'UCI. Depuis, l'événement s'est progressivement élargi à de nouvelles disciplines : le contre-la-montre individuel a été introduit en 1994, et le relais mixte en 2019.

En 2023, à Glasgow , l'UCI a franchi un cap inédit en regroupant pour la première fois 13 championnats du monde individuels en un seul et même événement — les Championnats du monde de cyclisme UCI —, avec 190 titres mondiaux décernés en deux semaines.

03 Les épreuves

Pour la première édition en 2023, treize épreuves ont été organisées :

BMX Freestyle Flatland

BMX Freestyle Park

BMX Racing

Cyclisme en salle (Indoor Cycling)

Cyclisme sur piste (Track Cycling)

Cyclisme sur route (Road)

Gran Fondo

Paracyclisme sur piste (Para-cycling Track)

Paracyclisme sur route (Para-cycling Road)

Trial (Trials)

VTT Cross-country (Mountain Bike Cross-country)

VTT marathon (Mountain Bike Marathon)

VTT de descente (Mountain Bike Downhill)

En 2027, l’UCI va rajouter six disciplines, pour un total de 19 courses :

Cyclisme esport

Cyclisme sur piste juniors (Junior Track Cycling)

Enduro

Gravel

Polo-vélo

Pump track

04

Remco Evenepoel en pleine concentration © Red Bull Content Pool

Ce n'est pas pour rien que ces événements se déroulent un an avant les JO : ils leur ressemblent beaucoup par leur format et leur ambition. Pour le cyclisme, il s'agit du plus grand rassemblement mondial de la discipline.

Les championnats du monde de cyclisme UCI sont ouverts aux professionnels comme aux amateurs. Ces "Super Mondiaux" se déroulent sur deux semaines, sur plusieurs sites. Chaque athlète représente son pays — et non une équipe commerciale.

Les catégories de compétiteurs varient selon les disciplines, mais incluent généralement :

Élites hommes et femmes : les coureurs professionnels au sommet de leur discipline

Espoirs (U23) : les coureurs de moins de 23 ans, notamment sur route et en contre-la-montre. La catégorie U23 a été introduite en 1996 pour remplacer la catégorie amateur. Elle dispose de ses propres épreuves mondiales distinctes de la catégorie élite.

Juniors hommes et femmes : les jeunes talents (moins de 19 ans)

Para-cyclistes : athlètes handisport, avec leurs propres catégories et classifications

05 Le classement et ses récompenses pour les vainqueurs

Chef d'équipe, Primož Roglič © Sebastian Marko/Red Bull Content Pool

Dans chaque épreuve, les récompenses sont identiques entre les hommes et les femmes.

Chaque discipline a son propre prize money. En 2023, les athlètes se sont répartis un total de 124 250 euros.

Des médailles (or, argent, bronze) sont remises aux cyclistes sur les podiums

L’athlète gagnant récupère le fameux maillot arc-en-ciel pour sa discipline

À la fin de l’événement, un tableau des médailles par pays est dressé. En 2023, la Grande-Bretagne avait récolté un total de 100 breloques, dont 47 en or, pour glaner la première position. Nos tricolores ont terminé juste derrière, avec 21 médailles de retard.

À noter : le maillot arc-en-ciel est spécifique à sa catégorie. Un champion du monde en ligne ne le porte pas en contre-la-montre, et vice-versa. Les anciens champions du monde peuvent garder un liseré arc-en-ciel sur le col et les manches de leur tenue jusqu'à la fin de leur carrière.

06 World Championship UCI 2027 : un autre type de programme en France

La seconde édition des championnats du monde de cyclisme UCI va se dérouler en France ! Plus précisément en Haute-Savoie. De nouvelles épreuves vont faire leur apparition. Toutefois, les cyclistes sur pistes vont être privés de classe de montagne. Les épreuves vont se dérouler à Saint-Quentin-en-Yvelines, bien loin des beaux paysages du sud-est français.

Du 24 août au 5 septembre 2027, les meilleurs cyclistes de leur discipline vont s'affronter pour décider des futurs champions du monde.

FAQ

Quel est le parcours pour les mondiaux de cyclisme en 2027 ?

Les UCI Cycling World Championships 2027 se dérouleront en Haute-Savoie, du 24 août au 5 septembre. Les épreuves de cyclisme sur piste auront lieu à Saint-Quentin-en-Yvelines. Le parcours de la course en ligne sera dévoilé ultérieurement par l'UCI.

Que fait l'Union Cycliste Internationale ?

L'Union Cycliste Internationale (UCI) est l'organisation qui s'occupe du développement et de la promotion du cyclisme. Elle travaille avec les fédérations et agi en tant qu'arbitre, comme lors de l'Affaire Armstrong.

Qui est le champion du monde de cyclisme sur route depuis 2025 ?

Le titre est décerné chaque année lors des UCI Road World Championships (championnats du monde sur route), organisés dans une ville différente chaque année — Kigali (Rwanda) en 2025, puis Montréal (Canada) en 2026. L'actuel champion du monde sur route est Tadej Pogačar.

Qui est le champion du monde de cyclisme en contre-la-montre ?

Sur trois années consécutives (2023, 2024, 2025), c'est Remco Evenpoel (Red Bull - BORA - hansgrohe) qui est champion du monde en contre-la-montre.

Sur quelle chaîne regarder le championnat du monde de cyclisme ?

Le groupe France Télévisions a obtenu les droits de diffusion de l'événement. Les championnats seront retransmis sur leurs antennes et plateformes numériques.

Quelle est la date de début du championnat du monde de cyclisme UCI 2027 ?

La prochaine compétition aura lieue du 24 août au 5 septembre 2027, un an avant les Jeux olympiques de Los Angeles.

Quelle est la différence entre les championnats du monde UCI et la Coupe du monde UCI ?

Les championnats du monde UCI désignent les compétitions annuelles (ou quadriennales pour les "Super Mondiaux") où les coureurs représentent leur pays et concourent pour le titre de champion du monde. Le vainqueur remporte le maillot arc-en-ciel.

La Coupe du monde UCI est une série de courses professionnelles disputées tout au long de la saison par des équipes commerciales (comme Red Bull - BORA - hansgrohe). Elle débouche sur un classement général, mais n'attribue pas de titre de "champion du monde".

Combien de titres mondiaux sont décernés lors des championnats du monde de cyclisme UCI ?

Lors de la première édition en 2023 à Glasgow, 190 titres mondiaux ont été décernés sur l'ensemble des 13 disciplines et catégories (élites hommes, élites femmes, juniors, handisport, etc.).

Les championnats du monde de cyclisme UCI ont-ils lieu tous les ans ?

Non. Les championnats du monde de cyclisme UCI — le format "méga-événement" qui regroupe toutes les disciplines — se tiennent tous les 4 ans, l'année précédant les Jeux olympiques. Les championnats du monde par discipline individuelle (route, VTT , piste…) continuent, eux, d'avoir lieu chaque année séparément.