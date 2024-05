Tout ce qu'il faut savoir sur le Championnat du monde FIM de Hard Enduro

Le terrain et la longueur des courses sont tous particuliers, mais l'esprit amical qui règne entre les pilotes fait du championnat du monde de Hard Enduro un événement à part. Nulle part ailleurs les pilotes amateurs ne peuvent se retrouver aux côtés des plus grandes stars de la discipline . Ces pilotes sont tous étroitement impliqués dans le développement de la compétition en soutenant les organisateurs et les jeunes pilotes. En plus d'être des ambassadeurs du sport, Mani Lettenbichler et Billy Bolt partageront leurs idées avec les organisateurs en ce qui concerne la conception des pistes ou l'amélioration de l'expérience pour les pilotes et les fans.