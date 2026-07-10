Les plus grandes perfs de l'histoire des Championnats d'Europe d'athlétisme

Les Jeux olympiques font rêver, les Championnats du monde font tomber des records... Et les Championnats d'Europe ? Ils offrent régulièrement un cocktail explosif de démonstrations de force, de scénarios improbables et de performances qui traversent les générations. C'est souvent là que des légendes changent de dimension. Que des records résistent pendant des décennies. Ou qu'un stade entier se lève avant même que l'athlète ne s'élance (oui, ça arrive).

À l'occasion des Championnats d'Europe d'athlétisme 2026 , on a remonté le temps pour retrouver les exploits qui ont le plus marqué l'histoire de la compétition. Certains ont fait tomber les chronos, d'autres ont repoussé les limites de leur discipline. Tous ont laissé une empreinte indélébile.

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Alors, prêts à replonger dans les plus grands moments des Championnats d'Europe d'athlétisme ? On rembobine. Spoiler : Armand Duplantis risque d'être mentionné.

01 Armand Duplantis et un concours venu d'une autre planète (Rome 2024)

Vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous avait pas prévenus ! Quand Mondo Duplantis entre dans un stade, il y a souvent deux compétitions. Celle des autres... puis la sienne.

À Rome, en 2024, le Suédois a parfaitement illustré ce principe. Après avoir sécurisé son troisième titre européen consécutif en franchissant 5,97 m, il aurait très bien pu ranger ses perches et savourer son sacre. Sauf que ce n'est pas vraiment le style de la maison. Au premier essai, il efface 6,10 m , nouveau record des Championnats d'Europe. Puis il demande directement 6,25 m , un centimètre au-dessus de son propre record du monde. Trois tentatives, trois échecs... mais personne ne lui en a tenu rigueur. Le stade olympique était déjà debout depuis plusieurs minutes et les milliers de spectateurs sont restés jusqu'au bout simplement pour assister à une éventuelle page d'histoire.

Le plus fou ? Aucun autre perchiste n'a franchi les six mètres ce soir-là. Ce concours résume parfaitement l'effet Mondo : une fois l'or assuré, il ne saute plus contre ses adversaires. Il saute contre l'histoire.

Armand Duplantis, patron du saut à la perche © Red Bull Content Pool

02 Jakob Ingebrigtsen, le roi du doublé

Courir un 1 500 m de championnat est déjà une bataille tactique. Enchaîner avec un 5 000 m quelques jours plus tard ? Beaucoup préfèrent ne même pas essayer. Jakob Ingebrigtsen, lui, en a fait une habitude.

À Rome, en 2024, le Norvégien remporte d'abord le 5 000 m avant de récidiver quatre jours plus tard sur le 1 500 m . Un troisième doublé consécutif sur ces deux distances après Berlin 2018 et Munich 2022. Personne n'avait réussi pareille série chez les hommes dans l'histoire des Championnats d'Europe.

Le doublé que plus personne n'ose tenter

Aujourd'hui, le demi-fond est devenu ultra-spécialisé. Les meilleurs mondiaux choisissent souvent une seule distance pour maximiser leurs chances de médaille. Ingebrigtsen fait exactement l'inverse. Il accepte de courir deux finales, de récupérer en quelques jours et de dominer deux disciplines qui ne sollicitent pas les mêmes qualités. Résultat : à Rome, il devient le premier homme à décrocher six titres européens en plein air . Une collection déjà impressionnante... alors qu'il n'a que 25 ans. Pas mal pour quelqu'un qui continue de donner l'impression d'avoir encore une énorme marge de progression.

Klosterhalfen, championne d'Europe 2022 du 5 km © Red Bull Content Pool

03 Anita Włodarczyk, la reine qui lançait... beaucoup trop loin (Berlin 2018)

Le lancer du marteau n'est peut-être pas l'épreuve qui attire le plus les projecteurs. Pourtant, pendant une décennie, une femme a réussi à transformer chaque compétition en démonstration. Son nom : Anita Włodarczyk .

À Berlin, en 2018, la Polonaise décroche un quatrième titre européen avec un jet à 78,94 m , nouveau record des Championnats. La concurrence est tout simplement asphyxiée. La deuxième termine à plus de deux mètres dans une discipline où quelques centimètres font souvent la différence, c'est gigantesque. Et ce concours résume parfaitement sa carrière. Pendant des années, les autres lanceuses ne se demandaient pas vraiment qui allait gagner, elles cherchaient surtout à savoir qui monterait sur la deuxième marche du podium. Quand votre principale adversaire devient le tableau d'affichage, c'est que vous avez changé de dimension.

04 Kevin Mayer, l'art de gagner un décathlon sans jamais paniquer (Berlin 2018)

Le décathlon est souvent comparé à un couteau suisse. Il faut savoir tout faire. Courir vite. Sauter haut. Lancer loin. Et surtout... encaisser les coups. Kevin Mayer en sait quelque chose.

À Berlin, en 2018, le Français construit son succès épreuve après épreuve. Pas de démonstration dès le premier jour, mais une montée en puissance constante qui lui permet de décrocher le titre européen avec 8 721 points . Quelques semaines plus tard, il portera même le record du monde à 9 126 points , preuve que cette victoire n'avait rien d'un hasard.

Le décathlon, version maître des nerfs

Un décathlon ne se gagne presque jamais sur un seul exploit. Il se construit pendant deux jours, au fil des détails. Une barre passée à la perche. Quelques centimètres grappillés au poids. Un javelot qui tombe au bon endroit. C'est sans doute ce qui rend la performance de Mayer si fascinante. Là où beaucoup voient dix disciplines différentes, lui réussit à n'en faire qu'une seule : celle de la maîtrise. Et croyez-nous, il faut avoir les nerfs sacrément solides pour y parvenir.

Neugebauer, champion du monde 2025 de décathlon © Red Bull Content Pool

05 Renaud Lavillenie, le patron avant Mondo

Avant que Mondo Duplantis ne transforme chaque concours en chasse au record du monde, un Français régnait sur la perche européenne : Renaud Lavillenie . Entre 2009 et 2018, il décroche quatre titres européens en plein air , une régularité exceptionnelle dans une discipline où le moindre centimètre peut tout faire basculer. Son sacre de Zurich, en 2014, reste sans doute le plus symbolique. Quelques mois après avoir battu le record du monde de Sergey Bubka avec un saut à 6,16 m, le Français confirme qu'il est bien le patron de la discipline en Europe.

À cette époque, chaque concours ressemblait à une partie d'échecs. Lavillenie savait exactement à quelle hauteur entrer en lice, quand faire l'impasse, et comment mettre la pression sur ses adversaires. Une maîtrise presque chirurgicale qui a inspiré toute une génération de perchistes... dont un certain Armand Duplantis.

06 Mo Farah, le roi des fins de course

Pendant près d'une décennie, Mo Farah a fait croire à toute une génération que les courses de fond se gagnaient dans les 300 derniers mètres. Le Britannique n'était pas toujours le plus spectaculaire au départ. Il observait. Il contrôlait. Il attendait. Puis, quand les jambes des autres devenaient lourdes, il appuyait sur l'accélérateur.

Aux Championnats d'Europe de Zurich, en 2014, il réussit un nouveau doublé 5 000 m / 10 000 m , comme il l'avait déjà fait à Helsinki deux ans plus tôt. Une domination qui rappelle que gagner une course ne consiste pas toujours à mener du premier au dernier mètre.

Le plus frustrant pour ses adversaires ? Tout le monde connaissait son plan. Et pourtant, personne ne trouvait la solution.

07 Christophe Lemaitre, le sprint français change de dimension

S'il y a une édition des Championnats d'Europe qui a marqué l'athlétisme français, c'est bien celle de Barcelone 2010 . À seulement 20 ans, Christophe Lemaitre réalise un triplé historique : 100 m, 200 m et relais 4 × 100 m . Aucun Français n'avait réussi pareil exploit dans un grand championnat.

Quelques semaines plus tôt, il était déjà devenu le premier sprinteur blanc à passer sous les dix secondes sur 100 m. Mais à Barcelone, il prouve surtout qu'il est capable d'assumer son nouveau statut face à toute l'Europe.

Au-delà des médailles, cette semaine espagnole a changé le regard porté sur le sprint français. Pendant quelques jours, une génération entière s'est mise à croire que les Européens pouvaient eux aussi venir bousculer les meilleures nations de la discipline. Un héritage qui continue d'inspirer les nouvelles têtes de l'athlétisme tricolore, comme Sasha Zhoya, le coureur de haies au profil hors norme .

Tebogo, champion olympique à Paris du 200m © Red Bull Content Pool

08 Armand Duplantis, le prochain chapitre s'écrira peut-être lors des Championnats d'Europe 2026

On aurait pu s'arrêter à sa performance romaine de 2024. Après tout, un record des Championnats à 6,10 m suffit largement à entrer dans l'histoire. Sauf qu'avec Mondo Duplantis, l'histoire a une drôle de tendance : elle continue de s'écrire. Depuis ce sacre romain, le Suédois a encore repoussé son propre record du monde jusqu'à 6,31 m , décroché un quatrième titre mondial en salle et confirmé qu'il restait l'immense référence du saut à la perche. Chaque concours ressemble désormais à une question ouverte : va-t-il gagner... ou tenter un nouveau record ?

C'est justement ce qui rend les Championnats d'Europe 2026 si excitants.

À Birmingham, Duplantis retrouvera une compétition qui lui réussit particulièrement bien. Triple champion d'Europe en plein air, détenteur du record des Championnats et toujours capable de transformer une finale en chasse au record du monde, il arrivera une nouvelle fois avec l'étiquette de grand favori. Et si cette liste devait être mise à jour dans quelques semaines, ne soyez pas surpris d'y voir apparaître un nouveau chapitre signé Mondo. Avec lui, les records ne sont jamais vraiment à l'abri.

Mondo Duplantis est en grande forme en amont des championnats d'Europe 2026 © Red Bull Content Pool

Alors, rendez-vous du 10 au 16 août à Birmingham. Les plus grandes performances de l'histoire ont toutes commencé de la même façon : un stade, une ligne de départ... ou une barre à franchir. À nous maintenant de voir quels athlètes feront vibrer le public et écriront le prochain chapitre des Championnats d'Europe d'athlétisme.

09 FAQ

Quel est le classement des championnats d'Europe d'athlétisme par équipe ?

Voici les 5 premières nations au classement des médailles des Championnats d'Europe :

*Les pays n'existant plus sont en italique .

Nation Nombre de médailles Grande-Bretagne et Irlande du Nord 338 Union soviétique 331 Allemagne de l'Est 239 France 219 Allemagne 212